Otisabi'nin Çizeri Yılmaz Aslantürk'ten Umut Sarıkaya Hakkında Şok İddialar
Uzun yıllardır Otisabi karakteriyle fenomen olan karikatürist Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya'nın tek kişilik dergi projesi Naber'den ayrıldığını ve Sarıkaya ile dostluğunu da bitirdiğini X hesabından duyurdu. Aslantürk'ün iddiasına göre Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk'ü TİP (Türkiye İşçi Partisi) üyesi ve delegesi olmasından rahatsızdı ve kendisine hakaret ve küfür dolu mesajlar gönderdi.
Penguen, Uykusuz gibi dergilerde kendine has tarzı ve tespitleriyle öne çıkan Umut Sarıkaya ülkenin en popüler mizahçılarından.
Ancak Aslantürk X'te yaptığı bir açıklamayla Naber'den ayrıldığını duyurdu ve ortaya bir iddia attı.
