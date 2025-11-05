Orta Çağ‘da Yaşasan Finans Bilgine Göre Ne İş Yapardın?
Şu an çalışıyor musun yoksa işsiz misin bilmiyoruz ama Orta Çağ'a ışınlanıyoruz ve o dönemde nasıl bir işin olacağını söylüyoruz!
Sence sen zengin bir tüccar mı olurdun yoksa iflas etmiş bir tüccar mı? Ya da bambaşka biri mi?
1. İlk sorumuzla başlayalım. Kalenin kasasında haftalardır açık var ve hesaplar birbirini tutmuyor. Sence böyle bir durumda nasıl davranmak en doğru olurdu?
2. Pazar yerinde herkes tahıl bu sene altın gibi değerlendi diye bağırıyor. Sen bu durumda nasıl bir yol izlerdin?
3. Kral yeni bir gümüş para bastırdı ama halkın eski parası değersiz kaldı. Böyle bir değişim seni nasıl etkilerdi?
4. Sence o dönemde seni maddi olarak kandırmak kolay olur muydu?
5. Peki herkesten gizli bir şekilde ticaret yapacak kadar cesur olur muydun?
6. Lonca toplantısında herkes satışlar düştü diye şikayetçi. Sıra sana geldi ve konuşman gerekiyor...
7. Kraliyet hazinesi seni çağırdı ve “Gelirleri artıralım.” diyor. Ne önerirsin?
8. Değirmenci borcunu ödeyemediği için ona ceza verildi ve halk ekmeksiz kaldı ve herkesin gözü nedense sende. Bir çözümüm var mı?
Kraliyet muhasebecisi olurdun!
Pazar tüccarı olurdun!
Vergi toplayıcısı olurdun!
Gizli bir bankacı olurdun!
