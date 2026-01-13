onedio
Ocak 2026 Porsche Fiyat Listesi! İşte Porsche Taycan, Macan, Cayenne, Panamera ve 911 Güncel Fiyatları

13.01.2026 - 11:53

Alman otomobil üreticisi Porsche, yeni yılda güncellenen Ocak ayı fiyatlarını açıkladı. 1931 yılından bu yana spor otomobil pazarını domine eden Porsche, ilk olarak 356 modeli ile dikkatleri üzerine çekmişti. Markanın en yeni modeli olan Panamera ise modern lüks ile yüksek performansı birleştirerek bu yıl da gözleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Porsche'nin Ocak ayında Taycan, Macan, Cayenne, Panamera ve 911 modellerinin fiyatları ne kadar?

İşte, Ocak ayı için belirlenen Porsche fiyat listesi.

Kaynak: https://www.porsche.com.tr/
Porsche Ocak Ayı Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Porsche, yeni yılda güncellenen fiyat listelerini yayımladı. Markanın resmi internet sitesinde yayımlanan fiyatlar, 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Porsche'nin fiyat listesinde yerini alan  Taycan, Ocak ayında 12.799.973 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Uyarı: Porsche tarafından belirlenen 'Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatları' aşağıda yer almaktadır. 8 Ocak'tan itibaren geçerli olan bu fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak kampanyalar ve opsiyonel eklemeler nedeniyle fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

Porsche Macan Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Macan 4 - 8.836.979 TL 

  • Macan Turbo - 11.960.677 TL

Porsche Taycan Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Taycan - 12.799.973 TL

  • Taycan Black Edition - 15.349.415 TL

  • Taycan 4 - 13.321.641 TL

  • Taycan 4 Black Edition - 15.923.671 TL

  • Taycan 4S - 15.221.102 TL

  • Taycan 4S Black Edition - 17.558.090 TL

  • Taycan GTS - 17.145.804 TL

  • Taycan Turbo - 20.151.706 TL

  • Taycan Turbo S - 23.837.038 TL

  • Taycan Turbo GT - 26.598.933 TL

Porsche Taycan Cross Turismo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Taycan 4 Cross Turismo - 13.426.816 TL

  • Taycan 4S Cross Turismo - 15.147.479 TL 

  • Taycan Turbo Cross Turismo - 20. 298.951TL

  • Taycan Turbo S Cross Turismo - 23.965.351 TL

Porsche Taycan Turismo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Taycan Sport Turismo - 12.2896.734 TL 

  • Taycan 4S Sport Turismo - 15.317.863 TL 

  • Taycan GTS Sport Turismo - 17.250.979 TL 

  • Taycan Turbo Sport Turismo - 20.267.398 TL 

  • Taycan Turbo S Sport Turismo - 23.910.066 TL

Porsche Cayenne Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Cayenne - 19.312.710 TL 

  • Cayenne Black Edition - 25.216.934 TL 

  • Cayenne E-Hybrid - 21.624.396 TL 

  • Cayenne E-Hybrid Black Edition - 27.682.476 TL 

  • Cayenne S - 22.747.545 TL 

  • Cayenne GTS - 26.647.084 TL 

  • Cayenne Turbo E-Hybrid - 35.452.204 TL

Porsche Cayenne Coupe Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Cayenne Coupe - 20.185.842 TL 

  • Cayenne Coupe Black Edition - 25.836.204 TL 

  • Cayenne Coupe E-Hybrid - 22.128.274 TL 

  • Cayenne Coupe E-Hybrid Black Edition - 28.013.266 TL 

  • Cayenne S Coupe - 23.816.844 TL 

  • Cayenne S E-Hybrid Coupe - 24.363.033 TL 

  • Cayenne GTS Coupe - 27.351.686 TL 

  • Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe - 36.209.945 TL

Porsche Panamera Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Panamera - 22.147.506 TL

  • Panamera 4 - 22.905.247 TL

  • Panamera 4 E-Hybrid - 24.516.889 TL

  • Panamera 4S E-Hybrid - 27.236.294 TL

  • Panamera GTS - 32.190.457 TL

  • Panamera Turbo E-Hybrid - 42.425.727 TL

  • Panamera Turbo S E-Hybrid - 48.895.372 TL

Panamera 4 E-Hybrid Fiyat Listesi 

  • Panamera 4 E-Hybrid Executive - 26.478.553 TL

Porsche Carrera Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 911 Carrera - 29.236.422 TL

  • 911 Carrera Cabriolet - 32.032.754 TL

  • 911 Carrera T - 31.413.484 TL

  • 911 Carrera T Cabriolet - 34.267.513 TL

  • 911 Carrera S - 32.909.734 TL

  • 911 Carrera 4S - 34.425.215 TL

  • 911 Targa 4S - 37.571.570 TL

  • 911 Carrera GTS - 37.279.244 TL

  • 911 Carrera GTS Cabriolet - 40.114.041 TL

  • 911 Carrera 4 GTS - 38.929.350 TL

  • 911 Carrera 4 GTS Cabriolet - 41.806.457 TL

  • 911 Targa 4 GTS - 41.806.457 TL

  • 911 GT3 - 44.502.783 TL

  • 911 GT3 Touring - 44.502.783 TL

  • 911 Spirit 70 - 53.264.882 TL

  • 911 Turbo S - 57.053.586 TL

  • 911 Turbo S Cabriolet - 59.907.615 TL

