Barbie Filmiyle Herkesi Kendine Aşık Eden Margot Robbie Ağlamaktan İzleyemediği Filmleri Açıkladı

Rol aldığı her karakterle hafızalarımıza kazınan Margot Robbie son olarak Barbie filmiyle tüm dünyayı kasıp kavurdu. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan dünyaca ünlü oyuncu geçtiğimiz gün verdiği bir röportajında ağlamaktan izleyemediği iki filmi açıkladı. Detaylar 👇🏼