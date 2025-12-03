Mystic Mist, Kıtalara Yayılan Ritüelleri Kitap Sayfalarına Taşıyor
Assouline’nin Kasım 2025 tarihli Klasikler Koleksiyonu kapsamında yayımlanan “Mystic Mist: The Rituals of HuqqA”, yüzyıllardır süren bir geleneği çağdaş şehirlerin gündelik hayatıyla yan yana getiriyor. Metinleri gazeteci Sarah Khan tarafından kaleme alınan, fotoğrafları Oliver Pilcher imzası taşıyan kitap, okuru farklı coğrafyalar arasında kurulmuş kültürel bir hatta davet ediyor. Çalışma, ritüelin ardındaki tarihsel sürekliliği ve bu sürekliliğin bugünün kentlerinde aldığı yeni biçimleri, haber dosyasını andıran bir kurguyla ele alıyor.
Geleneksel bir ritüel, modern kentlerde yeniden tanımlanıyor
Önsözde, geleceğin günümüze uzanan yolculuğu ele alınıyor
Kitapta yeni nesillerin deneyimine yer veren alıntılar öne çıkıyor
Eser, konuk ağırlama kültürüne yeni bir kaynak olarak raflardaki yerini alıyor
