Milli Savunma Bakanlığı’ndan Türk Bayrağına Yapılan Saldırıya Yönelik Açıklama: “Organize Provokasyon”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından Türk bayrağına yönelik saldırıyı ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, saldırının “organize bir provokasyon” olduğuna işaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’deki son duruma dair MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın