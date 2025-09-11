Necati Arabacı Slovakya’da Gözaltına Alındı: Nezarethanede Çekilen Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Cehennem Melekleri (Hells Engel) isimli örgütün suç örgütü olduğu belirtilen Necati Arabacı, Slovakya’da ailesiyle yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Arabacı’nın nezarethanede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
“Köln’ün babası”, “Cehennem Necati” lakabıyla bilinen Necati Arabacı gözaltına alındı.
Nezarethanede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
