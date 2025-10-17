Mahsun Kırmızıgül Irkçılık Suçlamalarına X Üzerinden Yanıt Verdi

Beni ırkçılıkla suçlayanlar var; ve bilsinler ki hayatım boyunca en nefret ettiğim şey ırkçılıktı.

İnsanı, kimliği ne olursa olsun, insan olduğu için sevdim ve böyle kalacağım.

Bir çocuk öldüğünde hiçbir etiketin anlamı kalmaz. Diline, dinine, rengine bakmam; o bir çocuktur ve içim parçalanır.

Öldürenin kim olduğuna da bakmam; ırkı, dini, dili ne olursa olsun katil katildir.

Rojin ve Narin olaylarında failler belli değildi; bu yüzden yazdık, adalet talep ettik. Ama Mattia Ahmet Minguzzi’nin katili belli. Olay yargıya intikal etti; artık söz hâkimlerin ve savcıların.

Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmamalı.