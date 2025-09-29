onedio
Ne Pişirsem Derdine Son Veriyoruz: Airfryer'da Dört Farklı Lezzeti Aynı Anda Yapıyoruz!

29.09.2025 - 19:34

Sabah kahvaltısından akşam yemeğine, çay saatinden atıştırmalıklara kadar sofranıza lezzet katacak tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Hem pratik hem de birbirinden farklı damak tatlarına hitap eden bu dört tarif, günlük menünüzü sıradanlıktan çıkaracak.

Hepsi tek tek denemeye değer, kolay hazırlanışıyla da sizi mutfakta yormayacak. İster misafirlerinize şık bir sunum hazırlayın ister kendinize lezzetli bir ödül verin, bu tariflerle her öğün farklı bir keyfe dönüşecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Airfryer'da Omlet Muffin & Mini Milföy Simit & Kaburga Mısır & Limonlu Tavuk Baget Nasıl Yapılır?

Omlet Muffin

Malzemeler:

  • 5 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 5 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 adet kabak (küp doğranmış)

  • 2 adet havuç  (küp doğranmış)

  • 1/2 demet maydanoz (kıyılmış)

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta, süt, un, tuz, karabiber ve kabartma tozunu çırpın. Üzerine kabak, havuç ve maydanozu ekleyin.

2. Karışımı muffin kaplarına paylaştırın ve hazneye yerleştirin. 170 derecede 15 dakika pişirin. 

Mini Milföy Simit 

Malzemeler:

  • 2 yaprak milföy hamuru

  • 3 yemek kaşığı pekmez

  • 1 çay bardağı su 

  • 1 çay bardağı susam (tercihen kavrulmuş)

Yapılışı:

1. Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın. Milföy hamurlarını ayrım yerinden kare olacak şekilde kesin.

2. İçe doğru rulo şeklinde katlayıp ardından simit şeklini verin. Hamurları önce pekmezli suya ardından susama batırıp hazneye yerleştirin. 160 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Kaburga Mısır 

Malzemeler:

  • 2 adet haşlanmış mısır 

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Haşlanmış mısırları boydan 4' e ardından bu mısırları da 2 'ye bölün.

2. Bir kasede zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, toz kırmızı biber, pul biber ve tuzla birlikte karıştırın. 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Limonlu Tavuk Baget 

Malzemeler:

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı köri

  • 6 adet tavuk baget

Yapılışı:

1. Bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve baharatları karıştırın. 

2. Tavuk bagetleri kasedeki sosa ekleyip karıştırın. 200 derecede 20 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

