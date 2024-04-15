Margot Robbie'nin Yeni Filmine Gelen Eleştiriler Büyüyor: 'Barbie'ye Gelen Tepkilerden Hiç Ders Almadı mı?
Margot Robbie'nin Yeni Filmine Gelen Eleştiriler Büyüyor: 'Barbie'ye Gelen Tepkilerden Hiç Ders Almadı mı?
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Margot Robbie'nin geçtiğimiz Oscar'da yaşadığı hayal kırıklığını hepimiz biliyoruz. Şimdiyse gözler güzel oyuncunun yapımcılığını üstlendiği İngilizcede 'live-action' diye tabir edilen canlı aksiyon 'Monopoly' filmine çevrilmiş durumda. Bazı eleştirmenlerse Robbie'nin 'Barbie' filminde yaptığı hatalardan ders almadığını söylüyor. Detaylar 👇
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'Barbie' filminin Oscar'da tek bir adaylık alması sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Güzel oyuncunun yapım şirketi LuckyChap şimdiyse Hasbro'nun ünlü oyunu Monopoly'nin yapımını üstlendi.
Robbie'nin yaşadığı 'Barbie' hayal kırıklığından sonra 'Monopoly' filmine başlayarak yine hata yaptığını söyleyenler de oldu
Mattel ve Hasbro gibi oyuncak şirketleri yıllardır ürünlerini filmlere dönüştürme umuduyla gözden geçiriyorlar.
Barbie gişede başarılı bir örnek olmuş olsa da, geçmişte popüler oyuncakların ya da oyunların film uyarlamaları başarı elde edememişti.
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On iki yıl önce, Hasbro popüler masa oyununa dayalı şaşırtıcı derecede kötü görünen Battleship adında bir film üretti.
Aynı zamanda, gerçekten başarılı olan masa oyunu filmleri, belirli detaylarından ziyade masa oyunlarının ruhundan ilham alanlardır.
'Monopoly'nin hüsran olmayacağını savunanlar da var. Sonuçta Robbie çok zeki ve başarılı bir film yapımcısı.
Kesin olan bir şey var ki o da eğer Monopoly'yi insanların gerçekten görmek istediği, sonra konuştuğu, nefret ettiği veya kabullendiği bir filme dönüştürebilecek biri varsa, o da Robbie'dir.
Bu yılın başlarında Deadline'a konuşan Robbie, Barbie'nin etrafında dönen yoğun tartışmaları ve 2017 yapımı I, Tonya filminde canlandırdığı düşkün buz patenci Tonya Harding'i tartıştı. "I, Tonya" filminde, "seyircilerin, başrol karakterimiz hakkında oturup izlemeden önce önceden belirlenmiş bir bakış açısına sahip olduğunu" belirtti.
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'Monopoly' filmi için gelen eleştiriler arasında filmin Robbie'nin başarılı filmlerinin aksine 'yeteri kadar kutuplaştırıcı olmayacağı' veya 'yeteri kadar gerilim yaratamayacağı' bulunuyor.
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