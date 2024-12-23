Çam Ağacınızı Bunlarla Süslemek İster miydiniz? Dünyanın En Pahalı 10 Yılbaşı Süsü

Her çam ağacının göz alıcı bir yıldızı olur. Bu da oldukça yüksek fiyatlı ve değerli bir yıldız! Altın ve gümüşten yapılan bu yıldızın tam ortasında 5 karatlık nadir bir elmas bulunuyor. Çevresi de 281 elmasla süslenmiş.