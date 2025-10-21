onedio
Orda Bir Köy Var Uzakta: İzmir'in Eşi Benzeri Olmayan Köyü Sizi Bekliyor

Orda Bir Köy Var Uzakta: İzmir'in Eşi Benzeri Olmayan Köyü Sizi Bekliyor

21.10.2025 - 15:04

Şirince ve Alaçatı’nın kalabalığından uzaklaşıp İzmir’de doğayla yeniden buluşmak isteyenler için gizli bir sığınak var: Bergama’ya bağlı Çamavlu Mahallesi. Şehrin karmaşasından sadece birkaç saatlik bir yolculukla ulaşılabilen bu küçük köy, Ege’nin kuzeyinde yeşilin kucağında saklı kalmış bir hazine gibi. Kalabalık tatil rotalarının aksine, burada doğa insana iç huzurunu yeniden keşfetmeyi hatırlatıyor.

Kozak Yaylası'nın serin yamaçlarında, 585 metre rakımda bulunan Çamavlu, özellikle yazdan sonbahara geçiş döneminde aranan huzurun ve dinginliğin tam adresi.

bergama.bel.tr

Çamavlu'nun ekonomisi tarım, hayvancılık ve mandıracılığa dayanıyor. Bölgenin en belirgin özelliği, hem geçim kaynağı hem de peyzaj güzelliği olan çam fıstığı ormanları. Sabahları kuş cıvıltıları, gün ortasında keçi çanları ve akşamüstü çam ağaçlarının hışırtısıyla geçen bir yaşam burada hakim. Küçük mandıralarda üretilen doğal peynirler, yöresel lezzetler ve mis kokulu ballar, Çamavlu'yu sadece bir kaçış değil, aynı zamanda yöresel tatları keşfetme durağına dönüştürüyor. Burada lüks oteller ya da gürültülü sahil barları yerine, kendine yeten insanların sakin hikayeleri ve çam reçinesi kokusu var.

Çamavlu'ya ulaşım, Bergama merkezden yaklaşık 33 km'lik bir yolculukla sağlanıyor.

www.instagram.com

Özellikle Gömeç-Kozak-Bergama yoluna bağlanan 10 km'lik orman içi yol, sonbaharda sararan yapraklarla adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. Bu etkileyici rota boyunca sizi serin yayla havası ve çam ormanları karşılıyor. 1891'den beri ismini koruyan, 2012'de mahalle statüsü alsa da halk arasında hala 'köy' olarak anılan Çamavlu, özünü hiç kaybetmemiş.

520 kişilik nüfusuyla, geleni konuk bilen ve destek olan bir yaşam biçimi sürüyor.

d.koylerim.com

Çamavlu, sonbaharda sarının, turuncunun ve yeşilin dans ettiği, sade ama anlamlı bir kaçamak yapmak isteyenler için Ege’nin en özel ve kayıp köşelerinden biri.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
