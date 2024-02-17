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Hanımcı mısın, Ana Kuzusu mu?

Hanımcı mısın, Ana Kuzusu mu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.02.2024 - 11:01

Son yılların en büyük tartışmasında, senin tarafını merak ediyoruz! Seni doğuran canın annene mi, yoksa biricik sevgiline mi bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. En çok da şunu merak ediyoruz: Ensene eşinin dövmesini mi yaptırırsın, yoksa annen mi? Aslında tüm bu konuşmanın tek bir anlamı var. Sen hanımcı mısın, ana kuzusu mu? Öğrenmeye cesaretin varsa haydi teste... 

Hazırsan, başlıyoruz!

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1. İlk olarak senin ideal anne karakterini tanımalıyız! Sence Türk dizilerindeki ideal anne hangisi?

2. Annenle en çok hangi konu yüzünden kavga edersin?

2. Annenle en çok hangi konu yüzünden kavga edersin?

3. Şimdi de partnerinin karakterini keşfetmeliyiz! Partnerinde aradığın en önemli özellik ne?

4. Biraz da seni tanıyalım! Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

4. Biraz da seni tanıyalım! Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

5. Sıra geldi İlişkine! Söyle bakalım ideal bir ilişkinin olmazsa olmazı ne?

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6. Haydi işleri biraz karıştıralım: Annen ile karın kavga ediyor! Tarafını seç...

6. Haydi işleri biraz karıştıralım: Annen ile karın kavga ediyor! Tarafını seç...

7. İyi düşün! Aslında kime benziyorsun: Annene mi, yoksa babana mı?

7. İyi düşün! Aslında kime benziyorsun: Annene mi, yoksa babana mı?

8. Bir küçük kıskançlık meselesi... Annenin en yakın arkadaşının kızı, senin de en yakın arkadaşın! Fakat eşin onu çok kıskanıyor. Görüşmenizi istemiyor, şimdi ne yapacaksın?

8. Bir küçük kıskançlık meselesi... Annenin en yakın arkadaşının kızı, senin de en yakın arkadaşın! Fakat eşin onu çok kıskanıyor. Görüşmenizi istemiyor, şimdi ne yapacaksın?

9. Senden son bir itiraf daha alalım: Diyelim ki annen onunla bir seyahate çıkmanı istiyor. Fakat eşin buna izin vermiyor. Ne yaparsın?

9. Senden son bir itiraf daha alalım: Diyelim ki annen onunla bir seyahate çıkmanı istiyor. Fakat eşin buna izin vermiyor. Ne yaparsın?

Bonus: Geldik o malum soruya! Ensene annenin dövmesini mi yaptırırsın, yoksa eşinin mi?

Bonus: Geldik o malum soruya! Ensene annenin dövmesini mi yaptırırsın, yoksa eşinin mi?
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Hanımcısın!

Hanımcısın!

Şüphesiz ki mutlu evliliğin sırrını bulmuşsun! Hanımcılıkta dünya markası olmuşsun. Kabul et, bu senin yeni unvanın. Eşinin bir dediğini iki etmiyorsun, hatta böyle bir düşünce aklının ucundan bile geçmiyor. Senin gibi bir erkekle evli olmayı hangi kadın hayal etmez ki?

Eşin, hayatının en değerli varlığı, başının tacı, gözünün nuru. Onun için yapamayacağın hiçbir şey yok, bu gerçekten herkesin malumu. Sen ona karşı adeta bir okyanus gibi derin bir aşkla dolusun. Gözlerin ondan başkasını görmüyor, kalbin ondan başkasını duymuyor. Leyla'nın Mecnun'u, Şirin'in Ferhat'ı gibi efsanevi aşıkların yanında sen de gerçek bir aşık olarak anılacaksın... Romantik, tutkulu ve güçlü bir karaktere sahipsin. Ve bu gücünü, aşkınla her daim yanında olan eşinden alıyorsun. Onunla birlikte her zorluğun üstesinden gelebilecek güçte bir aşkla dolusun.

Ana kuzususun!

Ana kuzususun!

Hayatının her anında annenin varlığını hissetmek istiyorsun! Adeta onun etrafında dönüyorsun. Çocukken bile annenin her dediğini kural kabul eder, onun gözünden kaçan hiçbir şeyi yapmazdın. Öyle ki, annenle birlikte gittiğiniz gezmeklerde, onun onayını almadan tabağındaki lezzetli ikramları yiyemezdin. Oyun oynamak için bile onun iznini beklerdin. Bu durum, senin hem uslu ve aklı başında hem de bir o kadar şımarık ve serseri bir karaktere sahip olmana neden oldu!

Hayatının her döneminde, seni tam tamına dokuz ay boyunca karnında taşıyan, doğurup büyüten, her türlü ihtiyacını karşılayan ve senin için her şeyi göze alan anneciğine layık bir evlat olmaya çalıştın. Görünen o ki, bu konuda oldukça başarılısın. Ancak evlilik hayatın konusunda aynı başarıyı gösterdiğini söylemek pek de mümkün görünmüyor. Dikkatli ol tehlikeli sularda yüzüyorsun...

Kusursuz dengeyi bulmuşsun!

Kusursuz dengeyi bulmuşsun!

Sen ne hanımının 'biricik eşi', ne de annesinin 'kuzususun'. Kendi ayakları üzerinde durabilen, öz güveni yüksek ve kararlı bir kişiliğe sahipsin. İlişkilerinde daima dengeyi sağlamayı başaran, neyi nerede ve ne zaman yapması gerektiğini bilen bir bireysin. 

Fakat gerçekçi olalım, biliyorsun ki kimse tamamen bağımsız değil. Gerekli durumlarda eşin, annen, baban, kardeşlerin ya da dostlarınla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tabii bu kişiler senin karar mekanizman olmaktan ziyade, ikilemde kaldığın anlarda birer pusula gibi işlev görüyor. Bu tür durumlar da zaten pek sık başına gelmiyor.

Tüm bu kararlılığına ve kendine olan güvenine rağmen, ailesiyle ortak kararlar almayı ihmal etmeyen kişiliğin takdirleri topluyor. Saygı çerçevesinde hareket eden, uyumlu kişiliğiyle evliliğini adeta bir bekarlık hayatı gibi yaşayan bu kişiye alkışlarımızı gönderiyoruz. Bravo sana!

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