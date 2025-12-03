Mystic Mist, Kıtalara Yayılan Ritüelleri Kitap Sayfalarına Taşıyor

“Mystic Mist”, ritüeli yalnızca geçmişte bırakmıyor; bugünün hızlanan şehir yaşamında nasıl yeniden konumlandığını da ayrıntılı biçimde ele alıyor. Kitapta, yoğun tempo içinde kısa da olsa durma, bir araya gelme ve sohbet etme ihtiyacının, söz konusu geleneği nasıl yeniden görünür kıldığına odaklanılıyor. Ritüelin, sadece dumanla değil, aynı zamanda paylaşılan zaman ve mekânla anlam kazandığı vurgulanıyor. Çalışma, bu pratiğin farklı kuşaklar tarafından nasıl yorumlandığını anlatırken, modern tasarım anlayışı ve yeni nesil mekân kurgularına da yer veriyor.

Böylece okur, geleneğin durağan bir unsur değil, güncel kent kültürüyle etkileşim içinde yaşayan bir yapı olduğunu görüyor.

Kitap metni ve görselleriyle güçlü bir araştırma dosyası hissi veriyor

Kitabın metnini kaleme alan Sarah Khan, daha önce farklı ülkelerde sürdürdüğü gazetecilik kariyeriyle tanınan bir isim. Seyahat, moda ve gastronomi alanlarında hazırladığı dosyalarla bilinen Khan, burada da benzer bir yaklaşımı kullanarak ritüeli sosyokültürel bağlamı içinde aktarıyor. Fotoğrafçı Oliver Pilcher’ın uzun yıllara dayanan seyahat deneyimi, kitap boyunca yer alan karelere yansıyor; okuyucuya hem iç mekânlardan hem kent silüetlerinden sahneler sunuluyor. Projenin hayata geçirilmesinde, bölgedeki yayın projelerini uzun süredir takip eden İrem Kınay’ın editoryal katkısı dikkat çekiyor. Böylece çalışma, metin ve görsel dili açısından, uluslararası ölçekte hazırlanmış bir araştırma dosyasını andıran bütünlüklü bir yapı kazanıyor.

Assouline’nin Kasım 2025 tarihli Klasikler Koleksiyonu kapsamında yayımlanan “Mystic Mist: The Rituals of HuqqA”, yüzyıllardır süren bir geleneği çağdaş şehirlerin gündelik hayatıyla yan yana getiriyor. Metinleri gazeteci Sarah Khan tarafından kaleme alınan, fotoğrafları Oliver Pilcher imzası taşıyan kitap, okuru farklı coğrafyalar arasında kurulmuş kültürel bir hatta davet ediyor. Çalışma, ritüelin ardındaki tarihsel sürekliliği ve bu sürekliliğin bugünün kentlerinde aldığı yeni biçimleri, haber dosyasını andıran bir kurguyla ele alıyor.