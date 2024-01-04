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Barbie Filmiyle Herkesi Kendine Aşık Eden Margot Robbie Ağlamaktan İzleyemediği Filmleri Açıkladı

Barbie Filmiyle Herkesi Kendine Aşık Eden Margot Robbie Ağlamaktan İzleyemediği Filmleri Açıkladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.01.2024 - 13:45

Rol aldığı her karakterle hafızalarımıza kazınan Margot Robbie son olarak Barbie filmiyle tüm dünyayı kasıp kavurdu. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan dünyaca ünlü oyuncu geçtiğimiz gün verdiği bir röportajında ağlamaktan izleyemediği iki filmi açıkladı. Detaylar 👇🏼

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Aranızda son dönemlerin en popüler oyuncularından biri olan Margot Robbie'yi tanımayan yoktur eminim ki.

Aranızda son dönemlerin en popüler oyuncularından biri olan Margot Robbie'yi tanımayan yoktur eminim ki.

Başrolü Ryan Gosling ile paylaşan Margot Robbie, Greta Gerwig imzalı pembeler içindeki Barbie filmiyle tüm dünyada büyük bir ses getirdi.

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle milyonları kendine hayran bırakan yıldız oyuncunun hayat verdiği Harley Quinn karakteri ise hiç unutulmayacak şekilde hafızalara kazındı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle milyonları kendine hayran bırakan yıldız oyuncunun hayat verdiği Harley Quinn karakteri ise hiç unutulmayacak şekilde hafızalara kazındı.

Sinema dünyasının ikonik filmlerinde de birçok kez rol aldı tabii... Rol aldığı her yapımı bir adım öne çıkarmayı başaran ünlü oyuncunun paylaşımları da yoğun ilgi görüyor diyebiliriz.

Sinema dünyasının ikonik filmlerinde de birçok kez rol aldı tabii... Rol aldığı her yapımı bir adım öne çıkarmayı başaran ünlü oyuncunun paylaşımları da yoğun ilgi görüyor diyebiliriz.

Hatta geçtiğimiz günlerde THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın reklam yüzü olarak Margot Robbie’yle görüştüklerini açıklaması herkesi heyecanlandırmıştı.

Hatta geçtiğimiz günlerde THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın reklam yüzü olarak Margot Robbie’yle görüştüklerini açıklaması herkesi heyecanlandırmıştı.

Başarılı yıldız geçtiğimiz günlerde W Magazine ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda kendisini gözyaşlarına boğan filmler de soruldu.

Başarılı yıldız geçtiğimiz günlerde W Magazine ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda kendisini gözyaşlarına boğan filmler de soruldu.
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Peki onlar hangi filmlermiş biliyor musunuz? İkisi de sinema tarihine damga vurmuş yapımlarda Titanic ve The Notebok (Not Defteri).

Peki onlar hangi filmlermiş biliyor musunuz? İkisi de sinema tarihine damga vurmuş yapımlarda Titanic ve The Notebok (Not Defteri).

"Not Defteri'ni ağlamadan hiç izleyemedim" itirafında bulunan Robbie "Kaç kere izlediğimin bir önemi yok. İki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Aslına bakarsanız hüzünlü yerine gelmeden yarısında durduruyorum. İlk yarısını 50 kere seyretmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"Not Defteri'ni ağlamadan hiç izleyemedim" itirafında bulunan Robbie "Kaç kere izlediğimin bir önemi yok. İki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Aslına bakarsanız hüzünlü yerine gelmeden yarısında durduruyorum. İlk yarısını 50 kere seyretmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"Para Avcısı" (The Wolf of Wall Street) filmiyle yıldızını parlatan Margot Robbie, ekranı paylaştığı Leonardo DiCaprio'nun efsaneleştiği yapımda da çok ağladığını açıkladı.

"Para Avcısı" (The Wolf of Wall Street) filmiyle yıldızını parlatan Margot Robbie, ekranı paylaştığı Leonardo DiCaprio'nun efsaneleştiği yapımda da çok ağladığını açıkladı.

The Wolf of Wall Street'teki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'nin başrolü paylaştığı "Titanik" filminde de gözyaşlarına boğuluyormuş.

The Wolf of Wall Street'teki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'nin başrolü paylaştığı "Titanik" filminde de gözyaşlarına boğuluyormuş.

Sosyal medya kullanıcıları da Margot Robbie'nin ağladığı filmleri duyunca yorum yapmadan geçemedi.👇

Sosyal medya kullanıcıları da Margot Robbie'nin ağladığı filmleri duyunca yorum yapmadan geçemedi.👇
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grandport

yaa bayılıyorum bu hatuna...