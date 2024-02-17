Hanımcı mısın, Ana Kuzusu mu?
Hanımcı mısın, Ana Kuzusu mu?
Son yılların en büyük tartışmasında, senin tarafını merak ediyoruz! Seni doğuran canın annene mi, yoksa biricik sevgiline mi bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. En çok da şunu merak ediyoruz: Ensene eşinin dövmesini mi yaptırırsın, yoksa annen mi? Aslında tüm bu konuşmanın tek bir anlamı var. Sen hanımcı mısın, ana kuzusu mu? Öğrenmeye cesaretin varsa haydi teste...
Hazırsan, başlıyoruz!
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1. İlk olarak senin ideal anne karakterini tanımalıyız! Sence Türk dizilerindeki ideal anne hangisi?
2. Annenle en çok hangi konu yüzünden kavga edersin?
3. Şimdi de partnerinin karakterini keşfetmeliyiz! Partnerinde aradığın en önemli özellik ne?
4. Biraz da seni tanıyalım! Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
5. Sıra geldi İlişkine! Söyle bakalım ideal bir ilişkinin olmazsa olmazı ne?
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6. Haydi işleri biraz karıştıralım: Annen ile karın kavga ediyor! Tarafını seç...
7. İyi düşün! Aslında kime benziyorsun: Annene mi, yoksa babana mı?
8. Bir küçük kıskançlık meselesi... Annenin en yakın arkadaşının kızı, senin de en yakın arkadaşın! Fakat eşin onu çok kıskanıyor. Görüşmenizi istemiyor, şimdi ne yapacaksın?
9. Senden son bir itiraf daha alalım: Diyelim ki annen onunla bir seyahate çıkmanı istiyor. Fakat eşin buna izin vermiyor. Ne yaparsın?
Bonus: Geldik o malum soruya! Ensene annenin dövmesini mi yaptırırsın, yoksa eşinin mi?
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