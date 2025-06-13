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Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Olağanüstü Seçim: AKP'den Dikkat Çeken Manisa Karar

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Olağanüstü Seçim: AKP'den Dikkat Çeken Manisa Karar

Mersin AK Parti Elektrik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 14:12

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken yerine kimin geleceği merak konusu oldu. 

Dikkat çeken kararı duyuran AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

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Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran günü yaşamını yitirdi.

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran günü yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ölümü sonrası başlatılan soruşturma devam ederken  gözler Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne çevrildi. Belediye meclisi yeni başkanını belirlemek üzere 16 Haziran'da toplanacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP Grubu seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. Kararı AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut kamuoyuna açıkladı. Turgut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP Grubu seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. Kararı AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut kamuoyuna açıkladı. Turgut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'AK Parti Manisa Teşkilatımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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