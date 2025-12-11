onedio
Oyun Geliştiricisiymiş! Dünyanın En Çok Satan Çocuk Kitaplarından Saftirik'in Yazarı Türkiye'de

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
11.12.2025 - 11:48

'Saftirik' deyince aklınıza ne geliyor? Eminiz sadece bir sıfat olan saftirik değil, Saftirik Greg de geliyordur! Jeff Kinney'in usta kaleminden çıkan Saftirik Greg'in Günlüğü, dünya çapında 300 milyondan fazla sattı ve milyonlarca okurun kalbini fethetmeyi başardı. 

Jeff Kinney, Saftirik Greg'in Günlüğü serisinin yeni kitabı kapsamında Türkiye’ye geldi ve okurlarıyla buluşuyor!

Saftirik Greg'in Günlüğü serisi "Parti Aşkına" kitabıyla devam ediyor!

Saftirik Greg'in Günlüğü, dünya çapında 300 milyondan fazla sattı ve milyonlarca okurun kalbini fethetmeyi başardı. Nesiller boyu okunan Saftirik, şimdi 20. kitabı olan 'Parti Aşkına!' Epsilon Yayınevi ile raflarda yerini aldı.

Jeff Kinney, 20’inci kitabının şerefine Türkiye’ye geldi. Yazar, bir dizi program kapsamında Türkiye’deki okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kinney, Türkiye ziyareti boyunca 11 Aralık Perşembe 16.00’da D&R Bağdat Caddesi şubesinde, 12 Aralık Cuma saat 16.00’da Bursa Özlüce’de BKM Kitap’ta, 13 Aralık Cumartesi saat 11.00’de ise Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. 

Katıldığı basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Kinney, “Genel olarak her ülkede benzer işler yapıyoruz fakat görüyorum ki burada çok etkili oluyor” diyerek, 10 yıl sonra yeniden Türkiye’de olmanın mutluluğunu dile getirdi. Kinney, konuşmasında “Bu kadar kutuplaşmış bir dünyada çocukluk deneyimi bizi birleştiren şey.Aynı çocukluk deneyiminden gelmek, farklı şeyler yaşasak da aynı şeylere odaklanmamı sağlıyor” ifadelerine yer verdi. Ünlü yazar 'Bir rüyada yaşıyor gibiyim, özellikle okulları ziyaret etmek bana çok dokunaklı geliyor, kitaplarıma ilgi olmasını görmek beni çok mutlu ediyor.” diye sözlerini tamamladı.

Peki Jeff Kinney'in oyun geliştiricisi olduğunu biliyor muydunuz?

Jeff Kinney, usta yazarlık kimliğinin yanısıra aynı zamanda bir oyun tasarımcısı! Kinney, farklı alanlardaki eserleriyle global kültürde eşine az rastlanan bir etki yaratmayı başardı. “Diary of a Wimpy Kid” serisi 70’ten fazla dile çevrildi, 300 milyondan fazla kopya sattı. Beyaz perde uyarlamaları da cabası! 

Time Dergisi tarafından “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” arasında gösterilen Jeff Kinney, aynı zamanda Time’ın “En İyi 50 Web Sitesi” listesine giren popüler online oyun ve hikâye platformu poptropica.com’un yaratıcısı. Bu site, çocuklar için güvenli ve eğitici dijital deneyimler sunarak çocukların ve elbette ebeveynlerin favorisi olmayı başardı.

