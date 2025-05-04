Mutfakta Çok Kullanılan Ama Kimsenin Anlamını Bilmediği Terimler
Mutfakta yemek yaparken aslında birçok yöntem kullanıyoruz ama genelde terim olarak adlarını pek bilmiyoruz. Tariflerde görüp geçtiğiniz terimlerin anlamlarını öğrenmek istemez miydiniz? Eğer mutfakta ustalaşmak ve bahsedilen terimlerin ne olduğunu bilmek istiyorsanız sizin için bir liste hazırladık. Gelin bakalım bu terimlerden bildikleriniz var mı?
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Sotelemek
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Konfi yöntemiyle devam edelim...
Emülsifikasyon terimini hiç duymuş muydunuz peki?
Poşe yumurtayı duymuşsunuzdur herhalde!
Roux size bir şey çağrıştırıyor mu?
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Al dante, pişirme derecesiyle alakalı bir terim.
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