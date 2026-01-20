Kocaeli’nde Dev Fabrika Kuruluyor: 78 Milyon TL’lik Yeni Tesiste Onlarca Kişiye İş Fırsatı

Şirket, Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurmayı planladığı modern tesis için gerekli adımları atarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölge ekonomisine can suyu olacak tesisin toplam yatırım maliyetinin 78 milyon liranın üzerinde olması öngörülüyor.

Kurulacak olan fabrikanın yıllık üretim hedefi 20 bin ton alüminyum profil olarak belirlendi. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, alüminyum profillerin mekanik işlemlerinden yüzey temizliğine ve statik toz boyama süreçlerine kadar üretimin pek çok aşaması tek çatı altında gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı üretim hattında çalışmak üzere, aralarında teknik uzmanların ve idari personelin de bulunduğu toplam 45 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Fabrikanın teknik altyapısı, yüksek üretim standartlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Üretim parkurunda, toplam hacmi 46,5 metreküpü bulan yüzey temizleme banyoları yer alacak. İşletme sürecinde kullanılabilir hacmi 35 metreküp olarak hesaplanan sistemde toplamda 7 adet işlem havuzu bulunacak. Bu havuzlar; yağ alma, pasivasyon, aşındırma ve dört adet durulama ünitesi şeklinde sınıflandırılarak, üretilen profillerin en yüksek kalite standartlarına ulaşması sağlanacak.