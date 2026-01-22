onedio
article/comments
article/share
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Türk Bayrağına Yapılan Saldırıya Yönelik Açıklama: “Organize Provokasyon”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2026 - 13:15

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından Türk bayrağına yönelik saldırıyı ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, saldırının “organize bir provokasyon” olduğuna işaret etti.

Suriye’deki son duruma dair MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye Hükûmeti; Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra ediyor. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecek.”

Nusaybin hudut hattında gerçekleşen olaya ilişkin Bakanlıktan şu açıklama yapıldı: “Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatıldı.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
