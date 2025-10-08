Müzisyen Olsan Hangi Konuda Gündem Olurdun?
Hayal et: Sahne senin, mikrofon senin, tüm dünya seni ve müziğini konuşuyor! Peki dünyaca ünlü bir müzisyen olsan, sanatın dışında başka hangi konuda gündemi sallardın? Merak ediyorsan, teste başla! 👇
1. Sahneye çıkmadan önce genellikle ne yaparsın?
2. Albümün çıkıyor, hangi tarzda olur?
3. Hangisi senin konser tarzını oluşturur?
4. Peki, ilk konserini hangi şehirde vermek istersin?
5. Medyada hangi başlık seni daha çok heyecanlandırır?
6. Mükemmel bir konser verdin, sonrasında ne yaparsın?
7. Söyle bakalım, hangi dalda ödül almak istersin?
8. Hayranların seninle ilgili en çok hangi konuda konuşsun istersin?
Stilin ve kendine has tarzınla gündemden düşmezsin!
Bitmek bilmeyen enerjin çok konuşulur!
Attığın adım olay olur!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum.
