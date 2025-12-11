Oyun Geliştiricisiymiş! Dünyanın En Çok Satan Çocuk Kitaplarından Saftirik'in Yazarı Türkiye'de

Saftirik Greg'in Günlüğü, dünya çapında 300 milyondan fazla sattı ve milyonlarca okurun kalbini fethetmeyi başardı. Nesiller boyu okunan Saftirik, şimdi 20. kitabı olan 'Parti Aşkına!' Epsilon Yayınevi ile raflarda yerini aldı.

Jeff Kinney, 20’inci kitabının şerefine Türkiye’ye geldi. Yazar, bir dizi program kapsamında Türkiye’deki okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kinney, Türkiye ziyareti boyunca 11 Aralık Perşembe 16.00’da D&R Bağdat Caddesi şubesinde, 12 Aralık Cuma saat 16.00’da Bursa Özlüce’de BKM Kitap’ta, 13 Aralık Cumartesi saat 11.00’de ise Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.

Katıldığı basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Kinney, “Genel olarak her ülkede benzer işler yapıyoruz fakat görüyorum ki burada çok etkili oluyor” diyerek, 10 yıl sonra yeniden Türkiye’de olmanın mutluluğunu dile getirdi. Kinney, konuşmasında “Bu kadar kutuplaşmış bir dünyada çocukluk deneyimi bizi birleştiren şey.Aynı çocukluk deneyiminden gelmek, farklı şeyler yaşasak da aynı şeylere odaklanmamı sağlıyor” ifadelerine yer verdi. Ünlü yazar 'Bir rüyada yaşıyor gibiyim, özellikle okulları ziyaret etmek bana çok dokunaklı geliyor, kitaplarıma ilgi olmasını görmek beni çok mutlu ediyor.” diye sözlerini tamamladı.