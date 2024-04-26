New York City Restoran Rezervasyonlarını Satarak Bir Yılda 70 Bin Dolar Kazandı! Daha Fazlasını Kazanan da Var

Brown Üniversitesi'nde öğrenci olan Alex Eisler, The New Yorker'a rezervasyon yapmak için sahte telefon numaraları ve eposta adresleri kullandığını açıkladı. Eisler, Manhattan'ın Soho semtindeki 'Maison Close' adlı Fransız restoranında bir öğle yemeği masasını 855 dolara, 'Carbone'da bir masa rezervasyonunu ise 1.050 dolara sattı.

Eisler, geçen yıl sadece rezervasyonlarını satarak toplamda 70.000 dolar kazandı. Bir başka satıcı ise rezervasyon satışı ile 80.000 dolar kazandı.