New York'ta Saat Kaç? New York ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Dünya üzerinde farklı zaman dilimleri bulunur. Güneşin doğuşu ve batışı, ülkeler için farklıdır. Dolayısıyla ülkeler arasındaki enlem farkı saat farkına da sebep olur. Bulunduğumuz konumdan daha doğuda bulunan ülkelerde, saat daha ileridir. Daha batıda olan ülkelerde ise saat geridir. Amerika da saati Türkiye'den geri olan bir ülkedir.

New York ile Türkiye arasında saat farkı bulunur ve bu saat farkı yaz ve kış aylarında farklılık gösterir.

Peki New York'ta şu anda saat kaç? New York, Türkiye'den ileri mi, geri mi?

İşte, detaylar...