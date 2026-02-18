onedio
Kulaklığı Takınca Dünyayla Araya Mesafe Koyan 12 Parça

Ceren Özer
18.02.2026 - 15:01

Bazen her şey bir anda çok fazla gelir. Telefonun bildirimleri, sokaktaki o bitmek bilmeyen korna sesleri, televizyondaki gürültü ve zihninin içinde hiç susmayan o kalabalık... İşte tam o anlarda, insanın en büyük lüksü kulaklıklarını takıp dünyayı dışarıda bırakmak. 

Bu liste, seni sadece dünyadan uzaklaştırmak için değil, seni sana geri getirmek için hazırlandı.

1. Low Roar - Don't Be So Serious

2. Agnes Obel - Riverside

3. Can Güngör - Yalnız Ölmek

4. Men I Trust - Show Me How

5. Cem Adrian - Mutlu Yıllar

6. SYML - Where's My Love

7. Birsen Tezer - Bilsen

8. Alt-J - Hunger Of The Pine

9. Bremer/McCoy - Hver Dag

10. Islandman - Kara Toprak

11. Slowdive - Sugar for the Pill

12. No Clear Mind - Dream Is Destiny

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
