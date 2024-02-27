Meze Seçimine Göre Nerelisin?
Meze Seçimine Göre Nerelisin?
Türkiye'de yedi bölge, milyonlarca lezzet var! Zeytinyağlılar, kebaplar, mezeler, dolmalar... Üstelik her birinin yeri ayrı! Peki, böylesi zengin bir coğrafyada lezzet şölenine hazır mısın? Sahi, nerelisin? Hadi sen mezeleri seç, biz sana nereli olduğunu söyleyelim! Bakalım Egeli misin, Karadenizli mi? İç Anadolulu musun, yoksa Güneydoğu Anadolulu mu?
Hazırsan, lezzet şöleni başlıyor...
1. İlk olarak dolmalarla başlayalım! Hadi, seç birini...
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2. Seçmesi zor, yemesi leziz tatlarla devam ediyoruz... Sofranın olmazsa olmazı bunlardan hangisi?
3. Sıra geldi Türk mutfağının vazgeçilmezi böreklere! Hadi seç birini...
4. Salatasız sofra olmaz! Peki, senin tercihin hangisi?
5. İşleri biraz daha zorlaştıralım. Bir meze daha seç bakalım!
6. Sıra geldi ana yemeğe! Bunca lezzeti birleştiren enfes tat ve sofranın vazgeçilmez ana yemeği sence hangisi olmalı?
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7. Hadi enfes mezelerle döşenmiş sofranın ardında bir de ağzımızı layık bir içecek seç!
8. Son noktayı koyuyoruz: Onca hoş sohbetin yapıldığı şölen tadındaki bu sofrayı bir tatlı ile taçlandırmanın zamanı geldi! Bir tatlı seç...
Egelisin!
Akdenizlisin!
Karadenizlisin!
İç Anadolulusun!
Doğu Anadolulusun!
Güneydoğu Anadolulusun!
Her bölgeden biraz!
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