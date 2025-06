New York'ta Saat Kaç? New York ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

New York ile Türkiye arasındaki saat farkı yaz ve kış aylarında değişir. New York, Eastern Time Zone (ET) yani Doğu Zaman Dilimindedir. Bu zaman dilimi ise ikiye ayrılır: EST (Eastern Standard Time / UTC - 5) ve EDT (Eastern Daylight Time / UTC - 4). Türkiye ise yaz saati uygulamasını kalıcı olarak kullanır ve yıl boyunca GMT+3 saat diliminde yer alır.

New York ile Türkiye arasında yaz aylarında 7 saat, kış aylarında 8 saat fark vardır. New York, yazın Türkiye'den 7 saat geri, kışın ise 8 saat geridir.

New York'ta Saat İleri mi, Geri mi?

New York'ta saat Türkiye'e göre geridir. Türkiye, New York'tan önde bulunur. Yaz ve kış saatleri değişse de New York saati, Türkiye saatinden her zaman geridir. Yani aynı güne Türkiye daha önce başlar.

New York, Türkiye'ye Göre Kaç Saat Geri?

Ülkemizde kış saati uygulaması kaldırılmıştır ve Türkiye, kalıcı olarak GMT+3 saat dilimini kullanır. Bu durumda New York;

Yaz saati döneminde (Mart sonundan - Ekim sonuna kadar): New York saati, Türkiye saatinden 7 saat geridedir.

Kış döneminde (Ekim sonundan - Mart sonuna kadar): New York saati, Türkiye saatinden 8 saat geridedir.

Örneğin; New York'ta saat 12.00 (öğlen) ise Türkiye'de saat 19.00 (akşam) olur.