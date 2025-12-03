onedio
Mystic Mist, Kıtalara Yayılan Ritüelleri Kitap Sayfalarına Taşıyor

Mystic Mist, Kıtalara Yayılan Ritüelleri Kitap Sayfalarına Taşıyor

03.12.2025 - 17:32

Assouline’nin Kasım 2025 tarihli Klasikler Koleksiyonu kapsamında yayımlanan “Mystic Mist: The Rituals of HuqqA”, yüzyıllardır süren bir geleneği çağdaş şehirlerin gündelik hayatıyla yan yana getiriyor. Metinleri gazeteci Sarah Khan tarafından kaleme alınan, fotoğrafları Oliver Pilcher imzası taşıyan kitap, okuru farklı coğrafyalar arasında kurulmuş kültürel bir hatta davet ediyor. Çalışma, ritüelin ardındaki tarihsel sürekliliği ve bu sürekliliğin bugünün kentlerinde aldığı yeni biçimleri, haber dosyasını andıran bir kurguyla ele alıyor.

“Mystic Mist”, ritüeli yalnızca geçmişte bırakmıyor; bugünün hızlanan şehir yaşamında nasıl yeniden konumlandığını da ayrıntılı biçimde ele alıyor. Kitapta, yoğun tempo içinde kısa da olsa durma, bir araya gelme ve sohbet etme ihtiyacının, söz konusu geleneği nasıl yeniden görünür kıldığına odaklanılıyor. Ritüelin, sadece dumanla değil, aynı zamanda paylaşılan zaman ve mekânla anlam kazandığı vurgulanıyor. Çalışma, bu pratiğin farklı kuşaklar tarafından nasıl yorumlandığını anlatırken, modern tasarım anlayışı ve yeni nesil mekân kurgularına da yer veriyor. 

Böylece okur, geleneğin durağan bir unsur değil, güncel kent kültürüyle etkileşim içinde yaşayan bir yapı olduğunu görüyor.

Kitap metni ve görselleriyle güçlü bir araştırma dosyası hissi veriyor

Kitabın metnini kaleme alan Sarah Khan, daha önce farklı ülkelerde sürdürdüğü gazetecilik kariyeriyle tanınan bir isim. Seyahat, moda ve gastronomi alanlarında hazırladığı dosyalarla bilinen Khan, burada da benzer bir yaklaşımı kullanarak ritüeli sosyokültürel bağlamı içinde aktarıyor. Fotoğrafçı Oliver Pilcher’ın uzun yıllara dayanan seyahat deneyimi, kitap boyunca yer alan karelere yansıyor; okuyucuya hem iç mekânlardan hem kent silüetlerinden sahneler sunuluyor. Projenin hayata geçirilmesinde, bölgedeki yayın projelerini uzun süredir takip eden İrem Kınay’ın editoryal katkısı dikkat çekiyor. Böylece çalışma, metin ve görsel dili açısından, uluslararası ölçekte hazırlanmış bir araştırma dosyasını andıran bütünlüklü bir yapı kazanıyor.

Kitabın önsözü HuqqA Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer tarafından kaleme alınmış. Önsöz, ritüelin Osmanlı İmparatorluğu döneminden bugüne uzanan yolculuğunu gündelik hayat bağlamında ele alıyor. Önsözde, söz konusu geleneğin yalnızca bir keyif pratiği değil; misafirperverliğin, sohbetin ve paylaşılmış varlığın simgesi olduğunun altı çiziliyor. Kentler büyüyüp mekânlar değişse de, birlikte oturma ve düşünmeye zaman ayırma ihtiyacının sürdüğü vurgulanıyor. Önsöz, geleneğin günübirlik eğlence anlayışına indirgenmeden, tarihsel ve sosyolojik boyutlarıyla değerlendirilmesine imkân tanıyor. Böylece kitap, önsöz bölümünden itibaren, okuru belirli bir ürün odağının ötesine taşıyan, daha geniş bir kültürel çerçeve sunuyor.

Çalışmada, Türkiye’de hâlâ güçlü biçimde süren sosyal alışkanlıkların, günümüz okuruna doğrudan cümlelerle aktarıldığı bölümler bulunuyor. Bu bölümlerde, ritüelin yalnızca geçmiş kuşaklara ait bir hatıra olmadığı; gençler için de bir araya gelme ve gündelik hayatın temposundan uzaklaşma aracı olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan tablo, “sadece duman” olarak görülebilecek bir pratiğin, aslında sohbet ve karşılaşma zemini sunduğunu gösteriyor. Kitap, bu alıntılar aracılığıyla, ritüelin bugünkü şehir sakinleri için nasıl bir “varlık hissi” alanı açtığını sade bir dille anlatıyor. Böylece okur, kişisel tanıklıklar eşliğinde, geleneğin güncel karşılığını daha net okuyabiliyor.

Kitapta yer alan tanıklıklar arasında, geleneğin güncel yorumuna ilişkin kurumsal perspektif taşıyan ifadeler de bulunuyor. Kurucu ortaklardan Enis Ersavaştı, bu geleneğe duyulan saygının, durağanlık anlamına gelmediğini vurguluyor; mirasın ruhunu farklı kültürlere taşırken misafirperverlik, tasarım ve buluşma pratiklerinin yeniden şekillendiğini anlatıyor. Yönetim kurulu üyesi Mehmet Fevzi Yağlı’nın katkısı ise çalışmayı, yalnızca anı paylaşımı olmaktan çıkarıp, uzun vadeli bir kültür politikası belgesine yaklaştırıyor. Bu çerçeve sayesinde kitap, bireysel hikâyelerle kurumsal bakış açısını aynı metin içinde buluşturuyor. Sonuç olarak çalışma, hem sahadaki pratiği hem de bu pratiği yöneten stratejik yaklaşımı bir arada okura sunuyor.

“Mystic Mist: The Rituals of HuqqA”, küresel konuk ağırlama kültürünü tarihsel bir ritüel üzerinden okuyan kapsamlı bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Kitap, ritüelin farklı şehirlerde ve nesillerde aldığı biçimleri belgeleyerek, bu alanda çalışan araştırmacılar, tasarımcılar ve sektör profesyonelleri için yeni bir referans noktası oluşturuyor. Yayın, kültür ve seyahat odaklı kitaplarıyla bilinen Assouline kataloğunda, bölgesel hafızayı küresel okurla buluşturan eserler arasında yerini alıyor. Çalışmada anlatılan geleneğin güncel yorumuna ilişkin örnekler arasında, farklı şehirlerde faaliyet gösteren HuqqA ile aynı ekosistemde konumlanan Huqqabaz da anılarak, geleneğin bugünkü mekânsal çeşitliliğine işaret ediliyor. Böylece kitap, bütüncül konuk ağırlama kültürünü merkezine alan, bağımsız bir kaynak kimliğiyle okurun karşısına çıkıyor.

#işbirliği



