Otisabi'nin Çizeri Yılmaz Aslantürk'ten Umut Sarıkaya Hakkında Şok İddialar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2025 - 20:29

Uzun yıllardır Otisabi karakteriyle fenomen olan karikatürist Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya'nın tek kişilik dergi projesi Naber'den ayrıldığını ve Sarıkaya ile dostluğunu da bitirdiğini X hesabından duyurdu. Aslantürk'ün iddiasına göre Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk'ü TİP (Türkiye İşçi Partisi) üyesi ve delegesi olmasından rahatsızdı ve kendisine hakaret ve küfür dolu mesajlar gönderdi.

Penguen, Uykusuz gibi dergilerde kendine has tarzı ve tespitleriyle öne çıkan Umut Sarıkaya ülkenin en popüler mizahçılarından.

Tespitleri ve yazılarıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Sarıkaya bir süredir tek kişilik dergi projesi Naber'le okuyucu karşısına çıkıyordu. Otisabi karakteriyle özdeşleşen bir diğer ünlü karikatürist Yılmaz Aslantürk ise 2024'ten beri dergiye çizimleriyle katkı veriyordu.

Ancak Aslantürk X'te yaptığı bir açıklamayla Naber'den ayrıldığını duyurdu ve ortaya bir iddia attı.

Açıklama şöyle;

'Umut Sarıkaya'nın dergisi Naber'den ayrıldım.Naber'den ayrıldım.Benim Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmam onu çok rahatsız etti. En son gönderdiği hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra Sarıkaya ile ilişkim ve dostluğumu sonlandırdım.'

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
