Bu Koleksiyonluk Madeni Paraların Değerini Tahmin Edebilecek misin?
Bu testte karşına farklı madeni paralar çıkacak ve sen değerlerini tahmin etmeye çalışacaksın. Hem bilgin ortaya çıkacak hem de madeni para dünyasının ne kadar ilginç olduğunu göreceksin.
Hazırsan, başlayalım👇
1. 1933 Double Eagle (Çift Kartal) ABD'de altın tedavülden kalktığı için eritilmesi emredilen ancak gizlice kurtarılan çok nadir bir paradır. Sence değeri ne kadardır?
2. 1794 Flowing Hair Silver Dollar (Dalgalı Saçlı Gümüş Dolar) ABD federal hükümeti tarafından basılan ilk dolar olduğuna inanılıyor. Sence değeri ne kadar?
3. 1787 Brasher Doubloon, Amerika'da basılan ilk altın paralardan biridir, özel bir kuyumcu tarafından yapılmıştır. Sence değeri ne kadar?
4. 723 Emevi Altın Dinarı (Umayyad Gold Dinar) İslam tarihinin en değerli paralarından biridir. Altının doğrudan halifeye ait madenden çıkarıldığı belirtilir. Değeri?
5. 1913 Liberty Head Nickel. Darphane izni olmadan, gece vardiyasında gizlice sadece 5 adet basıldığı için efsanevi bir statüye sahiptir. Değeri ne olabilir?
6. 1343 Edward III Florin (Double Leopard) 700 yıllık bu paradan dünya üzerinde sadece 3 adet kalmıştır. Peki ya değeri?
7. 2007 Canadian Gold Maple Leaf (Büyük Akçaağaç Yaprağı) Saf altından yapılmış devasa bir "bozuk" paradır. Berlin'deki bir müzeden çalınmasıyla da ünlüdür. Değeri ne olabilir?
8. 8. 1804 Class I Silver Dollar (Büst Doları) "Madeni paraların kralı" olarak anılır, çünkü 1804 yılında basılan orijinalleri yoktur, sonradan basılanlar çok değerlidir. Değeri?
9. 1943 Bakır Lincoln Penny (Hata Parası) Savaş döneminde bakır mermi yapımı için kullanıldığından paralar çelikten basılmıştı. Ancak yanlışlıkla bakırdan basılan çok az sayıdaki örnek servet değerindedir. Peki ne kadar olabilir?
10. Son olarak, 1907 Saint-Gaudens Double Eagle (Ultra Yüksek Rölyef) ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in isteğiyle "dünyanın en güzel parasını" yapma girişimidir, ancak kabartması çok yüksek olduğu için seri üretime geçilememiştir. Değeri ne olabilir?
