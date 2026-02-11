onedio
Neden Herkes Aynı Şarkıyı Sevmez?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
11.02.2026 - 21:01

Müzik, herkesin hayatında aynı yeri kaplamaz. Ama gerçek şu ki, müzik olmadan bir hayatı hayal etmek neredeyse imkansız.... Peki müzik bu kadar evrensel bir şeyken neden herkes aynı şarkıları sevmez? Cevabı bu içerikte.

1. Müzik, kulakla değil kalple dinlenir.

Bir şarkıyı sevmemizin asıl nedeni onun melodisi değil, bizde bıraktığı iler ve hatırlattığı anılarla ilgilidir. Yani, şarkıyı dinlerken ilk aşkını hatırlayan biriyle, hiç aşık olmamış biri için aynı anlamı ifade etmez.

2. Herkes aynı şekilde müzik dinlemez.

Bazı insanlar şarkının melodisine odaklanırken, bazıları ise şarkının sözlerine odaklanır. Bu yüzden de eğer siz müzik dinlerken sözleri önceliğiniz yapıyorsanız, melodiye öncelik veren birinin dinlediği şarkılar size sıkıcı gelebilir.

3. Çocukluk ve gençlik yılları müzik zevkimizi belirler...

Bu bilgiyi hiç duymadığınıza eminiz. Müzik zevkleri genelde 12-25 yaş arasında belirlenir. Bu zamanlarda dinlediğiniz müziklerle büyük oranda daha çok bağ kurarsınız. Çünkü o dönemde dinlenilen şarkılar aslında en yoğun duyguların dışavurumu gibidir.

4. Ruh halimiz de müzik zevkimizi etkiler.

Ruh halimize göre şarkı listelerimiz de değişiklik gösteriyor. Üzgünken dinlediğimiz şarkılarla, mutluyken dinlediğimiz şarkılar da genelde aynı olmuyor. Aynı parça, farklı bir günde, farklı bir ruh halinde çok farklı izler bırakabilir.

5. Popüler müzik, iyi müzik demek değildir!

Bir şarkıyı her yerde duysak bile, onu sevmemiz gerektiği anlamına gelmez. Çünkü bazen sadece melodiye alışıyoruz. Trend olan müzikleri sevmiyorum ama dinleyesim geliyor diyorsanız, muhtemelen müziklerin tekrar edildikçe tanıdık gelmesinden kaynaklanır.

6. Kültür ve çevre farkı da müzik zevklerini ayırır.

Hayatta bizi oluşturan her şey müzik zevkimizi belirler. Büyüdüğümüz şehir, arkadaş çevremiz, ailemiz hepsi müzik zevkimizi etkiler. O yüzden birlikte büyüdüğünüz arkadaşınızla bile müzik zevklerinizin ayrılmasının bir nedeni de budur.

7. Bazı şarkıları hemen sevmeyiz...

İlk dinleyişte hiç beğenmeyip, daha sonra bir şarkıya fena sarıyorsanız bu tamamen zamanla alakalıdır. Bazen bir şarkıya, başka bir dönemde şans vermek bağlanmamızı sağlayabilir. Bu bile müzik zevkimizin kendi içimizde bile ayrıldığının işaretidir.

8. Yaş aldıkça da müzik zevki değişir.

Zamanla müzikten beklentilerimiz değişir. Kimi zaman eğlenceli şarkıların insanıyken, kimi zaman nostaljik şarkılara dönüş yapabilirsiniz... Bu da tamamen yıllar içinde yaşadıklarımıza göre değişkenlik gösterir. Aynı şarkıya bakış açımız bile yıllar içinde değişebilir.

9. Kimisi için müzik kimliktir.

Kimisi müziğe çok fazla değer verir ve müzik zevkini buna göre oluşturur. Yani, dinledikleri müziklerle kendilerini tanımlarlar. Bu yüzden bir şarkıyı sevmemek kişisel zevkten ziyade sadece bir seçim de olabilir.

10. Farklı zevkler, müziği güzelleştirir.

Herkes aynı şarkıları sevseydi, müzik dünyası bugün bildiğimiz kadar zengin olmazdı .Aslında müziği güzel kılan şey, herkesin aynı şarkıda buluşmaması diyerek içeriğimizi noktalayabiliriz...

