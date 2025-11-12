onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Kıskançlık Eşiğin Ne Kadar?

Kıskançlık Eşiğin Ne Kadar?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.11.2025 - 12:01

Kıskançlık… hepimizin içinde az ya da çok var, ama kimimiz bunu “ufak dozda sevgi belirtisi” olarak yaşarken kimimiz “her bildirimi radar gibi takip etme” seviyesine çıkıyoruz. Bu test, seni tam da o çizgide konumlandıracak!

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sevgilinin eski sevgilisiyle hala arkadaş olduğunu öğrensen ne hissedersin?

1. Sevgilinin eski sevgilisiyle hala arkadaş olduğunu öğrensen ne hissedersin?

2. Sosyal medyada biri sevgiline kalpli yorum attı…

3. Mesajına hemen cevap gelmeyince…

4. Sevgilin arkadaş grubuyla dışarı çıkıyor ama seni çağırmıyor.

5. Biri sevgilini beğendiğini açıkça söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sevgilinin birine iltifat ettiğini duydun.

7. Sevgilin senden bir şey sakladığında hissin ne olur?

8. Sosyal medyada sevgilin seninle fotoğraf paylaşmıyor.

9. Sevgilinin birine yardım ettiğini öğreniyorsun.

10. Sevgilinin fotoğrafını birileri sık sık beğeniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin kıskançlık eşiğin çok düşük!

Güven, senin için hayatın her alanında olduğu gibi, ilişkilerinde de en önemli unsur. Bir ilişkinin temel taşının güven olduğunu düşünüyorsun ve bu konuda hiçbir taviz vermiyorsun. Kıskançlık kavramı, senin dünyanda pek yer bulamıyor. Çünkü biliyorsun ki, kıskançlık, bir ilişkiyi yavaş yavaş tüketen bir zehir gibi. Bu yüzden, kıskançlık yerine güveni tercih ediyorsun. Kendine olan güvenin kadar, karşındaki insana duyduğun güven de oldukça yüksek. Bu sayede, ilişkilerinde genellikle huzurlu bir denge yakalıyorsun. Sınırların net, tavırların dengeli ve bu durum, ilişkilerindeki huzuru ve dengeli atmosferi sağlıyor. Bazıları seni fazla rahat olarak nitelendirebilir, ancak bu durum aslında olgun bir bağ kurma arzusundan kaynaklanıyor. Çünkü sen, ilişkilerinde derin ve anlamlı bağlantılar kurmayı tercih ediyorsun. Bu yüzden, bazen fazla rahat görünebilirsin ama aslında sadece sağlam ve olgun bir bağ kurmak istiyorsun. Bu, senin ilişkilerindeki başarının sırrı ve bu sayede, her zaman huzurlu ve dengeli bir ilişki atmosferi yaratmayı başarıyorsun.

Senin kıskançlık eşiğin ne az ne çok!

Senin kıskançlığın, bir çikolatanın üzerindeki şekerli glazür gibi, ilişkinize tatlı bir sahiplenme hissi katıyor. Kendini kolay kolay duygusal bir akıntıya kaptırmıyor, hislerini kontrol altında tutuyorsun. Ancak, bazı detaylar var ki, onlar seni bir dedektif gibi düşündürmeye başlıyor. Bir mesajın uçuşa geçtiğini görünce, 'Kimle yazışıyor acaba?' diye içinden geçiriyorsun. Belki de sevdiğin kişi bir anı paylaşmayı unuttuğunda, 'Neden bana anlatmadı?' diye merak ediyorsun. Bu küçük sorular, bir su damlasının taş üzerinde bıraktığı izler gibi, ara sıra aklını kurcalıyor. Ancak, bu kıskançlık dozu, bir baharatın yemeğe kattığı lezzet gibi, ilişkiye renk katıyor. Tabii ki, baharatı fazla kaçırmamak önemli. Tıpkı bir aşçının yemeği tatlandırırken dikkat ettiği gibi, ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Biraz güven, biraz merak… İlişkinin tadını çıkarmak için tam kararında bir karışım. Bu tatlı kıskançlık, ilişkinin renk paletine çekici bir ton ekliyor, ilişkinizi daha da canlandırıyor.

Senin kıskançlık eşiğin yüksek!

Sen, duygularını kalbinin en derin köşelerinde yaşayan, her anını hislerinle süsleyen birisin. Aşkı, sevgiyi, hüznü, neşeyi, kıskançlığı, özlemi... Her bir duyguyu birer renk gibi görüp, hayatının tuvaline özenle işliyorsun. Bir ilişkide yaşanan en ufak bir dalgalanmayı bile hissetme yeteneğine sahipsin. Hani bir denizci nasıl okyanusun en derinlerindeki değişimleri bile hissederse, sen de ilişkilerdeki en küçük değişimleri hissediyor, hemen analiz etmeye başlıyorsun. Kafanın içinde sürekli bir rüzgar esiyor, düşüncelerin birbirine karışıyor, bir yandan da kalbin hızla atıyor. Bazen bu yoğun duygusal dalgalanmalar, seni yanıltabiliyor. Ama biliyorum ki, senin niyetin hep “ilişkiyi korumak.” Bu yüzden belki de kontrol etme isteğin var. Ama merak etme, bu aslında güvensizlikten değil; değer verdiğin kişiyi kaybetme korkusundan geliyor. Biraz alan tanımayı öğrenirsen, belki de çok daha huzurlu hissedeceksin. Unutma, herkesin biraz nefes alacak alanı olmalı. Kendine ve sevdiklerine biraz daha alan tanımaya ne dersin? Eminim bu, ilişkilerini daha da güçlendirecek ve seni çok daha huzurlu hissettirecek.

Senin kıskançlık eşiğin çok yüksek!

Senin kıskançlık eşiğin biraz düşük. Hatta bazen, kıskançlık seviyenin sıfıra kadar indiğini söyleyebiliriz. Sevdiğin kişiyi kaybetme korkusu seni öyle bir sarıyor ki, sevdiğin kişinin en ufak hareketi bile senin alarm zillerini çaldırabiliyor. Bu durum, bazen seni ilişkide fazlasıyla kontrolcü hale getirebiliyor, hatta bazen gerilim yaratabiliyor. Fakat, bu durumu biraz daha derinlemesine incelediğimizde, aslında bu yoğun hislerin altında yatan sebep, derin bir bağ kurma isteğinden kaynaklanıyor. İçinde bulunduğun ilişkiye o kadar çok değer veriyorsun ki, bu durum bazen seni boğabilir. Ancak unutma, eğer biraz geri çekilip, sevdiğin kişiye güvenmeyi öğrenirsen, aşk seni boğmaz, aksine seni daha da büyütür. Bu yüzden, kıskançlık duygularını bir kenara bırakıp, sevdiğin kişiye olan güvenini artırmaya odaklan. Böylece, aşkın seni değil, sen aşkı kontrol edersin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın