Hanımcı mısın, Ana Kuzusu mu?

Hayatının her anında annenin varlığını hissetmek istiyorsun! Adeta onun etrafında dönüyorsun. Çocukken bile annenin her dediğini kural kabul eder, onun gözünden kaçan hiçbir şeyi yapmazdın. Öyle ki, annenle birlikte gittiğiniz gezmeklerde, onun onayını almadan tabağındaki lezzetli ikramları yiyemezdin. Oyun oynamak için bile onun iznini beklerdin. Bu durum, senin hem uslu ve aklı başında hem de bir o kadar şımarık ve serseri bir karaktere sahip olmana neden oldu!

Hayatının her döneminde, seni tam tamına dokuz ay boyunca karnında taşıyan, doğurup büyüten, her türlü ihtiyacını karşılayan ve senin için her şeyi göze alan anneciğine layık bir evlat olmaya çalıştın. Görünen o ki, bu konuda oldukça başarılısın. Ancak evlilik hayatın konusunda aynı başarıyı gösterdiğini söylemek pek de mümkün görünmüyor. Dikkatli ol tehlikeli sularda yüzüyorsun...