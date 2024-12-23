Performansıyla Tepki Çeken Arthur Masuaku'nun Beşiktaş Kariyeri Dikkat Çekiyor

Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta ikinci sezonunu yaşıyor. Taraftarın hatta başkanın bile canlı yayında tepki gösterdiği Masuaku bu kısa sürede inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Masuaku'nun çalıştığı başkan ve teknik direktör sayısı sosyal medyanın da diline düştü. Son maçta bir kez daha protestoların hedefi olan oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Ancak dar kadroda istemeden de olsa şans bulabiliyor.