Kıskançlık Eşiğin Ne Kadar?
Kıskançlık… hepimizin içinde az ya da çok var, ama kimimiz bunu “ufak dozda sevgi belirtisi” olarak yaşarken kimimiz “her bildirimi radar gibi takip etme” seviyesine çıkıyoruz. Bu test, seni tam da o çizgide konumlandıracak!
Hadi teste!
1. Sevgilinin eski sevgilisiyle hala arkadaş olduğunu öğrensen ne hissedersin?
2. Sosyal medyada biri sevgiline kalpli yorum attı…
3. Mesajına hemen cevap gelmeyince…
4. Sevgilin arkadaş grubuyla dışarı çıkıyor ama seni çağırmıyor.
5. Biri sevgilini beğendiğini açıkça söylüyor.
6. Sevgilinin birine iltifat ettiğini duydun.
7. Sevgilin senden bir şey sakladığında hissin ne olur?
8. Sosyal medyada sevgilin seninle fotoğraf paylaşmıyor.
9. Sevgilinin birine yardım ettiğini öğreniyorsun.
10. Sevgilinin fotoğrafını birileri sık sık beğeniyor.
Senin kıskançlık eşiğin çok düşük!
Senin kıskançlık eşiğin ne az ne çok!
Senin kıskançlık eşiğin yüksek!
Senin kıskançlık eşiğin çok yüksek!
