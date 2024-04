Margot Robbie'nin Yeni Filmine Gelen Eleştiriler Büyüyor: 'Barbie'ye Gelen Tepkilerden Hiç Ders Almadı mı?

Fennell ile yaptığı her iki film de, Promising Young Woman ve geçen yılın sınıf hicvi Saltburn, kutuplaştırıcı ve tartışmaya açık şekilde ayarlanmıştı. Yolda Ottessa Moshfegh'in en çok satan romanı My Year of Rest and Relaxation'ın bir uyarlaması var ki bu da en az diğer filmler kadar kafa karıştırmaya aday.