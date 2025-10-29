MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın Maslak’taki Yerleşkesi 50 Dönüm Büyüyor

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre; Bu ilave alan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Maslak Kasırları arazisine kadar uzanıyor.

Söz konusu alanla ilgili plan değişikliği yapılırken İBB’ye de görüşleri soruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü'nün, 8 Ağustos 2025 tarihli görüşünde, söz konusu alanın bir kısmının Boğaziçi Kanunu’na tabi olduğu belirtildi. İBB, Danıştay 6. Dairesi’nin 18 Aralık 2014 tarihli kararına göre, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Alanı’nda plan onama yetkisinin İBB’de olduğu, plan onay, dağıtım ve askı süreçlerinin de İBB tarafından yürütülmesi gerektiği anlatıldı.