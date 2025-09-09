onedio
Litvanya - Yunanistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Litvanya - Yunanistan Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 19:33

EuroBasket 2025’te çeyrek final heyecanı devam ediyor. Litvanya ile Yunanistan, yarı final bileti için parkede kozlarını paylaşacak. Nefes kesen mücadele öncesi basketbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve oynanacağı yer belli oldu. Ayrıca bu eşleşmenin galibi yarı finalde Türkiye - Polonya maçının kazananıyla karşılaşacak.

Litvanya - Yunanistan Maçı Ne Zaman?

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya ve Yunanistan sahaya çıkıyor. Kritik mücadele 9 Eylül 2025 Salı günü saat 19:00’da başlayacak. Turnuvada son dört arasına kalmak isteyen iki ekip, yarı final bileti için ter dökecek.

Litvanya - Yunanistan Maçı Hangi Kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç şifresiz olarak yayınlanacağı için tüm izleyiciler bu heyecana ortak olabilecek.

Litvanya - Yunanistan Çeyrek Finalini Kazanan Takım Kiminle Eşleşecek?

EuroBasket 2025’te yarı finale çıkacak takımlar netleşmeye devam ediyor. Litvanya - Yunanistan çeyrek finalinin kazananı, Türkiye ile Polonya arasında oynanacak diğer çeyrek finalin galibiyle eşleşecek. Bu eşleşmenin galibi yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda son dört arasında yer alma şansını yakalayacak.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
