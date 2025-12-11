Oyun Geliştiricisiymiş! Dünyanın En Çok Satan Çocuk Kitaplarından Saftirik'in Yazarı Türkiye'de
'Saftirik' deyince aklınıza ne geliyor? Eminiz sadece bir sıfat olan saftirik değil, Saftirik Greg de geliyordur! Jeff Kinney'in usta kaleminden çıkan Saftirik Greg'in Günlüğü, dünya çapında 300 milyondan fazla sattı ve milyonlarca okurun kalbini fethetmeyi başardı.
Jeff Kinney, Saftirik Greg'in Günlüğü serisinin yeni kitabı kapsamında Türkiye’ye geldi ve okurlarıyla buluşuyor!
Saftirik Greg'in Günlüğü serisi "Parti Aşkına" kitabıyla devam ediyor!
Peki Jeff Kinney'in oyun geliştiricisi olduğunu biliyor muydunuz?
