Kocaeli'nde Dev Fabrika Kuruluyor: 78 Milyon TL'lik Yeni Tesiste Onlarca Kişiye İş Fırsatı

Ali Can YAYCILI
20.01.2026 - 08:30

Alüminyum sektörünün güçlü isimlerinden Alustore, Kocaeli Dilovası’nda yeni bir üretim üssü kurmak için kolları sıvadı. İMES OSB’de yükselecek ve milyonlarca liraya mal olacak yeni tesis için resmi başvuru süreci başladı. Kurulacak tesis çok sayıda kişiye de iş imkanı sağlamış olacak. 

Kaynak

Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Alustore, üretim kapasitesini artırmak ve pazar payını genişletmek amacıyla Kocaeli’de yeni bir yatırımı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şirket, Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurmayı planladığı modern tesis için gerekli adımları atarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölge ekonomisine can suyu olacak tesisin toplam yatırım maliyetinin 78 milyon liranın üzerinde olması öngörülüyor.

Kurulacak olan fabrikanın yıllık üretim hedefi 20 bin ton alüminyum profil olarak belirlendi. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, alüminyum profillerin mekanik işlemlerinden yüzey temizliğine ve statik toz boyama süreçlerine kadar üretimin pek çok aşaması tek çatı altında gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı üretim hattında çalışmak üzere, aralarında teknik uzmanların ve idari personelin de bulunduğu toplam 45 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Fabrikanın teknik altyapısı, yüksek üretim standartlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Üretim parkurunda, toplam hacmi 46,5 metreküpü bulan yüzey temizleme banyoları yer alacak. İşletme sürecinde kullanılabilir hacmi 35 metreküp olarak hesaplanan sistemde toplamda 7 adet işlem havuzu bulunacak. Bu havuzlar; yağ alma, pasivasyon, aşındırma ve dört adet durulama ünitesi şeklinde sınıflandırılarak, üretilen profillerin en yüksek kalite standartlarına ulaşması sağlanacak.

