Otoyollar Pist Oluyor: Ada Ülkesi Savunma Stratejisini Baştan Yazacak
Endonezya savunma planlarında dikkat çeken adım attı. Paralı otoyolların belirli kesimleri savaş uçakları için acil iniş pistine dönüştürülüyor. Amaç, 39 eyaletin her birinde en az bir hazır bölüm oluşturmak. İlk deneme iniş ve kalkışları başarıyla tamamlandı. Strateji, geniş takımadalar coğrafyasını avantaja çevirmeyi hedefliyor.
Otoyollar artık askeri alternatif pist olarak planlanıyor
Uçak gemisi yerine kara pistleri daha düşük riskli görülüyor
24 metrelik otoyolda iniş, ciddi hassasiyet gerektiriyor
