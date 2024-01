Yüz Tipine Göre Ne Kadar Zenginsin?

Her adımında zenginliği ve lüksü yansıtan tarzın ve seninle birlikte sosyetik çevreler de daha bir parlıyor. Her hareketin, her bakışın, 'ben zenginim' diye haykırıyor. Sanki paranın sana bir armağanı gibi, üzerindeki her parça seninle birlikte daha bir değer kazanıyor.

Geceleri, ışıltılı ve göz alıcı görünümünle yıldızları bile geride bırakıyorsun. Onlar da senin gibi parlamak, senin gibi ihtişamla dolmak istiyorlar. Ancak senin karşında onların ışıltısı bile soluk kalıyor. Görünen o ki seninle aynı çevrede olmak, seninle aynı havayı solumak bile onlar için bir ayrıcalık.

Söylentilere göre seninle birlikte, zenginlik ve lüks bir başka anlam kazanıyor. Para daha bir değerli, hayat daha bir keyifli oluyor. Her gün daha yaşanır, daha bir tatlı hale gelen hayatında başarılar...