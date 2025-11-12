Kıskançlık Eşiğin Ne Kadar?

Güven, senin için hayatın her alanında olduğu gibi, ilişkilerinde de en önemli unsur. Bir ilişkinin temel taşının güven olduğunu düşünüyorsun ve bu konuda hiçbir taviz vermiyorsun. Kıskançlık kavramı, senin dünyanda pek yer bulamıyor. Çünkü biliyorsun ki, kıskançlık, bir ilişkiyi yavaş yavaş tüketen bir zehir gibi. Bu yüzden, kıskançlık yerine güveni tercih ediyorsun. Kendine olan güvenin kadar, karşındaki insana duyduğun güven de oldukça yüksek. Bu sayede, ilişkilerinde genellikle huzurlu bir denge yakalıyorsun. Sınırların net, tavırların dengeli ve bu durum, ilişkilerindeki huzuru ve dengeli atmosferi sağlıyor. Bazıları seni fazla rahat olarak nitelendirebilir, ancak bu durum aslında olgun bir bağ kurma arzusundan kaynaklanıyor. Çünkü sen, ilişkilerinde derin ve anlamlı bağlantılar kurmayı tercih ediyorsun. Bu yüzden, bazen fazla rahat görünebilirsin ama aslında sadece sağlam ve olgun bir bağ kurmak istiyorsun. Bu, senin ilişkilerindeki başarının sırrı ve bu sayede, her zaman huzurlu ve dengeli bir ilişki atmosferi yaratmayı başarıyorsun.