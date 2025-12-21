onedio
Okyanuslar Yeryüzünün Yaklaşık Yüzde Kaçını Kaplamaktadır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 22:35

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde 'Okyanuslar Yeryüzünün Yaklaşık Yüzde Kaçını Kaplamaktadır?' sorusu soruldu. 

Peki bu sorunun cevabı nedir?

A: 40

B: 50

C: 70

D: 80

Doğru Cevap: C, yani 70

Okyanuslar yeryüzünün yaklaşık yüzde 70'ini kaplar.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
