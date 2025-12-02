onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Taşacak Bu Deniz Gezep Onur Dilber Kimdir? Onur Dilber Kaç Yaşında, Nereli?

Taşacak Bu Deniz Gezep Onur Dilber Kimdir? Onur Dilber Kaç Yaşında, Nereli?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.12.2025 - 16:04

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri. Dizinin Gezep karakteri ise en sevilenler arasında yer alıyor. Bu da Gezep karakterini kim canlandırıyor, Onur Dilber Kimdir, nereli sorularının merak edilmesine yol açıyor. 

Onur Dilber hakkında tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onur Dilber Kimdir, Nereli?

Onur Dilber Kimdir, Nereli?

Trabzon'da dünyaya gelen yetenekli oyuncu Onur Dilber, Karadeniz şivesiyle akıllara kazınıyor. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Dilber, yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi‘nde ileri oyunculuk üzerine yapmıştır.

Onur Dilber Kaç Yaşında, Nereli?

1982 doğumlu olan Onur Dilber şu an 43 yaşında. Ünlü oyuncu Trabzonlu.

Onur Dilber Özel Hayatı, Evli mi?

Onur Dilber Özel Hayatı, Evli mi?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Onur Dilber'in Arzu Dilber ile evli olduğu iddia ediliyor.

Onur Dilber Güncel Projesi

Onur Dilber Güncel Projesi

Ünlü oyuncu Onur Dilber, şu an TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterini canlandırıyor.

Onur Dilber Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Onur Dilber Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Taşacak Bu Deniz

  • Fer

  • Seksenler

  • Kanıt

  • Papatyam

  • Benim Annem Bir Melek

  • Hayat Apartmanı

  • Fırtına

  • Bizum Hoca 2

  • Kapan

  • Dert Bende

  • Görevimiz Tatil

  • Yaşamak Güzel Şey 

  • Oflu Hoca'nın Şifresi

  • Beş Şehir

  • Kamil İnsan

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın