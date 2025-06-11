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New York'ta Saat Kaç? New York ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

New York'ta Saat Kaç? New York ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 14:32

Dünya üzerinde farklı zaman dilimleri bulunur. Güneşin doğuşu ve batışı, ülkeler için farklıdır. Dolayısıyla ülkeler arasındaki enlem farkı saat farkına da sebep olur. Bulunduğumuz konumdan daha doğuda bulunan ülkelerde, saat daha ileridir. Daha batıda olan ülkelerde ise saat geridir. Amerika da saati Türkiye'den geri olan bir ülkedir. 

New York ile Türkiye arasında saat farkı bulunur ve bu saat farkı yaz ve kış aylarında farklılık gösterir.

Peki New York'ta şu anda saat kaç? New York, Türkiye'den ileri mi, geri mi?

İşte, detaylar...

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New York - Türkiye Saat Farkı Ne Kadar?

New York - Türkiye Saat Farkı Ne Kadar?

New York ile Türkiye arasındaki saat farkı yaz ve kış aylarında değişir. New York, Eastern Time Zone (ET) yani Doğu Zaman Dilimindedir. Bu zaman dilimi ise ikiye ayrılır: EST (Eastern Standard Time / UTC - 5) ve EDT (Eastern Daylight Time / UTC - 4). Türkiye ise yaz saati uygulamasını kalıcı olarak kullanır ve yıl boyunca GMT+3 saat diliminde yer alır. 

New York ile Türkiye arasında yaz aylarında 7 saat, kış aylarında 8 saat fark vardır. New York, yazın Türkiye'den 7 saat geri, kışın ise 8 saat geridir.

New York'ta Saat İleri mi, Geri mi?

New York'ta saat Türkiye'e göre geridir. Türkiye, New York'tan önde bulunur. Yaz ve kış saatleri değişse de New York saati, Türkiye saatinden her zaman geridir. Yani aynı güne Türkiye daha önce başlar. 

New York, Türkiye'ye Göre Kaç Saat Geri? 

Ülkemizde kış saati uygulaması kaldırılmıştır ve Türkiye, kalıcı olarak GMT+3 saat dilimini kullanır.  Bu durumda New York;

  • Yaz saati döneminde (Mart sonundan - Ekim sonuna kadar): New York saati, Türkiye saatinden 7 saat geridedir.

  • Kış döneminde (Ekim sonundan - Mart sonuna kadar): New York saati, Türkiye saatinden 8 saat geridedir.

Örneğin; New York'ta saat 12.00 (öğlen) ise Türkiye'de saat 19.00 (akşam) olur.

New York'ta Şu An Saat Kaç?

Amerika Türkiye Saat Farkı Ne Kadar?

Amerika Türkiye Saat Farkı Ne Kadar?

Amerika çok büyük bir ülke olduğu için birden fazla saat dilimi kullanılır. Türkiye ile Amerika arasındaki saat farkı, hangi Amerika şehrine baktığınıza bağlı olarak değişir. 

Örneğin:

  • New York ile 7 saat,

  • Chicago ile 8 saat,

  • Denver ile 9 saat,

  • Los Angeler ile 10 saat,

  • Alaska ile 11 saat fark vardır.

Amerika ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Resmi İşlemleri Etkiler mi? 

Etkiler. Amerika ile yapılacak olan resmi işlemlerinizde oranın saatini dikkate almanız tavsiye edilir. Ayrıca yaz-kış saati uygulamasına da dikkat etmeyi unutmayın.

Saat Farkı New York'ta Uçak Yolculuklarını Etkiler mi? 

Uçak yolculuklarını planlarken mutlaka saat farkını da göz önünde bulundurmalısınız. Biletler satılırken, kalkış ve varış saatlerinin yerel saatle verildiğini unutmayın.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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