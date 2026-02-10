Özel Sektör Şartları Yüzünden KPSS'ye Olan İlgi Hiç Olmadığı Kadar Arttı
Son zamanlarda çevreden ve sosyal medyadan özel sektörde ağırlaşan iş koşulları, dip yapan ücretler ve enflasyon altında ezilen maaşlarla ilgili büyük hoşnutsuzluk var. İşi olanlar şartların ağırlığından yakınırken işi olmayanlar da ya geri dönülmeyen başvurulardan ya da dönülse bile beklentileri karşılamayan görüşmeler yüzünden dertli. Bu şartlar altında pek çok kişi için memuriyeti çekici bir hale getiriyor. Sosyal medyadaki tepkilere bakacak olursak 2026 KPSS oldukça rekabetçi geçecek.
İsveç gibi dünyanın en müreffeh ülkelerinden birinde yaşayan bir Türk'ün paylaşımı gündeme düşmüştü.
Ancak kendisi yalnız değil.
Beklenen ilginin yüksek olmasıyla 2026 sınavına all star benzetmesi de yapıldı.
Tek isteği atanmak olanlar da malumunuz...
Rekabet oldukça yüksek...
