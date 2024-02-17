Hanımcı mısın, Ana Kuzusu mu?

Şüphesiz ki mutlu evliliğin sırrını bulmuşsun! Hanımcılıkta dünya markası olmuşsun. Kabul et, bu senin yeni unvanın. Eşinin bir dediğini iki etmiyorsun, hatta böyle bir düşünce aklının ucundan bile geçmiyor. Senin gibi bir erkekle evli olmayı hangi kadın hayal etmez ki?

Eşin, hayatının en değerli varlığı, başının tacı, gözünün nuru. Onun için yapamayacağın hiçbir şey yok, bu gerçekten herkesin malumu. Sen ona karşı adeta bir okyanus gibi derin bir aşkla dolusun. Gözlerin ondan başkasını görmüyor, kalbin ondan başkasını duymuyor. Leyla'nın Mecnun'u, Şirin'in Ferhat'ı gibi efsanevi aşıkların yanında sen de gerçek bir aşık olarak anılacaksın... Romantik, tutkulu ve güçlü bir karaktere sahipsin. Ve bu gücünü, aşkınla her daim yanında olan eşinden alıyorsun. Onunla birlikte her zorluğun üstesinden gelebilecek güçte bir aşkla dolusun.