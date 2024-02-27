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Ne Kadar Egelisin?

Ne Kadar Egelisin?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.02.2024 - 12:01

Gerçek bir Egeli olduğunu anlamanın en iyi yolu, damak tadında saklı! Sen bize sofraların olmazsa olmazlarını söyle, biz sana ne kadar Egeli olduğunu söyleyelim! Bakalım dillere destan 'Ege otlarına' ve mezelerine ne kadar hakimsin? 

Hazırsan başlıyoruz...

1. Kolay bir soru ile başlayalım! Sarma etli mi olur, zeytinyağlı mı?

1. Kolay bir soru ile başlayalım! Sarma etli mi olur, zeytinyağlı mı?
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2. Bakladan yapılan bu eşsiz lezzetin adını biliyor musun?

2. Bakladan yapılan bu eşsiz lezzetin adını biliyor musun?

3. Bakalım 'Ege otlarını' yeterince tanıyor musun? Şevketi bostan bunlardan hangisidir?

4. Peki, sarı çiçekleri kadar lezzeti de güzel olan bu otun adını biliyor musun?

4. Peki, sarı çiçekleri kadar lezzeti de güzel olan bu otun adını biliyor musun?

5. Şimdi de patlıcanın Egeli hali desek hangisini seçersin?

6. Biraz da Ege'nin maviliklerine dalalım! Kara diken yer misin?

6. Biraz da Ege'nin maviliklerine dalalım! Kara diken yer misin?
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7. Şimdi de gurme bir lezzet seçmeni istesek? Hadi birini seç!

8. Egeliler enginarın festivalini bile yapar! Peki sence enginar nasıl yapılır?

8. Egeliler enginarın festivalini bile yapar! Peki sence enginar nasıl yapılır?

9. Seçmesi zor ama yine de bir dene! Hadi bir ana yemek seç.

10. Son olarak: Bir oturuşta kaç tane midye dolma yersin?

10. Son olarak: Bir oturuşta kaç tane midye dolma yersin?
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Yüzde '0' Egelisin!

Yüzde '0' Egelisin!

Sen Ege'nin yakınından bile geçmemişsin! Ege'nin büyüleyici atmosferine adım atmadığını, Ege'nin muhteşem ve eşsiz otlarını ya hiç tanımadığını ya da damak zevkine azıcık bile uymadığını görüyoruz. Belki de henüz Ege'nin o büyülü atmosferine, sıcak insanlarına ve lezzetli otlarına şahit olma fırsatın olmadı. 

Ancak eğer bir gün yolun bu eşsiz bölgeye düşerse, ki bu pek mümkün görünmüyor, muhtemelen bu farklı lezzetlere alışkın olmadığın için aç kalırsın. Yine de Ege Bölgesi'ni, onun güzelliklerini, sıcakkanlı insanlarını, enfes yemeklerini ve berrak denizini bir görsen seveceğine eminiz! Belki bu sayede yeni tatlar denemek konusunda önyargılarını da kırabilirsin! ve zeytinyağının mucizesiyle tanışmak sana da iyi gelebilir! 

Egeli olmadığın kesin de aslen nerelisin? Bak şimdi, sahiden merak ettik!

Yüzde '25' Egelisin!

Yüzde '25' Egelisin!

Ege'nin tuzlu deniz kokusunu bir nebze olsun içine çekmiş gibi görünüyorsun, ama yüzde '25' Egelilik oranınla, gizli bir Ege'li olabilirsin. Belki Ege'nin eşsiz lezzetlerine karşı bir ilgin var, ama artık açıkça biliyoruz ki, onlar senin asla birinci tercihin değil.

Kim bilir belki de senin DNA'nın tam %25'i Ege topraklarına aittir. Ne dersin senin köklerinin bir kısmının bu güzel bölgeden geliyor olması mümkün mü? Bu durum, belki de senin zeytinyağına, denize ve güneşe olan aşırı düşkünlüğünü açıklıyor olabilir. Belki de bu yüzden, Ege'nin o eşsiz güzelliklerini, masmavi denizini, sıcak güneşini ve mis gibi kokan zeytin ağaçlarını özlüyorsundur. İçindeki bu Ege sevgisi, atalarından kalan bir miras olabilir. 

Belki de farkında olmadan, onların izinden gidiyorsundur. Ege otlarına ve deniz mahsullerini sevememiş olsan da içinde Ege'ye dair güzellikler taşıyorsun. Yoksa deniz mahsullerine alerjin olabilir mi? Sadece sofrada değil, denizde bile karşılaşsan hemen kaçarsın!

İçinde barındırdığın bu küçük Ege'li parçası dışında, gerçekten kim olduğunu ise merak ediyoruz. Sahi, aslen nerelisin?

