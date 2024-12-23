Çam Ağacınızı Bunlarla Süslemek İster miydiniz? Dünyanın En Pahalı 10 Yılbaşı Süsü
Çam Ağacınızı Bunlarla Süslemek İster miydiniz? Dünyanın En Pahalı 10 Yılbaşı Süsü
Yeni yıl coşkusu her yanımızı sardı. Eğer siz de yeni yıl için çam ağacınızı süslüyorsanız muhtemelen sizi şoka uğratacak o süsleri bulduk. Peki siz bu süsleri asar mıydınız?
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10. Cam süs - 350 $
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9. Cam süs - 450 $
8. Noel süsü - 670 $
7. Swarovski Kar Tanesi - 1,000 $
6. Waterford kristal - 2,500 $
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5. Cam süs - 14,000 £
4. Noel biblosu - 92,000 €
3. Yıldız - 725,000 £
2. Altın Santa - 1.2 milyon £
1. Emu yumurtası - 8.9 milyon £
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