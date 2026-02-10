onedio
Özel Sektör Şartları Yüzünden KPSS'ye Olan İlgi Hiç Olmadığı Kadar Arttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 17:23

Son zamanlarda çevreden ve sosyal medyadan özel sektörde ağırlaşan iş koşulları, dip yapan ücretler ve enflasyon altında ezilen maaşlarla ilgili büyük hoşnutsuzluk var. İşi olanlar şartların ağırlığından yakınırken işi olmayanlar da ya geri dönülmeyen başvurulardan ya da dönülse bile beklentileri karşılamayan görüşmeler yüzünden dertli. Bu şartlar altında pek çok kişi için memuriyeti çekici bir hale getiriyor. Sosyal medyadaki tepkilere bakacak olursak 2026 KPSS oldukça rekabetçi geçecek.

İsveç gibi dünyanın en müreffeh ülkelerinden birinde yaşayan bir Türk'ün paylaşımı gündeme düşmüştü.

İsveç'ten KPSS çalışıp kamuya atanmaya çalışan sosyal medya kullanıcısı bazıları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Ancak kendisi yalnız değil.

twitter.com

Beklenen ilginin yüksek olmasıyla 2026 sınavına all star benzetmesi de yapıldı.

twitter.com

Tek isteği atanmak olanlar da malumunuz...

twitter.com

Rekabet oldukça yüksek...

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

