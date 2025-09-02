Küresel Girişimcilik Rüzgârı Türkiye’de Esecek: Slush’D İlk Kez İstanbul’da
Dünyanın en prestijli girişimcilik platformlarından Slush, Türkiye’ye ilk kez Istanbul Slush’D ile geliyor. Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini uluslararası sahnede öne çıkaracak bu etkinlik, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini küresel merkezlerden biri konumuna taşımayı amaçlıyor.
2007’de Finlandiya’nın Helsinki kentinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan Slush, bugün girişim ve yatırım ekosistemini bir araya getiren dünyanın en prestijli girişimcilik platformlarından biri olarak konumlanıyor.
Yatırımcı ve girişimci dünyasının liderleri İstanbul’da buluşuyor
“Yerel başarı hikâyelerini dünya vitrinine çıkaracağız”
