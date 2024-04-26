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New York City Restoran Rezervasyonlarını Satarak Bir Yılda 70 Bin Dolar Kazandı! Daha Fazlasını Kazanan da Var

New York City Restoran Rezervasyonlarını Satarak Bir Yılda 70 Bin Dolar Kazandı! Daha Fazlasını Kazanan da Var

New York
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 10:11 Son Güncelleme: 26.04.2024 - 10:29

The New Yorker'ın 'Neden Restoran Rezervasyonu Alamıyorsunuz' başlıklı raporu, tüm gözleri New York'un popüler restoranlarına çevirdi. Rezervasyon satışı yapan platformlar üzerinden binlerce dolar kazanan kişiler, hepimizi hayrete düşürdü. Şehirde resmen ihale savaşına dönüşen restoran rezervasyonlarından 80 bin dolar kazanan var. 

İşte, detaylar...

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Lezzet tutkunları, New York City'deki popüler restoranların rezervasyonlarına binlerce dolar teklif veriyor.

Lezzet tutkunları, New York City'deki popüler restoranların rezervasyonlarına binlerce dolar teklif veriyor.

The New Yorker'ın yayınladığı bir rapora göre, insanlar, New York City'nin en popüler restoranlarındaki rezervasyonlarını en yüksek teklifi verene 'yeniden' satıyor ve bu sayede para kazanıyorlar. Şehirdeki dünyaca ünlü şeflerin yönettiği restoranlarda rezervasyon yaptırmak, otomatik robotlar ve satıcılarla rekabet etmek zorunda kalan insanlar için tam bir 'ihale savaşı' haline geliyor. 

Raporda, çevrimiçi rezervasyon pazarında bayilerin satılan rezervasyon başına yaklaşık 1.000 dolar kazandığını ortaya koyuyor.

The New Yorker'ın "Neden Restoran Rezervasyonu Alamıyorsunuz" başlıklı raporunda insanların rezervasyon alıp satabileceği bir platformun geçtiğimiz yıl satışlardan 6 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

The New Yorker'ın "Neden Restoran Rezervasyonu Alamıyorsunuz" başlıklı raporunda insanların rezervasyon alıp satabileceği bir platformun geçtiğimiz yıl satışlardan 6 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

Masa satıcıları, rezervasyon satışını kolaylaştıran OpenTable, Resy ve Appointment Trader gibi platformlar hakkında bilgilerin yer aldığı raporda, 2023 verileri dikkat çekti. 

Appointment Trader, Jonas Frey tarafından 2021 yılında kurulan ve insanların rezervasyon alıp satabileceği bir platform. Bu platform, her rezervasyonun satış fiyatından yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında komisyon alıyor. Platform, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen rezervasyon satışlarından 6 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Bir üniversite öğrencisi geçtiğimiz yıl yalnızca rezervasyonlarını satarak toplamda 70.000 dolar gelir elde etti!

Bir üniversite öğrencisi geçtiğimiz yıl yalnızca rezervasyonlarını satarak toplamda 70.000 dolar gelir elde etti!

Brown Üniversitesi'nde öğrenci olan Alex Eisler, The New Yorker'a rezervasyon yapmak için sahte telefon numaraları ve eposta adresleri kullandığını açıkladı. Eisler, Manhattan'ın Soho semtindeki 'Maison Close' adlı Fransız restoranında bir öğle yemeği masasını 855 dolara, 'Carbone'da bir masa rezervasyonunu ise 1.050 dolara sattı. 

Eisler, geçen yıl sadece rezervasyonlarını satarak toplamda 70.000 dolar kazandı. Bir başka satıcı ise rezervasyon satışı ile 80.000 dolar kazandı.

Eisler, artık sesini tanıyan restoranlara karşı da önlemini almış!

Eisler, artık sesini tanıyan restoranlara karşı da önlemini almış!

Eisler, The New Yorker'a verdiği röportajda 'Bazen sesimi tanıyorlar, bu yüzden farklı aksanlar kullanmak zorunda kalıyorum' diyor. 

Ayrıca, 'Bazen kız gibi davranmam gerekiyor. Ben de 'Merhaba, rezervasyon yaptırmak mümkün mü?' dedim. Kadın isimlerinin olduğu birkaç Resy hesabım var.' açıklamasıyla birden fazla hesap üzerinden rezervasyon yaptırdığına da dikkat çekiyor.

The New Yorker'a konuşan geçtiğimiz yıl New York City'nin en popüler restoranlarında binden fazla rezervasyon yaptır Nicky DiMaggio'nun müşteri listesi sizi de hayrete düşürecek.

The New Yorker'a konuşan geçtiğimiz yıl New York City'nin en popüler restoranlarında binden fazla rezervasyon yaptır Nicky DiMaggio'nun müşteri listesi sizi de hayrete düşürecek.

DiMaggio, müşteri listesinde Hailey Bieber, Rhode Beauty'nin kurucusu, NBA oyuncuları, bankacılar ve Megan Fox gibi dünyaca ünlü aktörlerin yer aldığını iddia ediyor.

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Son olarak, bir grup arkadaşın New York'ta sahte bir et lokantası açarak binlerce lezzet tutkununa şaka yaptığı belirtiliyor: Şaka sonucunda 3.000 kişi bekleme listesinde yer aldı!

Son olarak, bir grup arkadaşın New York'ta sahte bir et lokantası açarak binlerce lezzet tutkununa şaka yaptığı belirtiliyor: Şaka sonucunda 3.000 kişi bekleme listesinde yer aldı!

Bu şaka, 2021'de bir grup arkadaşın kendi evlerinde iki haftada bir biftek yemeği düzenlemesiyle başladı. Arkadaşlar, bu etkinliği bir Google sayfası açarak ve olumlu yorumlar bırakarak bir restoran gibi tanıttılar. Ancak yabancılar bu yorumları buldu ve gerçek olduğunu varsaydı. 

Arkadaşlar daha sonra sahte et lokantası için bir web sitesi oluşturdular ve 2022 yılına kadar 3.000 kişilik bir bekleme listesi oluşturdular.

Sahte restoran geçtiğimiz yılın Eylül ayında kiralanan bir etkinlik alanında gerçeğe dönüştü!

Sahte restoran geçtiğimiz yılın Eylül ayında kiralanan bir etkinlik alanında gerçeğe dönüştü!

Geçen Eylül ayında, Mehran Celali ve oda arkadaşları, Yukarı Doğu Yakası'ndaki dairesinde başlayan bu sahte restoranı gerçeğe dönüştürmek için bir etkinlik alanı kiraladılar ve rezervasyon bekleme listesindeki binlerce kişiyi davet ettiler.

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