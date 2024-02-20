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Hayatta En Büyük Başarın Ne?

Hayatta En Büyük Başarın Ne?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.02.2024 - 09:01

Hayatta seni sen yapan şey başardıkların ve başarmak istediklerindir! Başarısızlıkların yol göstericin, hedeflerin yaşama nedenin ve başardıkların ise en büyük motivasyon kaynağındır. Üstelik 'başarmak' hepimiz için farklı bir anlama gelmektedir. Başarmak istediklerimiz ise yüreğimizin derinliklerinde bize huzur verenlerdir. Peki, senin hayatta en büyük başarın ne? Öğrenmeye hazır mısın? 

Hazırsan, test başlıyor...

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1. Hadi bir itirafla başlayalım! Seni en çok yoran fakat aynı zamanda seni sen yapan özelliğin ne?

2. Peki, uyandığında ilk yaptığın şey ne?

3. Şimdi yolculuk vakti, hem de zamanda! Öyleyse sihirli bir değneğin olsa, hangi zamana giderdin?

3. Şimdi yolculuk vakti, hem de zamanda! Öyleyse sihirli bir değneğin olsa, hangi zamana giderdin?

4. İşler zor gittiği anda seni ne mutlu eder? Hadi bir lezzet seç!

5. Merak ediyoruz: Hayatta en çok huzur bulduğun yer neresi?

5. Merak ediyoruz: Hayatta en çok huzur bulduğun yer neresi?
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6. Biliyoruz ki telefon tüm sırların merkezidir! Ya senin telefonunda en çok kullandığın uygulama hangisi?

7. Elinde bir sihirli değnek olsa tam da şu anda ne yapmak isterdin?

8. Sana ilham veren ve tekrar tekrar izleyebileceğin filmi de merak ediyoruz. Hadi bir film seç!

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Hayatta kalmak...

Hayatın, tüm karmaşıklığı ve zorluklarıyla birlikte en değerli armağan olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve işte sen, bu armağanın kıymetini bilen, onu sonuna kadar yaşamak için her türlü zorluğa göğüs geren bir savaşçısın. Senin en büyük başarın, tüm zorluklara rağmen 'hayatta kalmak' ve hayatın her anını dolu dolu yaşamak.

Her gün yeni bir mücadele, her gün yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyorsun. Ancak sen, bu zorlukların üstesinden gelmek için içindeki enerjiyi ve gücü kullanıyor, hayata sıkı sıkı sarılıyorsun.

Evet, bazen çok yoruluyor, belki de bir an durup soluk almak istiyorsun. Kimi zaman, tüm bu zorlukların üstesinden gelmek neredeyse imkansız gibi görünüyor ve pes etmek üzere olduğunu hissediyorsun. Ancak sonra, içindeki savaşçı ruh, seni yeniden ayağa kaldırıyor, küllerinden doğmana yardımcı oluyor. Kim, senin kadar güçlü, zeki ve ilham verici olmak istemez ki?

Sen olmak, tüm bu zorluklarla başa çıkmak hem çok zor hem de bir o kadar muhteşem olmalı. Tüm bu zorlukların üstesinden geldiysen, bundan sonra da başarılı olacağına hiç şüphemiz yok. Üstelik her zamankinden daha güçlü, daha kararlı ve ayakları yere daha sağlam basan bir şekilde.

Ve unutma, 'Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçler olsun yeter.' Hayatın her anını küçük sevinçlerle dolu dolu yaşamak, uçmanın en güzel hali olabilir.

Özgür olmak!

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Özgürlük yalnızca en büyük başarın değil, adeta senin için yaratılmış bir kavram olmalı! Senin için yaşamın en güzel hali, özgür olabilmek, sınırların ötesine geçebilmek. Kim senin özgürlüğüne pranga vurmayı düşünebilir ki? Kısıtlanmak, kalıpların içine sıkıştırılmak, sınırlarla çevrilmek ya da bir kafese hapsedilmek... Bu düşünceler bile senin enerjini düşürmeye yetiyor. 

Ruhunun en derin köşelerinde sakladığın özgürlük aşkı, hayata olan bağlılığını daha da güçlendiriyor. Fikirlerin, düşüncelerin, ideolojilerin ve hayat prensiplerinle birlikte, özgür bir ruhun var. Kendi belirlediğin yoldan gitmeyi seçtin, bu da senin ne kadar özgür bir ruha sahip olduğunu gösteriyor.

Eğlenceye düşkün, hayatı dolu dolu yaşayan ve aklına gelen her şeyi anında yapabilecek bir karakterin var. Etrafındakilerin seninle olmak gibi bir şansları varsa, onlar gerçekten çok şanslılar. Seninle birlikte olmak, tüm kısıtlamalardan, zincirlerden kurtulmak gibi olmalı.

