Kuzey Amerika’nın En Fazla Nüfusa Sahip Ülkesi Hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı coğrafya bilgisi gerektiren bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya yöneltilen “Kuzey Amerika kıtasının en fazla nüfusa sahip ülkesi hangisidir?” sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu.