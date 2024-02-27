Ne Kadar Egelisin?
Ne Kadar Egelisin?
Gerçek bir Egeli olduğunu anlamanın en iyi yolu, damak tadında saklı! Sen bize sofraların olmazsa olmazlarını söyle, biz sana ne kadar Egeli olduğunu söyleyelim! Bakalım dillere destan 'Ege otlarına' ve mezelerine ne kadar hakimsin?
Hazırsan başlıyoruz...
1. Kolay bir soru ile başlayalım! Sarma etli mi olur, zeytinyağlı mı?
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2. Bakladan yapılan bu eşsiz lezzetin adını biliyor musun?
3. Bakalım 'Ege otlarını' yeterince tanıyor musun? Şevketi bostan bunlardan hangisidir?
4. Peki, sarı çiçekleri kadar lezzeti de güzel olan bu otun adını biliyor musun?
5. Şimdi de patlıcanın Egeli hali desek hangisini seçersin?
6. Biraz da Ege'nin maviliklerine dalalım! Kara diken yer misin?
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7. Şimdi de gurme bir lezzet seçmeni istesek? Hadi birini seç!
8. Egeliler enginarın festivalini bile yapar! Peki sence enginar nasıl yapılır?
9. Seçmesi zor ama yine de bir dene! Hadi bir ana yemek seç.
10. Son olarak: Bir oturuşta kaç tane midye dolma yersin?
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