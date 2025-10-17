Mahsun Kırmızıgül Irkçılık Suçlamalarına X Üzerinden Yanıt Verdi
Geçtiğimiz yıl kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporunda 2 erkek DNA'sına rastlanması sonrası cinayet iddiaları tekrar gündeme geldi.
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ise Rojin Kabaiş için adalet çağrısında bulunduğu bir paylaşım yaptı. Ancak Kırmızıgül'ün bazı takipçileri onu Ahmet Minguzzi cinayetine sessiz kalmakla eleştirdi, kimileri de bunu ırkçılık olarak yorumladı. Kırmızıgül o iddialara yanıt verdi.
Kırmızıgül'ün Rojin Kabaiş'le ilgili paylaşımı şöyleydi;
Ardından pek çok kişi Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülen Ahmet Minguzzi için neden paylaşım yapmadığını sordu.
Mahsun Kırmızıgül bu iddialara X hesabından sert çıktı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
