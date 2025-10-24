onedio
Merdan Yanardağ Kimdir, Nereli? Merdan Yanardağ Neden Gözaltına Alındı?

Merdan Yanardağ Kimdir, Nereli? Merdan Yanardağ Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.10.2025 - 08:18

Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, kariyeri boyunca pek çok kanal, dergi ve gazetede çalıştı. Merdan Yanardağ'ın kaleme aldığı birçok eser de bulunuyor. Bir dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın İstanbul Genel Sekreteri olarak görev alan Yanardağ, ÖDP, BSP gibi partilerin kuruculuğunda bulundu. Yanardağ aynı zamanda Tele1 Televizyonunun kurucusu ve genel yayın yönetmenidir.

Peki Merdan Yanardağ kimdir, nereli? Merdan Yanardağ neden gözaltına alındı?

Merdan Yanardağ Kimdir?

Merdan Yanardağ

Merdan Yanardağ, 24 Şubat 1961 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu. Yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan Merdan Yanardağ, Nermin Yanardağ ile evlidir. Çiftin Alp adında bir oğlu vardır.

Merdan Yanardağ Nereli?

Merdan Yanardağ aslen Sivaslıdır.

Merdan Yanardağ'ın Eğitimi Nedir?

Merdan Yanardağ sosyoloji

Merdan Yanardağ, Marmara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans çalışmalarında bulundu.

Merdan Yanardağ, Maltepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında doktora yaptı.

Merdan Yanardağ Nerelerde Çalıştı?

  • Günaydın

  • Sabah

  • Güneş

  • Gündem

  • Aydınlık

  • Söz

  • CNBC-e

  • Kanal 6

  • Atv

  • Kanaltürk

  • Ulusal Kanal

  • Yurt

  • ABC Gazetesi

  • Tele1 Tv

Merdan Yanardağ'ın Eserleri Nelerdir?

Merdan Yanardağ Tele1

  • MHP Değişti mi? Ülkücü Hareketin Analitik Tarihi, Gendaş Yayınları - 2002

  • Milliyetçilik MHP Faşizm, Aykırı Yayınları, (ortak kitap) - 2002

  • Ergenekon ve Sosyalistler, Siyah Beyaz Yayınları - 2008

  • Kadro Hareketi, Siyah Beyaz Yayınları - 2008

  • Kadro Hareketi: Dünyada ve Türkiye'de Ulusçu Sol ve Üçüncü Yol Arayışının İdeolojik Kaynakları, Destek Yayınları - 2018

  • Bir ABD Projesi Olarak AKP, Siyah Beyaz Yayınları - 2007

  • Operasyon Partisi: Bir ABD Projesi Olarak AKP, Destek Yayınları - 2013

  • Yeni Muhafazakarlar (Neo-Cons), Chiviyazıları Yayınevi - 2004

  • Yeni Muhafazakarlık Neo-Conlar Dünya'da ve Türkiye'de Post-Modern Gericilik, Destek Yayınları - 2013

  • Türkiye Nasıl Kuşatıldı? Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arkası, Siyah Beyaz Yayınları - 2009

  • Kuşatılan Türkiye Gülen Hareketinin Perde Arkası, Destek Yayınları - 2016

  • Liberal İhanet / Siyasal İslam'a Biat Edenler, Kırmızı Kedi Yayınları - 2014

  • Türkiye Neden Feda Edildi, Destek Yayınları - 2013

  • Cumhuriyetin Sonbaharı, Destek Yayınları - 2017

  • Darbe İçinde Darbe, Siyah Beyaz Yayınları - 2017

  • Medya Nasıl Kuşatıldı?, Siyah Beyaz Yayınları - 2008

  • Medya Nasıl Kuşatıldı?, Halk Kitabevi - 2016

  • İçtihad Kapısı / İslam Dünyasının Süren Ortaçağı , Kırmızı Kedi Yayınevi, 2022

Merdan Yanardağ Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Senin” uygulamasındaki vatandaşların bilgileri sızdırıldığı için soruşturma başlatıldığı açıklandı. Tele1 Televizyonunun kurucusu ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