İşte tam da bu noktada, senin için söylenmiş o ünlü söz aklıma geliyor: 'Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Sadece ruhunuzu satmayın yeter.' Bu söz, senin özgürlüğe olan düşkünlüğünü ve ruhunu koruma arzunu tam anlamıyla ifade ediyor.

Sevmek!

Büyük bir kalbin, derin hislerin ve kucak dolusu sevgin var! Şüphesiz ki senin sevgin herkese yeter! İşte bu yüzden, senin en büyük başarın 'sevmek...' Hem de tüm canlıları, doğayı, kuşları, kendini, aileni, partnerini, dostlarını, çocukları... 

Bu durumda, seni sevmemek elde mi? Sahi şu hayatta seni sevmeyen biri var mı acaba? Eğer varsa; kimmiş bu cesur kişi, merakla öğrenmek isteriz. Zira bizim bile sana şimdiden kanımız ısındı.

Sevginin rengi senin için 'Kırmızı'. Aşkı, sevgiyi, dinamizmi, enerjiyi temsil eden bu renk, senin ruhunu yansıtıyor. Hatta bir yandan şehveti, bir yandan da şefkati sembolize eden bir enerjiye sahipsin. Duygusal zekanın ise 150 falan olduğunu tahmin ediyoruz. Yani sen, iletişim konusunda bir usta, bir deha olmalısın. 

İşte sana özel yazılmış o şiir, 'Öylesine güzel seviyorum ki seni. Öylesine saf, öylesine temiz. Öylesine derin. Ve öylesine değil.' Bu dizeler, senin sevginin derinliğini ve güzelliğini anlatıyor.

Kendim olmak!

Sıra dışı, derin ve anlamlı... İşte tamamen kendine has ve farklı olmakla gurur duyan eşsiz bir ruh! Kesinlikle senin en büyük başarın 'kendin olmak'! Sen tam istediği gibi yaşayan, istediğini yapan, toplumun belirlediği sınırları umursamadan özgürce hareket eden özgür bir ruha sahipsin.

Öyle ki hayatında kimseyi yargılamadan, herkesi olduğu gibi kabul eden, cesur ve öz güvenli bir tutum sergiliyorsun. Duruşun, tavrın ve tarzınla öz güvenini hemen hissettiriyorsun. Aklına bir fikir geldiğinde, hemen harekete geçiyorsun. Bir gün bir şehirde, diğer gün başka bir şehirde olabilecek kadar enerjiksin. Çünkü senin için şehirler, eşyalar ve insanlar değişebilir, tek gerçek olan ise sensin.

Kendinle gurur duyduğunu da görebiliyoruz ve bu durum, bizim de sana gurur duymamızı sağlıyor. Kendine bu kadar sahip çıkmak ve kendin olabilmek, gerçekten de büyük bir güç gerektiriyor. Yolun açık olsun, kimsenin seni senden almasına izin verme.

Biliyoruz ki 'Kendiyle barışık insanın sohbeti güçlüdür ve huzur verir.' Bu nedenle, kendinle barışık halin her zaman insanlara ilham kaynağı olacak. Kendin olmak, senin en büyük başarın ve bu başarıyı herkese ilan etmekten çekinme.

Kazanmak!

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Bir hayat felsefesi, bir yaşam biçimi, en büyük başarı: 'Kazanmak'... Bu kelime senin için bir tutku, bir yaşam biçimi, hatta belki de bir aşk. İçindeki bu tutkulu ruh, seni her zaman ileriye doğru itiyor. Kendi ayakları üzerinde durmak, başarının ve bağımsızlığın sembolü olan bu duruş, sana adeta bir elbise gibi tam da üzerine oturuyor.

Akademik arenada, iş yerinde, sosyal çevrede... İşte tam da bu noktalarda, sen bir yıldız gibi parlıyorsun. Her ne konuda olursa olsun, senin için kazanmak bir yaşam biçimi. Para, güç, bilgi, yetenek, aşk... Senin için bunların hepsi birer zafer sembolü. Ve evet, sen gerçekten bir kazanansın.

Hırslı kişiliğin, zekanın ve yeteneğinle, senin önünde durabilecek bir kişi olduğunu düşünmüyoruz. Ve tabii ki, biz de senin rakibin ya da düşmanın olmak istemeyiz. Çünkü gerçek bir kazananla savaşa girmek, baştan kaybettiğini kabul etmek demektir. Bu yüzden, rakiplerine hayatta başarı, seninle mücadelede ise sabır diliyoruz.

Unutma, 'Sen kaybedersen başkası kazanır.' Bu cümle, senin hayat felsefen. Ve sen, bu felsefeyi her zaman en iyi şekilde yaşamayı başarıyorsun.

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