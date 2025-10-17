onedio
Mahsun Kırmızıgül Irkçılık Suçlamalarına X Üzerinden Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.10.2025 - 09:24

Geçtiğimiz yıl kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporunda 2 erkek DNA'sına rastlanması sonrası cinayet iddiaları tekrar gündeme geldi.

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ise Rojin Kabaiş için adalet çağrısında bulunduğu bir paylaşım yaptı. Ancak Kırmızıgül'ün bazı takipçileri onu Ahmet Minguzzi cinayetine sessiz kalmakla eleştirdi, kimileri de bunu ırkçılık olarak yorumladı. Kırmızıgül o iddialara yanıt verdi.

Kırmızıgül'ün Rojin Kabaiş'le ilgili paylaşımı şöyleydi;

Rojin Kabaiş.

Van’da yaşadı; bir sabah kayboldu, günler sonra cansız bedeni bulundu. Bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi.

Ve “araştıralım” dendiğinde, Meclis reddetti. Neden? Siz halkın vekili değil misiniz? Halk için siyaset yapmıyor musunuz?

Meclis susunca, Van’da da çoğunluk sustu. Ve sessizlik daha çok büyüdü.

Bu ülkenin insanları vicdansız ve merhametsiz değildi; ne oldu bize? Olaylara sessiz kalınılması , üzerine gidilmemesi utanç verici.

Adaletin yerini bulması için daha ne bekleniyor? Bir evladın canı alındı. Soru net: Neyi bekliyorsunuz?

Bugün Rojin için adalet isteyen bizler kendi çocuklarımız için ses veriyoruz. Çünkü adalet, bir gün hepimize lazım olacak.

Adaletin terazisiyle oynanmaz.. Bir gün o terazinin kefesine siz de çıkarsınız. Adaletin gözünü kör etmeyin.

Bir an durup empati kurun: Kendi kızınıza, eşinize, kız kardeşinize Rojin’e yapılanlar yapılsaydı ne hissederdiniz? Bu olayda failleri ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak devletin görevidir. Eğer bu cinayetlerle yeterince ilgilenmezseniz, çocukları öldürülen anne ve babaların ahı inanın peşinizi bırakmaz.

Ardından pek çok kişi Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülen Ahmet Minguzzi için neden paylaşım yapmadığını sordu.

Hatta bunu kasıtlı bir sessizlik hatta ırkçılık olarak yorumlayanlar oldu.

Mahsun Kırmızıgül bu iddialara X hesabından sert çıktı.

Beni ırkçılıkla suçlayanlar var; ve bilsinler ki hayatım boyunca en nefret ettiğim şey ırkçılıktı.

İnsanı, kimliği ne olursa olsun, insan olduğu için sevdim ve böyle kalacağım.

Bir çocuk öldüğünde hiçbir etiketin anlamı kalmaz. Diline, dinine, rengine bakmam; o bir çocuktur ve içim parçalanır.

Öldürenin kim olduğuna da bakmam; ırkı, dini, dili ne olursa olsun katil katildir.

Rojin ve Narin olaylarında failler belli değildi; bu yüzden yazdık, adalet talep ettik. Ama Mattia Ahmet Minguzzi’nin katili belli. Olay yargıya intikal etti; artık söz hâkimlerin ve savcıların.

Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmamalı.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
