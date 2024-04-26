New York City Restoran Rezervasyonlarını Satarak Bir Yılda 70 Bin Dolar Kazandı! Daha Fazlasını Kazanan da Var
New York City Restoran Rezervasyonlarını Satarak Bir Yılda 70 Bin Dolar Kazandı! Daha Fazlasını Kazanan da Var
The New Yorker'ın 'Neden Restoran Rezervasyonu Alamıyorsunuz' başlıklı raporu, tüm gözleri New York'un popüler restoranlarına çevirdi. Rezervasyon satışı yapan platformlar üzerinden binlerce dolar kazanan kişiler, hepimizi hayrete düşürdü. Şehirde resmen ihale savaşına dönüşen restoran rezervasyonlarından 80 bin dolar kazanan var.
İşte, detaylar...
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Lezzet tutkunları, New York City'deki popüler restoranların rezervasyonlarına binlerce dolar teklif veriyor.
The New Yorker'ın "Neden Restoran Rezervasyonu Alamıyorsunuz" başlıklı raporunda insanların rezervasyon alıp satabileceği bir platformun geçtiğimiz yıl satışlardan 6 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi.
Bir üniversite öğrencisi geçtiğimiz yıl yalnızca rezervasyonlarını satarak toplamda 70.000 dolar gelir elde etti!
Eisler, artık sesini tanıyan restoranlara karşı da önlemini almış!
The New Yorker'a konuşan geçtiğimiz yıl New York City'nin en popüler restoranlarında binden fazla rezervasyon yaptır Nicky DiMaggio'nun müşteri listesi sizi de hayrete düşürecek.
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Son olarak, bir grup arkadaşın New York'ta sahte bir et lokantası açarak binlerce lezzet tutkununa şaka yaptığı belirtiliyor: Şaka sonucunda 3.000 kişi bekleme listesinde yer aldı!
Sahte restoran geçtiğimiz yılın Eylül ayında kiralanan bir etkinlik alanında gerçeğe dönüştü!
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