onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Miss Universe Güzellik Yarışması Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta? Nasıl Oy Kullanılır?

Miss Universe Güzellik Yarışması Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta? Nasıl Oy Kullanılır?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2025 - 11:27

Kâinat Güzellik Yarışması Miss Universe 2025, bu yıl Tayland’ın Nonthaburi kentindeki Impact Arena’da yapılacak ve Ceren Arslan sayesinde Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Final gecesi, dünya genelinde canlı yayınla milyonlara ulaşacak. 

Peki Miss Universe yarışması ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miss Universe ne zaman?

Miss Universe ne zaman?

74. Miss Universe finali 21 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Miss Universe saat kaçta?

Miss Universe saat kaçta?

Organizasyon Tayland saatiyle 08.00’de başlıyor. Tayland (UTC+7) ile Türkiye (UTC+3) arasında 4 saat fark olduğu için finali Türkiye saatiyle sabah 04.00’te izleyebileceğiz.

Miss Universe nereden izlenir?

Miss Universe nereden izlenir?

Yarışma, dünya genelinde resmî Miss Universe YouTube kanalından canlı yayınlanacak; Türkiye’de de ana izleme kanalı burası olacak.

Miss Universe hangi kanalda yayınlanacak?

Miss Universe hangi kanalda yayınlanacak?

Uluslararası TV yayını için haklar başta Telemundo’da (İspanyolca yayın) olacak. Türkiye’de özel bir ulusal kanal açıklanmadığı için, izleyiciler ağırlıklı olarak YouTube / Miss Universe resmî hesabı üzerinden takip edecek.

Miss Universe Yarışmasında Türkiye’yi kim temsil edecek?

Miss Universe Yarışmasında Türkiye’yi kim temsil edecek?

Bu yıl Miss Universe 2025’te Türkiye’yi Ceren Arslan temsil ediyor. Ceren Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu, iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşuyor ve daha önce de güzellik yarışmalarında derece almış bir isim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miss Universe için nasıl oy kullanılır?

Miss Universe için nasıl oy kullanılır?

Organizasyonun halk oylaması resmî Miss Universe mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. 

  • Telefonundan Miss Universe uygulamasını App Store ya da Google Play’den indir.

  • Uygulamayı açıp menüden “Vote / Oy Ver” bölümüne gir.

  • Ülkeler arasından Turkey / Türkiye – Ceren Arslan’ı seç.

  • Günlük verilen ücretsiz oyunu kullan; istersen reklam izleyerek veya uygulama içi satın almayla ekstra oy da verilebiliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın