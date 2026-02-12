Otoyollar Pist Oluyor: Ada Ülkesi Savunma Stratejisini Baştan Yazacak

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tonny Harjono, uzun vadeli planda 39 eyaletin her birinde en az bir otoyol kesiminin askeri kullanım için hazır hale getirileceğini açıkladı. Takvime ilişkin net tarih paylaşılmadı ancak hazırlık sürecinin aşamalı ilerlemesi bekleniyor. Plan kapsamında yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda otoyol bölümleri iniş ve kalkışa uygun şekilde düzenlenecek.

Sumatra Adası’nın güney ucundaki Lampung eyaletinde gerçekleştirilen gösteride Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı ile EMB-314 Super Tucano taarruz uçağı otoyola başarılı iniş ve kalkış yaptı. Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan Taufanto, gelişmeyi evrensel savunma sistemini güçlendiren önemli eşik olarak tanımladı.