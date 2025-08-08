Okullarda Anlatılmayan Tecrübe Edildikçe Öğrenilen 11 Finansal Gerçek

Aslında gelirin değil, harcamaların seni zengin ya da fakir yapıyor. Yani ne kadar kazandığından çok nasıl harcadığın önemli. Yüksek gelirli olsan bile o para ay sonunu göremiyorsa zengin olduğunu söyleyemeyiz. Ama tam tersi şekilde düşük gelirli biriyken harcamaların kontrollüyse ay sonunda gelirin hem doğru yerlere gitmiş hem de bir kısmı kalmış oluyor.