LÖSEV'den Lösemili Çocuklara Yılbaşı Partisi: ''Yeni Yıldan Tek Dilekleri Sağlık''

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da lösemili çocuklar ve aileleri için anlam dolu yılbaşı etkinlikleri düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen bu etkinlikler, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve yetişkin hastalar için birbirinden güzel anlara sahne oluyor. Etkinliklerde, çocukların önceden belirlenen dilekleri yerine getirilip sürpriz hediyeler verilirken, bu yıl da tüm çocukların ortak dileği sağlık oldu.