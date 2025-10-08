Müzisyen Olsan Hangi Konuda Gündem Olurdun?

Sen sahnedeyken insanlar önce kostümüne ve tarzına bakıyor. Her konser öncesi 'Acaba bugün ne giyecek?' diye düşündürüyorsun. Her kıyafetin, her aksesuarın sosyal medyada gündem oluyor! Performansın da oldukça etkileyici ama asıl dikkat çeken senin sahnedeki stilin. İnsanlar seni konuşuyor, takip ediyor ve hep merak ediyor. Her sahneye çıktığında hayranların senden ilham alıyor ve senin stilin onlar için bir trend yaratıyor!