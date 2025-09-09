Litvanya - Yunanistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Litvanya - Yunanistan Maçı Hangi Kanalda?
EuroBasket 2025’te çeyrek final heyecanı devam ediyor. Litvanya ile Yunanistan, yarı final bileti için parkede kozlarını paylaşacak. Nefes kesen mücadele öncesi basketbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve oynanacağı yer belli oldu. Ayrıca bu eşleşmenin galibi yarı finalde Türkiye - Polonya maçının kazananıyla karşılaşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Litvanya - Yunanistan Maçı Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Litvanya - Yunanistan Maçı Hangi Kanalda?
Litvanya - Yunanistan Çeyrek Finalini Kazanan Takım Kiminle Eşleşecek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın