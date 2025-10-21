Orda Bir Köy Var Uzakta: İzmir'in Eşi Benzeri Olmayan Köyü Sizi Bekliyor

Çamavlu'nun ekonomisi tarım, hayvancılık ve mandıracılığa dayanıyor. Bölgenin en belirgin özelliği, hem geçim kaynağı hem de peyzaj güzelliği olan çam fıstığı ormanları. Sabahları kuş cıvıltıları, gün ortasında keçi çanları ve akşamüstü çam ağaçlarının hışırtısıyla geçen bir yaşam burada hakim. Küçük mandıralarda üretilen doğal peynirler, yöresel lezzetler ve mis kokulu ballar, Çamavlu'yu sadece bir kaçış değil, aynı zamanda yöresel tatları keşfetme durağına dönüştürüyor. Burada lüks oteller ya da gürültülü sahil barları yerine, kendine yeten insanların sakin hikayeleri ve çam reçinesi kokusu var.