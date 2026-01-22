Milli Savunma Bakanlığı’ndan Türk Bayrağına Yapılan Saldırıya Yönelik Açıklama: “Organize Provokasyon”

“Suriye Hükûmeti; Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra ediyor. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecek.”

Nusaybin hudut hattında gerçekleşen olaya ilişkin Bakanlıktan şu açıklama yapıldı: “Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatıldı.”