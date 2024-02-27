Ne Kadar Egelisin?

Ege'nin tuzlu deniz kokusunu bir nebze olsun içine çekmiş gibi görünüyorsun, ama yüzde '25' Egelilik oranınla, gizli bir Ege'li olabilirsin. Belki Ege'nin eşsiz lezzetlerine karşı bir ilgin var, ama artık açıkça biliyoruz ki, onlar senin asla birinci tercihin değil.

Kim bilir belki de senin DNA'nın tam %25'i Ege topraklarına aittir. Ne dersin senin köklerinin bir kısmının bu güzel bölgeden geliyor olması mümkün mü? Bu durum, belki de senin zeytinyağına, denize ve güneşe olan aşırı düşkünlüğünü açıklıyor olabilir. Belki de bu yüzden, Ege'nin o eşsiz güzelliklerini, masmavi denizini, sıcak güneşini ve mis gibi kokan zeytin ağaçlarını özlüyorsundur. İçindeki bu Ege sevgisi, atalarından kalan bir miras olabilir.

Belki de farkında olmadan, onların izinden gidiyorsundur. Ege otlarına ve deniz mahsullerini sevememiş olsan da içinde Ege'ye dair güzellikler taşıyorsun. Yoksa deniz mahsullerine alerjin olabilir mi? Sadece sofrada değil, denizde bile karşılaşsan hemen kaçarsın!

İçinde barındırdığın bu küçük Ege'li parçası dışında, gerçekten kim olduğunu ise merak ediyoruz. Sahi, aslen nerelisin?