Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Rock’ın Kusursuz İsmi Freddie Mercury

Müzik tarihine damga vuran bazı isimler vardır; sahneye çıktıkları anda kalabalığın enerjisini değiştiren, bir şarkıyı söylediklerinde insanın içindeki tüm duyguları tek tek harekete geçiren, varlıklarıyla bile bir dönemi tanımlayan… İşte Freddie Mercury sadece bir vokalist değildi; bir çağın sesi, sahnenin çılgın prensi ve özgürleşmenin en gürültülü hâliydi. Rock müziğin dünyayı ele geçirdiği yıllarda Freddie, kendi kurallarını yazarak sadece Queen’i değil tüm müzik endüstrisini yeniden şekillendirdi.

Onun hikâyesi, “yetenek + cesaret + delilik” üçlemesinin nasıl bir efsaneye dönüşebileceğinin en güzel örneği. Ve şimdi hazırsanız, sahne ışıkları yavaşça açılırken Freddie Mercury’nin doruklarla ve çalkantılarla dolu hayatına doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz!