Kulaklığı Takınca Dünyayla Araya Mesafe Koyan 12 Parça
Bazen her şey bir anda çok fazla gelir. Telefonun bildirimleri, sokaktaki o bitmek bilmeyen korna sesleri, televizyondaki gürültü ve zihninin içinde hiç susmayan o kalabalık... İşte tam o anlarda, insanın en büyük lüksü kulaklıklarını takıp dünyayı dışarıda bırakmak.
Bu liste, seni sadece dünyadan uzaklaştırmak için değil, seni sana geri getirmek için hazırlandı.
1. Low Roar - Don't Be So Serious
2. Agnes Obel - Riverside
3. Can Güngör - Yalnız Ölmek
4. Men I Trust - Show Me How
5. Cem Adrian - Mutlu Yıllar
6. SYML - Where's My Love
7. Birsen Tezer - Bilsen
8. Alt-J - Hunger Of The Pine
9. Bremer/McCoy - Hver Dag
10. Islandman - Kara Toprak
11. Slowdive - Sugar for the Pill
12. No Clear Mind - Dream Is Destiny
