Mutfakta Çok Kullanılan Ama Kimsenin Anlamını Bilmediği Terimler

Böyle deyince anlamamış olabilirsiniz. Fransız mutfağının tekniklerinden olan roux, aslında bizdeki meyane. Un ve yağın kavrularak hazırlandığı roux karışımının amacı kıvam vermek. Bir sos ya da çorba yaptınız ve kıvamını artırmak istiyorsanız o zaman roux hazırlayarak bunu başarabiliyorsunuz. Tabii ki roux'nun birçok farklı çeşidi var. Kahverengi, beyaz ya da sarı roux'lar farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

Mirepoix, temelde bir sebze karışımı.

Yemeklere lezzet vermek için mirepoix çok kullanılıyor. İçinde soğan, havuç ve kereviz olan sebze karışımında her şey eşit doğranıyor ve soteleniyor. Bu karışımı hazırladıktan sonra her yerde kullanmak mümkün. Çorbalarda, et sularında ya da aklınıza gelebilecek başka yerlerde bu karışım kullanılabiliyor. Tariflere lezzet veren bu karışım Fransız mutfağının temel tekniklerinden! Belki bu karışımı siz de biliyordunuz ama adını duymamış olabilirsiniz.