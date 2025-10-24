Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, kariyeri boyunca pek çok kanal, dergi ve gazetede çalıştı. Merdan Yanardağ'ın kaleme aldığı birçok eser de bulunuyor. Bir dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın İstanbul Genel Sekreteri olarak görev alan Yanardağ, ÖDP, BSP gibi partilerin kuruculuğunda bulundu. Yanardağ aynı zamanda Tele1 Televizyonunun kurucusu ve genel yayın yönetmenidir.

Peki Merdan Yanardağ kimdir, nereli? Merdan Yanardağ neden gözaltına alındı?