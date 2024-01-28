Yüz Tipine Göre Ne Kadar Zenginsin?
Yüz Tipine Göre Ne Kadar Zenginsin?
Hüzün, sevinç, güven, cesaret... gibi pek çok durum yüzünüzden anlaşılabilir. Ya varlık seviyenizin de yüzünüzden okunduğunu söyleseydik? Bu sizi şaşırtı mıydı? Bazı araştırmalar, insanların birbirlerini henüz tanımadan önce verdikleri anlık kararları arasında 'zenginlik' ve 'fakirlik' kavramı da olduğana işaret ediyor. Bakalım, sizin yüz tipinize göre varlık durumunuzu tahmin edebilecek miyiz?
Hazır olun, test başlıyor: Bu bir 'varlık-metre' testidir...
1. Yüz şeklini seçer misin?
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2. Göz şeklin bunlardan hangisi?
3. Şimdi de kaş şeklini seç.
4. Peki ya dudakların, bunlardan hangisi?
5. Son olarak burnunu seçmelisin.
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