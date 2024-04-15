Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Margot Robbie'nin Yeni Filmine Gelen Eleştiriler Büyüyor: 'Barbie'ye Gelen Tepkilerden Hiç Ders Almadı mı?

Margot Robbie'nin Yeni Filmine Gelen Eleştiriler Büyüyor: 'Barbie'ye Gelen Tepkilerden Hiç Ders Almadı mı?

Magazin Margot Robbie film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 21:14

Margot Robbie'nin geçtiğimiz Oscar'da yaşadığı hayal kırıklığını hepimiz biliyoruz. Şimdiyse gözler güzel oyuncunun yapımcılığını üstlendiği İngilizcede 'live-action' diye tabir edilen canlı aksiyon 'Monopoly' filmine çevrilmiş durumda. Bazı eleştirmenlerse Robbie'nin 'Barbie' filminde yaptığı hatalardan ders almadığını söylüyor. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
İçeriğin Devamı Aşağıda

'Barbie' filminin Oscar'da tek bir adaylık alması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

'Barbie' filminin Oscar'da tek bir adaylık alması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

'Barbie' filminin Oscar macerası için bakabilirsin 👇

Güzel oyuncunun yapım şirketi LuckyChap şimdiyse Hasbro'nun ünlü oyunu Monopoly'nin yapımını üstlendi.

Güzel oyuncunun yapım şirketi LuckyChap şimdiyse Hasbro'nun ünlü oyunu Monopoly'nin yapımını üstlendi.

Robbie'nin yaşadığı 'Barbie' hayal kırıklığından sonra 'Monopoly' filmine başlayarak yine hata yaptığını söyleyenler de oldu

Robbie'nin yaşadığı 'Barbie' hayal kırıklığından sonra 'Monopoly' filmine başlayarak yine hata yaptığını söyleyenler de oldu

Mattel ve Hasbro gibi oyuncak şirketleri yıllardır ürünlerini filmlere dönüştürme umuduyla gözden geçiriyorlar.

Mattel ve Hasbro gibi oyuncak şirketleri yıllardır ürünlerini filmlere dönüştürme umuduyla gözden geçiriyorlar.

Bunun ardında ise Lego'nun büyük ekranda başarılı olması yatıyor. 2014'teki Lego Filmi satışları %13 artırdı. Barbie'nin küresel etkisiyle daha da cesaretleniyorlar.

Barbie gişede başarılı bir örnek olmuş olsa da, geçmişte popüler oyuncakların ya da oyunların film uyarlamaları başarı elde edememişti.

Barbie gişede başarılı bir örnek olmuş olsa da, geçmişte popüler oyuncakların ya da oyunların film uyarlamaları başarı elde edememişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

On iki yıl önce, Hasbro popüler masa oyununa dayalı şaşırtıcı derecede kötü görünen Battleship adında bir film üretti.

On iki yıl önce, Hasbro popüler masa oyununa dayalı şaşırtıcı derecede kötü görünen Battleship adında bir film üretti.

Ancak film gişede battı ve Universal Pictures ile Hasbro'ya 150 milyon dolar kaybettirdi.

Aynı zamanda, gerçekten başarılı olan masa oyunu filmleri, belirli detaylarından ziyade masa oyunlarının ruhundan ilham alanlardır.

Aynı zamanda, gerçekten başarılı olan masa oyunu filmleri, belirli detaylarından ziyade masa oyunlarının ruhundan ilham alanlardır.

Jumanji veya Jason Bateman/Rachel McAdams'ın komedisi Game Night gibi düşünebilirsiniz. Her ikisi de, Risk oynarken yaşadığınız komik gerilim ve macerayı anımsatacak şekilde ilerler.

'Monopoly'nin hüsran olmayacağını savunanlar da var. Sonuçta Robbie çok zeki ve başarılı bir film yapımcısı.

'Monopoly'nin hüsran olmayacağını savunanlar da var. Sonuçta Robbie çok zeki ve başarılı bir film yapımcısı.

Fennell ile yaptığı her iki film de, Promising Young Woman ve geçen yılın sınıf hicvi Saltburn, kutuplaştırıcı ve tartışmaya açık şekilde ayarlanmıştı. Yolda Ottessa Moshfegh'in en çok satan romanı My Year of Rest and Relaxation'ın bir uyarlaması var ki bu da en az diğer filmler kadar kafa karıştırmaya aday.

Kesin olan bir şey var ki o da eğer Monopoly'yi insanların gerçekten görmek istediği, sonra konuştuğu, nefret ettiği veya kabullendiği bir filme dönüştürebilecek biri varsa, o da Robbie'dir.

Kesin olan bir şey var ki o da eğer Monopoly'yi insanların gerçekten görmek istediği, sonra konuştuğu, nefret ettiği veya kabullendiği bir filme dönüştürebilecek biri varsa, o da Robbie'dir.

Ancak, Robbie'nin bu markada isimden başka ne gördüğü sorgulamaya değer. Sims gibi video oyununu da yapım şirketi aracılığıyla filme çeviriyor olmasına rağmen, Monopoly'nin her zaman ekranlara taşıdığı işlerin belirleyici merkezi çekim noktasına sahip olmaması ilginç.

Bu yılın başlarında Deadline'a konuşan Robbie, Barbie'nin etrafında dönen yoğun tartışmaları ve 2017 yapımı I, Tonya filminde canlandırdığı düşkün buz patenci Tonya Harding'i tartıştı. "I, Tonya" filminde, "seyircilerin, başrol karakterimiz hakkında oturup izlemeden önce önceden belirlenmiş bir bakış açısına sahip olduğunu" belirtti.

Bu yılın başlarında Deadline'a konuşan Robbie, Barbie'nin etrafında dönen yoğun tartışmaları ve 2017 yapımı I, Tonya filminde canlandırdığı düşkün buz patenci Tonya Harding'i tartıştı. "I, Tonya" filminde, "seyircilerin, başrol karakterimiz hakkında oturup izlemeden önce önceden belirlenmiş bir bakış açısına sahip olduğunu" belirtti.

'İzleyiciyle bir deneyimi paylaşmaya başlamak için gerçekten ilginç bir nokta.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Monopoly' filmi için gelen eleştiriler arasında filmin Robbie'nin başarılı filmlerinin aksine 'yeteri kadar kutuplaştırıcı olmayacağı' veya 'yeteri kadar gerilim yaratamayacağı' bulunuyor.

'Monopoly' filmi için gelen eleştiriler arasında filmin Robbie'nin başarılı filmlerinin aksine 'yeteri kadar kutuplaştırıcı olmayacağı' veya 'yeteri kadar gerilim yaratamayacağı' bulunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?