Orda Bir Köy Var Uzakta: İzmir'in Eşi Benzeri Olmayan Köyü Sizi Bekliyor
Şirince ve Alaçatı’nın kalabalığından uzaklaşıp İzmir’de doğayla yeniden buluşmak isteyenler için gizli bir sığınak var: Bergama’ya bağlı Çamavlu Mahallesi. Şehrin karmaşasından sadece birkaç saatlik bir yolculukla ulaşılabilen bu küçük köy, Ege’nin kuzeyinde yeşilin kucağında saklı kalmış bir hazine gibi. Kalabalık tatil rotalarının aksine, burada doğa insana iç huzurunu yeniden keşfetmeyi hatırlatıyor.
Kozak Yaylası'nın serin yamaçlarında, 585 metre rakımda bulunan Çamavlu, özellikle yazdan sonbahara geçiş döneminde aranan huzurun ve dinginliğin tam adresi.
Çamavlu'ya ulaşım, Bergama merkezden yaklaşık 33 km'lik bir yolculukla sağlanıyor.
520 kişilik nüfusuyla, geleni konuk bilen ve destek olan bir yaşam biçimi sürüyor.
