MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın Maslak’taki Yerleşkesi 50 Dönüm Büyüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.10.2025 - 12:43 Son Güncelleme: 29.10.2025 - 12:49

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre; MİT’in Maslak’taki yerleşkesine 50 dönüm ek alan öngören planla, Maslak Kasırları’nın bir kısmını da kapsayan sit alanının derecesi düşürüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın askıya çıkardığı imar planı değişikliğine göre, MİT’in kullanımındaki mevcut araziye 50 dönüm ek alan kazandırılıyor.

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Maslak’ta, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın bulunduğu alana ilişkin bir imar planı değişikliği yapıldı. Plan teklifi, teşkilatın arazisine 50 dönümlük ek alan kazandırmayı öngörüyor.

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre; Bu ilave alan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Maslak Kasırları arazisine kadar uzanıyor.

Söz konusu alanla ilgili plan değişikliği yapılırken İBB’ye de görüşleri soruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü'nün, 8 Ağustos 2025 tarihli görüşünde, söz konusu alanın bir kısmının Boğaziçi Kanunu’na tabi olduğu belirtildi. İBB, Danıştay 6. Dairesi’nin 18 Aralık 2014 tarihli kararına göre, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Alanı’nda plan onama yetkisinin İBB’de olduğu, plan onay, dağıtım ve askı süreçlerinin de İBB tarafından yürütülmesi gerektiği anlatıldı.

HABERİN TÜM DETAYLARINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ…

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
