Orta Çağ‘da Yaşasan Finans Bilgine Göre Ne İş Yapardın?

Erkan Tuna Budak
05.11.2025 - 17:01

Şu an çalışıyor musun yoksa işsiz misin bilmiyoruz ama Orta Çağ'a ışınlanıyoruz ve o dönemde nasıl bir işin olacağını söylüyoruz!

Sence sen zengin bir tüccar mı olurdun yoksa iflas etmiş bir tüccar mı? Ya da bambaşka biri mi?

1. İlk sorumuzla başlayalım. Kalenin kasasında haftalardır açık var ve hesaplar birbirini tutmuyor. Sence böyle bir durumda nasıl davranmak en doğru olurdu?

2. Pazar yerinde herkes tahıl bu sene altın gibi değerlendi diye bağırıyor. Sen bu durumda nasıl bir yol izlerdin?

3. Kral yeni bir gümüş para bastırdı ama halkın eski parası değersiz kaldı. Böyle bir değişim seni nasıl etkilerdi?

4. Sence o dönemde seni maddi olarak kandırmak kolay olur muydu?

5. Peki herkesten gizli bir şekilde ticaret yapacak kadar cesur olur muydun?

6. Lonca toplantısında herkes satışlar düştü diye şikayetçi. Sıra sana geldi ve konuşman gerekiyor...

7. Kraliyet hazinesi seni çağırdı ve “Gelirleri artıralım.” diyor. Ne önerirsin?

8. Değirmenci borcunu ödeyemediği için ona ceza verildi ve halk ekmeksiz kaldı ve herkesin gözü nedense sende. Bir çözümüm var mı?

Kraliyet muhasebecisi olurdun!

Kalede defterlerin başına oturur, her akçeyi ve gümüşü tek tek sayardın. Gelirleri ve giderleri kaydeder, eksik veya fazla olanı tespit ederdin. İnsanların hikâyelerini dinler, kim ne kadar ödedi, kim borçlu, hepsini not alırdın. Kral bir sorunla karşılaştığında seni çağırır, sessizce rakamları gösterir ve çözümünü dinlerdi. İşin çoğu sabır gerektirirdi; telaş yoktu, sadece doğru hesaplar ve dikkat vardı. Günlük hayatın büyük kısmı saymak ve kontrol etmekle geçerdi. Gösteriş veya şatafat peşinde değildin; işini bilir ve sessizce yapardın. İşin düzenli yürüsün diye çabaladın ve çoğu zaman teşekkür almasan da iş senin ellerinde düzgün ilerlerdi.

Pazar tüccarı olurdun!

Taş pazarlarda tezgah açar, malları elden geçirir ve fiyatları hesap ederdin. Ne zaman satıp ne zaman stokta tutacağını bilirdin ve küçük bir kar için günlük kararlar alırdın. İnsanlarla pazarlık yapar, ufak taktiklerle avantaj sağlardın. Bazen söylentiyle ilgiyi kendi tezgahına çeker bazen de bekleyip fırsatın gelmesini izlerdin. Günlük yaşamın içinde para döndürmek, stok ve müşteri yönetmek senin işin olurdu. Her gün sokaklarda, taş zemin üzerinde yürür, pazara gelenleri gözlemler, ihtiyaçlarını hesaba katardın.

Vergi toplayıcısı olurdun!

Köy köy dolaşır, vergileri kaydeder ve kim ne kadar ödemiş not alırdın. İnsanlarla konuşur, bazen ufak kolaylıklar sunar, bazen kuralları hatırlatırdın. İşin gereği sert görünmen gerekse de çoğu zaman adil davranırdın. Halkın çoğu seni sevmezdi, ama işini bilirsen işler düzgün yürürdü. Defterler, kayıtlar ve tahsilatlar senin elindeydi; kimse eksik veya fazla ödemeden kaçamazdı. Günlük yaşamın çoğu kayıt tutmak ve rapor hazırlamakla geçerdi. Gösteriş değil, dikkat ve düzen senin işinin temeliydi. İnsanlar belki takdir etmezdi ama kral ve lonca senin varlığına güvenirdi.

Gizli bir bankacı olurdun!

Resm bir unvanın olmazdı ama paralar çoğu zaman senin elinden geçerdi. Kervanlara kredi verir, riskli işlerde pay alır ve fırsatı değerlendirmek için hesap yapardın. İşin çoğu gizli yürürdü ve kimse senin planlarını tam olarak bilmezdi. Bazı işleri açıkça yapmaz, çoğunu sessizce düzenlerdin. İnsanlar işinin ayrıntısını bilmezdi ama sonuçları görürdü. Parasını doğru yere yatıranlar kar eder, sen de payını alırdın. Günlük hayatın çoğu hesap, gözlem ve risk değerlendirmeyle geçerdi. Açıkça övünmez, sessizce kazanır ve işlerini yürütürdün. Senin dünyanda para akmak, planlı ve dikkatli bir şekilde yönetilmek zorundaydı.

