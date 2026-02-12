onedio
Otoyollar Pist Oluyor: Ada Ülkesi Savunma Stratejisini Baştan Yazacak

Gökçe Cici
12.02.2026 - 11:00

Endonezya savunma planlarında dikkat çeken adım attı. Paralı otoyolların belirli kesimleri savaş uçakları için acil iniş pistine dönüştürülüyor. Amaç, 39 eyaletin her birinde en az bir hazır bölüm oluşturmak. İlk deneme iniş ve kalkışları başarıyla tamamlandı. Strateji, geniş takımadalar coğrafyasını avantaja çevirmeyi hedefliyor.

Otoyollar artık askeri alternatif pist olarak planlanıyor

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tonny Harjono, uzun vadeli planda 39 eyaletin her birinde en az bir otoyol kesiminin askeri kullanım için hazır hale getirileceğini açıkladı. Takvime ilişkin net tarih paylaşılmadı ancak hazırlık sürecinin aşamalı ilerlemesi bekleniyor. Plan kapsamında yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda otoyol bölümleri iniş ve kalkışa uygun şekilde düzenlenecek.

Sumatra Adası’nın güney ucundaki Lampung eyaletinde gerçekleştirilen gösteride Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı ile EMB-314 Super Tucano taarruz uçağı otoyola başarılı iniş ve kalkış yaptı. Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan Taufanto, gelişmeyi evrensel savunma sistemini güçlendiren önemli eşik olarak tanımladı.

Uçak gemisi yerine kara pistleri daha düşük riskli görülüyor

Dünyanın en büyük takımadalar ülkesi olan Endonezya, 6 binden fazla yerleşimli adaya sahip ve doğu-batı ekseninde yaklaşık 5 bin kilometreye yayılıyor. Donanma envanterinde uçak gemisi bulunmuyor. Uzmanlara göre uçak gemilerinin edinilmesi ve işletilmesi milyarlarca dolarlık maliyet anlamına geliyor.

Ülke geneline yayılmış çok sayıda alternatif pist, operasyonel esneklik sağlıyor. Tek platforma bağlı kalmak yerine dağıtılmış yapı risk marjını düşürüyor.

24 metrelik otoyolda iniş, ciddi hassasiyet gerektiriyor

Savunma Bakan Yardımcısı Taufanto, otoyolların yaklaşık 24 metre genişliğinde olduğunu, havalimanı pistlerinin ise 45 ila 60 metre arasında değiştiğini hatırlattı. Daha dar zemine iniş yüksek hassasiyet ve ileri seviye eğitim gerektiriyor. Yetkililere göre pilotlar, bu koşullar için özel eğitimden geçiyor.

Karayollarının askeri pist olarak kullanılması yeni sayılmıyor. ABD, Finlandiya ve İsveç geçmişte benzer tatbikatlar gerçekleştirdi.

