Necati Arabacı Slovakya’da Gözaltına Alındı: Nezarethanede Çekilen Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 12:45

Cehennem Melekleri (Hells Engel) isimli örgütün suç örgütü olduğu belirtilen Necati Arabacı, Slovakya’da ailesiyle yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Arabacı’nın nezarethanede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

“Köln’ün babası”, “Cehennem Necati” lakabıyla bilinen Necati Arabacı gözaltına alındı.

Slovakya’nın Nitra kentinde bir restoran ailesiyle yemek yediği sırada gözaltına alınan Necati Arabacı, serbest bırakıldı. Arabacı’nın 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Arabacı’nın gözaltı süresi 10 saat sürdü. Gözaltına alındığının öğrenilmesinin ardından arkadaşları bölgeye akın etti. Nitra Göçmenlik Hizmetleri ofisinin önünde silahlı ve maskeli birlik görevlendirildi.

Nezarethanede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Arabacı'nın Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı vurgulandı. Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.Kaynak