Yüzde '50' Egelisin!

Yüzde '50' Egelisin!

Ege'nin eşsiz güzelliklerini ve sıcak atmosferini kısmen içinde barındırdığını söyleyebiliriz! Sen tam bir Egelisin diyemiyoruz ama eminiz ki yarı yarıya Egelisin! Ne bir nokta eksik, ne de bir damla fazla... Açık konuşmak gerekirse, senin yarın Egeli! 

Ege'nin büyüleyici güzelliklerine, zeytinyağının paha biçilmez lezzetine ve gurme damak tadına olan derin sevgin ve ilginin farkındayız. Ancak görünen o ki, Ege'nin ot yemekleri tam senlik değil. Bu yeşil lezzetlerin sana pek hitap etmediğini anlıyoruz. Ya da belki de kimi Ege otlarının eşsiz tatlarını henüz keşfetmemişsinidir. 

Denizin eşsiz güzelliğine ve kimi lezzetlerine hayran olsan da her zaman tercih etmiyor olabilirsin. Özellikle biraz da tuhaf görünen canlıların sofrana konuk olması da pek alışık olduğun bir durum değil gibi görünüyor. 

Ege'nin renkli sokaklarında dolaşırken, lezzetli yemeklerini tadarken ve huzurlu plajlarında güneşlenirken, kendini tam bir Egelinin ruhunu taşıyan biri olarak bulabilirsin. Yüzde 50'si Ege olan sen, Ege'nin o benzersiz atmosferini ruhunda yansıtıyorsun. Buranın dinginliği ve sakinliği adeta ruhuna yansımış!

Yüzde '75' Egelisin!

Yüzde '75' Egelisin!

Ege'nin tüm renklerini ve tatlarını içinde barındıran bir ruhun var. Yüzde 75 oranında Ege'ye ait olduğunu söyleyebiliriz. Seni tam anlamıyla bir Egeli olarak tanımlamak hiç de yanıltıcı olmaz. İçinde biraz da Muğla'nın sıcak ve samimi havası var. Ege'nin çoğunluğunu temsil ederken, bir yandan da Akdeniz'in eşsiz güzelliklerine kayıyorsun.

Ege'nin zengin ve çeşitli lezzetlerine oldukça hakimsin. Ancak, bazılarına karşı biraz daha seçici davranıyorsun. Belki de dünyada damak tadına daha fazla uyan farklı lezzetler de tanımışsındır. Birçok kişi gibi sen de bazen deniz mahsulleri konusunda biraz daha seçici olabiliyorsun. Belki de bu, Ege'nin sana sunduğu o geniş yelpazenin bir sonucu.

Ege kasabasında doğup büyüdün ya da Ege'yi ziyaret etmekle başlayan bir aşk hikayesine kapıldığın her halinden belli. Hatta daha açık konuşmak gerekirse senin Ege'ye olan bağlılığın ve sevgin tartışılmaz. 

Sanki Ege'nin huzurlu ve dingin yapısı kişiliğine yansımış. İnsan senin yanında, eşsiz bir huzur buluyor olmalı.

Yüzde '100' Egelisin!

Yüzde '100' Egelisin!

Sen gerçek bir Egelisin! Ege'nin dillere destan, eşsiz ve çeşit çeşit otlarını, gözlerin kapalıyken bile sadece kokusundan tanıyabilirsin. Bu otların her biri senin için ayrı bir lezzet, ayrı bir hikaye. Denizden çıkan her türlü lezzeti, gönül rahatlığıyla ve büyük bir iştahla yiyebilirsin. Çünkü sen, doğanın kucağında, denizin tuzunda, toprağın bereketinde büyüdün.

Zeytinyağına olan aşkın da cabası! Yemeklerine, salatalarına, hatta kahvaltılarına bile zeytinyağı dökmeden duramazsın. Zeytinyağı senin için bir yaşam biçimi, bir gelenek, bir aile mirası. Zeytinyağı olmadan bir yemek düşünemezsin. Hatta, zeytinyağı olmadan bir gün bile geçiremezsin.

Tam da bu yüzden zeytinyağı aşkının sana sağlık ve güzellik olarak geri döndüğünü de düşünüyoruz. Cildinin parlaklığı, saçlarının canlılığı, enerjinin kaynağı bu eşsiz zeytinyağı. Sonuçta, Ege'nin bereketli topraklarından çıkan bu altın sıvı, sağlık ve güzellik için bir panzehir.

Ege'nin bu eşsiz lezzetlerini, doğasını, kültürünü ve yaşam biçimini yüreğinde taşıyan sen, gerçek bir Egelisin. Denizinin canlılığı, topraklarının bereketi hayatına yansımış! Senin enerjin bir harika...

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