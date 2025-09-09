Litvanya - Yunanistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Litvanya - Yunanistan Maçı Hangi Kanalda?

EuroBasket 2025’te çeyrek final heyecanı devam ediyor. Litvanya ile Yunanistan, yarı final bileti için parkede kozlarını paylaşacak. Nefes kesen mücadele öncesi basketbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve oynanacağı yer belli oldu. Ayrıca bu eşleşmenin galibi yarı finalde Türkiye - Polonya maçının kazananıyla karşılaşacak.