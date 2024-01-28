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Yüz Tipine Göre Ne Kadar Zenginsin?

Yüz Tipine Göre Ne Kadar Zenginsin?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.01.2024 - 19:03

Hüzün, sevinç, güven, cesaret... gibi pek çok durum yüzünüzden anlaşılabilir. Ya varlık seviyenizin de yüzünüzden okunduğunu söyleseydik? Bu sizi şaşırtı mıydı? Bazı araştırmalar, insanların birbirlerini henüz tanımadan önce verdikleri anlık kararları arasında 'zenginlik' ve 'fakirlik' kavramı da olduğana işaret ediyor. Bakalım, sizin yüz tipinize göre varlık durumunuzu tahmin edebilecek miyiz? 

Hazır olun, test başlıyor: Bu bir 'varlık-metre' testidir...

1. Yüz şeklini seçer misin?

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2. Göz şeklin bunlardan hangisi?

3. Şimdi de kaş şeklini seç.

4. Peki ya dudakların, bunlardan hangisi?

5. Son olarak burnunu seçmelisin.

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Mecaz değil, gerçek: Sen para içinde yüzüyorsun!

Sanal paraların büyüleyici dünyası, sanat eserlerinin göz alıcı güzelliği, altınların parıltılı cazibesi... Evet, doğru tahmin ettik! Bu, senin dünyan. Varlık denizinde yüzüyor, lüksün sıcak kollarında kayboluyor, hayatın tadını çıkarıyorsun. Bu senin için sıradan bir gün.

Bir yandan o meşhur dijital paraların sanal dünyasında heyecan verici bir yolculuğa çıkıyor, diğer yandan sanat eserlerinin büyülü dünyasında kayboluyorsun. Picasso'nun renkli tuvalleri, Van Gogh'un çarpıcı fırça darbeleri, Dali'nin sürrealist dünyası... Her biri senin için birer yatırım aracı.

Ve tabii ki, altınlar... Külçe külçe, parıltılı, göz alıcı altınlar. Onları elinde tutmanın verdiği güven duygusu, birikimlerini görmek, hissetmek... Bu senin için bir yaşam tarzı.

Lüks hayatın, senin için bir seçim değil, bir yaşam biçimi. Ayaklarını yerden kesen bu hayat, seni her gün daha da yukarı taşıyor. Ve sen, bu yükselişi durdurmak için hiçbir sebep görmüyorsun. Çünkü sen, lüksün ve varlığın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun.

Zenginle zengin arasındaki sınıf farkını sen yarattın!

Yatlar, katlar, yalılar, köşkler... Bu lüks yaşamın baş döndüren döngüsü, acaba sınıf farkını sen mi yarattın? Elbette senin, göz kamaştıran lüks yaşam tarzın, herkesi hayranlıkla izlemeye, kıskanmaya ve özenmeye itti. Bu tarz, adeta bir trend haline geldi ve herkesin hayallerini süslemeye başladı.

Kim demiş zenginler eğlenmez, diye? Senin dünyan, sadece para kazanmak üzerine kurulu değil! Sen lüksün ve eğlencenin sınırlarını zorlayan bir yaşam tarzı ile dolu. Hayatın tadını çıkarmayı ve en iyi şekilde eğlenmeyi çok iyi biliyorsun. Bir gün yat partisi düzenliyor, bir gün köşkte muhteşem bir balo... Senin için hayat, sıradanlıktan uzak, her anı dolu dolu yaşanan bir macera.

Bu zengin ve renkli yaşam tarzın herkesin hayallerini süslüyor. Hayatına lüks dokunuşlar yaparak her gün kendini daha da özel hissediyorsun. Ne diyelim, sen hayatın tadını çıkarmaya ve eğlenmeye devam et.

Sen Zenginsin: Hatta sosyeteden biri olduğun kesin!

Sen Zenginsin: Hatta sosyeteden biri olduğun kesin!

Her adımında zenginliği ve lüksü yansıtan tarzın ve seninle birlikte sosyetik çevreler de daha bir parlıyor. Her hareketin, her bakışın, 'ben zenginim' diye haykırıyor. Sanki paranın sana bir armağanı gibi, üzerindeki her parça seninle birlikte daha bir değer kazanıyor.

Geceleri, ışıltılı ve göz alıcı görünümünle yıldızları bile geride bırakıyorsun. Onlar da senin gibi parlamak, senin gibi ihtişamla dolmak istiyorlar. Ancak senin karşında onların ışıltısı bile soluk kalıyor. Görünen o ki seninle aynı çevrede olmak, seninle aynı havayı solumak bile onlar için bir ayrıcalık. 

