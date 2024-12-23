LÖSEV'den Lösemili Çocuklara Yılbaşı Partisi: ''Yeni Yıldan Tek Dilekleri Sağlık''
LÖSEV'den Lösemili Çocuklara Yılbaşı Partisi: ''Yeni Yıldan Tek Dilekleri Sağlık''
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da lösemili çocuklar ve aileleri için anlam dolu yılbaşı etkinlikleri düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen bu etkinlikler, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve yetişkin hastalar için birbirinden güzel anlara sahne oluyor. Etkinliklerde, çocukların önceden belirlenen dilekleri yerine getirilip sürpriz hediyeler verilirken, bu yıl da tüm çocukların ortak dileği sağlık oldu.
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LÖSEV, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği yılbaşı etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavisine devam eden çocuklar ve yetişkin kanser hastaları için özel etkinlikler düzenliyor.
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Lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların ve yetişkin hastaların daima yanında yer alan LÖSEV, yılbaşı etkinliklerinde çocukların önceden belirlenen dileklerini yerine getirerek sürpriz hediyeler veriyor.
LÖSEV öncülüğünde yeni yıl kutlamalarının ilki İstanbul Anadolu Yakasında gerçekleşti.
Tam 26 yıl önce lösemili çocukların tedaviye erişiminde karşılaştıkları zorluklara çözüm bulma amacıyla yola çıkan LÖSEV, günümüzde aldığı bağışlarla hem lösemili çocuklara hem de diğer kanser hastalarına yardım eli uzatmaya devam ediyor.
LÖSEV, maddi yardımların ötesinde, manevi desteklerle hastaların moral ve motivasyonunu yüksek tutuyor. Nitekim verilen destekler, hastalığın tedavisinde moral ve motivasyonun da en az ilaçlar kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.
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Düzenlenen yılbaşı etkinlikleri ile ilgili konuşan LÖSEV yetkilileri, kanserin yaş ve sosyoekonomik statü fark etmeksizin herkesi tehdit eden küresel bir sorun haline geldiğini söyledi.
Eğer siz de LÖSEV’e destek olmak isterseniz Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Kayseri, Eskişehir ve Samsun’da bulunan LÖSEV ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 0312 447 06 60 numaralı telefonu arayarak ya da www.losev.org.tr adresini ziyaret ederek online bağışta bulunabilirsiniz.
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