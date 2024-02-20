Hayatta En Büyük Başarın Ne?
Hayatta En Büyük Başarın Ne?
Hayatta seni sen yapan şey başardıkların ve başarmak istediklerindir! Başarısızlıkların yol göstericin, hedeflerin yaşama nedenin ve başardıkların ise en büyük motivasyon kaynağındır. Üstelik 'başarmak' hepimiz için farklı bir anlama gelmektedir. Başarmak istediklerimiz ise yüreğimizin derinliklerinde bize huzur verenlerdir. Peki, senin hayatta en büyük başarın ne? Öğrenmeye hazır mısın?
Hazırsan, test başlıyor...
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1. Hadi bir itirafla başlayalım! Seni en çok yoran fakat aynı zamanda seni sen yapan özelliğin ne?
2. Peki, uyandığında ilk yaptığın şey ne?
3. Şimdi yolculuk vakti, hem de zamanda! Öyleyse sihirli bir değneğin olsa, hangi zamana giderdin?
4. İşler zor gittiği anda seni ne mutlu eder? Hadi bir lezzet seç!
5. Merak ediyoruz: Hayatta en çok huzur bulduğun yer neresi?
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6. Biliyoruz ki telefon tüm sırların merkezidir! Ya senin telefonunda en çok kullandığın uygulama hangisi?
7. Elinde bir sihirli değnek olsa tam da şu anda ne yapmak isterdin?
8. Sana ilham veren ve tekrar tekrar izleyebileceğin filmi de merak ediyoruz. Hadi bir film seç!
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