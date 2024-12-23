Performansıyla Tepki Çeken Arthur Masuaku'nun Beşiktaş Kariyeri Dikkat Çekiyor
Performansıyla Tepki Çeken Arthur Masuaku'nun Beşiktaş Kariyeri Dikkat Çekiyor
Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta ikinci sezonunu yaşıyor. Taraftarın hatta başkanın bile canlı yayında tepki gösterdiği Masuaku bu kısa sürede inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Masuaku'nun çalıştığı başkan ve teknik direktör sayısı sosyal medyanın da diline düştü. Son maçta bir kez daha protestoların hedefi olan oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Ancak dar kadroda istemeden de olsa şans bulabiliyor.
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Arthur Masuaku, Beşiktaş'a imza attığında teknik direktör Valerien Ismael'di. Başkan ise Ahmet Nur Çebi'ydi. Çok uzun bir zaman önceymiş gibi gelse de 2002 Ağustos'uydu bu imza atıldığında.
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Daha sonra Şenol Güneş ile çalışan Masuaku bir takım değişikliklerin başlangıcına sebep olmuş olabilir. Önce hoca, ardından başkan değişti.
Masuaku ilk imza attığı tarihten bu yana 6 hocanın görevine son verildi. İki de başkan görevi bırakmak zorunda kaldı.
Bu süreçte Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst görevden alındı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat ise görev süresini tamamlamadan istifa etti.
Sosyal medyada "İki senede 6 hoca 2 başkan yedi" denilerek hedef gösterilen Masuaku elbette tüm sürecin sorumlusu değil ancak yaptıkları ve performansıyla Beşiktaş taraftarının kara listesinde yerini aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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