Söylentilere göre seninle birlikte, zenginlik ve lüks bir başka anlam kazanıyor. Para daha bir değerli, hayat daha bir keyifli oluyor. Her gün daha yaşanır, daha bir tatlı hale gelen hayatında başarılar...

Ne eksik ne fazla: Orta direksin!

Ne eksik ne fazla: Orta direksin!

Hayatın kalabalık ve hareketli kavşağında, tam da merkezinde adeta bir denge ustası gibi duruyorsun. Her gün, her saat, her dakika, her saniye... Hayatın ritmi seninle birlikte akıyor, seninle birlikte dans ediyor. Bu ritmin içinde dengeni koruyor, ne çok zengin ne de çok fakir bir halde yaşıyorsun.

Bir yandan lüks otomobillerin çarpıcı cazibesi, göz alıcı ışıltısı ve hızının adrenalin dolu çağrısına kulak verirken, diğer yandan fast food zincirlerinin pratik, hızlı ve lezzetli seçenekleriyle yetinmek zorunda kalıyorsun. Bu iki dünya arasında gidip geliyor, her ikisini de deneyimliyor ve yaşamının bir parçası haline getiriyorsun.

Fakat bu hızlı ve renkli yaşamın içinde, sana sunulan seçeneklerle yetinmiyor, hep daha fazlasını arzuluyorsun. Belki de bu, üst tabakaya çıkma potansiyelini gösteriyor. Belki de bu, senin içindeki o müthiş enerji ve tutkunun bir göstergesi. Her ne olursa olsun, senin hikayenin henüz yazılmamış sayfaları var ve bu sayfaları dolduracak olan yine senin kendin olacaksın.

Öyleyse, haydi! Kendi hikayeni yazmaya, kendi yolunu çizmeye ve kendi imparatorluğunu inşa etmeye. Unutma, hayat seninle birlikte dans ediyor ve seninle birlikte akıyor. Para sadece bir araç!

Açık konuşalım: Sen dar gelirlisin!

Açık konuşalım: Sen dar gelirlisin!

Hayatın tadını çıkarırken cüzdanını zorlamamak ne yazık ki senin için kaçınılmaz bir durum. Kabaca tabir etmek gerekirse, yoksulluk sınırının biraz üzerinde, açlık sınırını bir nebze geçmiş bir durumda yaşam sürdürüyorsun.

Ancak bu durum, hayata dair umutlarını kaybetmen için bir sebep değil. Şansın sana gülümsemesi için belki biraz beklemen gerekecek. Bu durum mümkün olabiliyorsa, hayatta her şey mümkündür! Belki de bir gün, bu zorluklar geride kalacak ve hayatın tüm renklerini doyasıya yaşayabileceksin. Peki, bu düşünceye ne dersin? Bir başka hayatta her şeyin mümkün olduğuna inanmaya hazır mısın? 

Belki de bir paralel evrende varlıklık bir yaşam süren bir soylusundur! Aslında sana da hiyerarşinin en üstünde oturmak yakışır. Asla ama asla çabalamaktan vazgeçme, bir gün o kumbara dolacak! Sen de para hesabı yapmayı unutacaksın...

Nasıl söylesek bilmiyoruz: Meteliksizsin!

Nasıl söylesek bilmiyoruz: Meteliksizsin!

Biraz çarpıcı bir başlangıç yapmak istiyoruz ama gerçekler bazen acı olabiliyor. Seninle ilgili bir laf dolaşıyor ortalıkta, 'cep delik cepken delik' diye. Bu durum senin için ne kadar tanıdık geliyor bilmiyoruz ama kesinlikle bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Montunun cebinde birkaç kuruş bulduğunda sanki büyük bir servete kavuşmuş gibi sevinçten havalara uçuyorsun.

Biraz magazinsel bir öneri yapacak olursak, belki de bir servet avcısı programına katılman iyi olabilir. Kim bilir, belki de bu sayede hayatının dönüm noktasını yaşarsın. Hem, bu tür programlar genellikle eğlenceli oluyor, belki biraz eğlenir, biraz da maddi durumunu düzeltirsin. Ne dersin, denemeye değer değil mi?

Hem bir kere kazanmaya başlayınca gerisi gelir! Ne demişler 'Para parayı çeker'. Üstelik varlık, zenginlik ve şöhret sana da pek yakışır. Bizden söylemesi...

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