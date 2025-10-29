MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın Maslak’taki Yerleşkesi 50 Dönüm Büyüyor
Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre; MİT’in Maslak’taki yerleşkesine 50 dönüm ek alan öngören planla, Maslak Kasırları’nın bir kısmını da kapsayan sit alanının derecesi düşürüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın askıya çıkardığı imar planı değişikliğine göre, MİT’in kullanımındaki mevcut araziye 50 dönüm ek alan kazandırılıyor.
İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Maslak’ta, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın bulunduğu alana ilişkin bir imar planı değişikliği yapıldı. Plan teklifi, teşkilatın arazisine 50 dönümlük ek alan kazandırmayı öngörüyor.
