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Çam Ağacınızı Bunlarla Süslemek İster miydiniz? Dünyanın En Pahalı 10 Yılbaşı Süsü

etiket Çam Ağacınızı Bunlarla Süslemek İster miydiniz? Dünyanın En Pahalı 10 Yılbaşı Süsü

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 14:01

Yeni yıl coşkusu her yanımızı sardı. Eğer siz de yeni yıl için çam ağacınızı süslüyorsanız muhtemelen sizi şoka uğratacak o süsleri bulduk. Peki siz bu süsleri asar mıydınız?

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10. Cam süs - 350 $

10. Cam süs - 350 $

Biraz daha karşılanabilirlerden başlayalım. Prada'nın bu 4'lü cam ağaç süslerinin fiyatı 350 dolar. Artık ikonik bir süs haline geldiğini de söyleyelim.

9. Cam süs - 450 $

9. Cam süs - 450 $

Tiffany & Co markasının bu 3'lü süsleri de yeni yıl deyince ilk akla gelenlerden. Tamamen cam ve kristal süsleri ile öne çıkan markanın ortalama fiyattaki ürünlerinden biri olan bu mavi süsler de pek güzel duruyor.

8. Noel süsü - 670 $

8. Noel süsü - 670 $

Üflemeli cam ile yapılan bu süsler Cartier markasına ait. 3 tane süsün fiyatı 530 sterlin yani yaklaşık 670 dolar. Kabul edelim tam bir Cartier tarzı!

7. Swarovski Kar Tanesi - 1,000 $

7. Swarovski Kar Tanesi - 1,000 $

Swarovski'nin ikonik kristal süsü, 700'den fazla kristalle tasarlanmış ve yaklaşık 1.000 dolardan satışa sunuluyor. Ayrıca melek figürleri ve yıldız tasarımları gibi geniş bir koleksiyonu da var.

6. Waterford kristal - 2,500 $

6. Waterford kristal - 2,500 $

Waterford'un el işçiliği kristal süsleri arasında, 'Lismore Diamond' desenli ağaç tepeliği 2.500 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor​. Ağacınızın tepesine böyle bir kristal koymak isterseniz düşünebilirsiniz tabii ki.

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5. Cam süs - 14,000 £

5. Cam süs - 14,000 £

Tamamen el yapımı olan bu cam süsler ilk olarak 19ç yüzyılda yapıldı. Mavi olan Kugel'ler 14.000 £'a satılırken diğerlerinin fiyatı 750 ile 1.000 £ arasında. Gerçekten de pahalı bir süsleme!

4. Noel biblosu - 92,000 €

4. Noel biblosu - 92,000 €

İngiliz kuyumcu tarafından yapılan bu süs 18K altın ve 1.500'den fazla pırlantadan oluşuyor. İçeriğini düşününce fiyatı da çok fazla gelmiyor tabii ki. 188 yakut içerdiğini de unutmayalım!

3. Yıldız - 725,000 £

3. Yıldız - 725,000 £

Her çam ağacının göz alıcı bir yıldızı olur. Bu da oldukça yüksek fiyatlı ve değerli bir yıldız! Altın ve gümüşten yapılan bu yıldızın tam ortasında 5 karatlık nadir bir elmas bulunuyor. Çevresi de 281 elmasla süslenmiş.

2. Altın Santa - 1.2 milyon £

2. Altın Santa - 1.2 milyon £

Japonya'da Ginza Tanaka tarafından yapılan bu Noel Baba'nın boyutu sadece 45 cm boyutunda. Ağacın altına veya çevresine koyabileceğiniz Noel Baba'nın yapımında 20 kilo altın kullanılmış.

1. Emu yumurtası - 8.9 milyon £

1. Emu yumurtası - 8.9 milyon £

Evet yanlış okumadınız, bu yumurta bir yılbaşı süsü. Kırmızı elmas tozuyla kaplı 24 ayar katı altından yapılmış bu emu yumurtası süsü, İspanya'nın Marbella kentindeki bir otelde sergileniyordu. Sergilendiği noel ağacının da fiyatı yaklaşık 12 milyon sterlindi.

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Begüm
Begüm
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