Küresel Girişimcilik Rüzgârı Türkiye’de Esecek: Slush’D İlk Kez İstanbul’da

Her yıl küresel girişimcilik ve teknoloji ekosisteminden binlerce girişimciyi, yatırımcıyı ve teknoloji liderini buluşturan Slush, yenilikçi fikirlerin dünya çapında gelişmesine de zemin hazırlıyor. Avrupa’nın en etkili girişimcilik ekosistemi buluşması olarak kabul edilen Slush, ilham veren konu ve konuşmacıları, yatırımcı-girişimci eşleşmeleri ve uluslararası iş birlikleriyle tanınıyor.

Bu global buluşma, Türkiye’de ilk kez Istanbul Slush’D adıyla 3-4 Ekim’de İstanbul Rixos Tersane’de gerçekleşecek. Etkinlik 4.000 m²’lik alanda iki sahne ve iki ayrı networking alanıyla iki gün boyunca sürecek. Helsinki’deki Slush etkinliğinden ilhamla tasarlanan bu deneyimde, girişimciler ile yatırımcılar arasında hızlı ve etkili networking fırsatları mümkün olacak. Istanbul Slush’D, Türkiye girişimcilik ekosistemini uluslararası sahnede öne çıkararak, yerel potansiyelin küresel ölçekte görünürlüğünü artırmayı ve küresel fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor.