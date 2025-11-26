onedio
Kış Geldi, Dudaklar Çatlıyor! Kuruyan Dudaklara Karşı En Etkili Lip Balmlar

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
26.11.2025 - 16:31

Kış aylarında en çok ellerimiz ve elbette yüzümüz kuruluk belirtisi gösteriyor. Özellikle dudaklar hemen kuruyabiliyor. Bunun için hangi lip balm kullanılmalı?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Blistex MedPlus Nemlendirici Dudak Koruyucu 4.25 gr

Blistex MedPlus Nemlendirici Dudak Koruyucu 4.25 gr

Dudak koruma konusunda klasik isimlerden biri olan Blistex, menthol içeriği ile dudakların ferah bir histe olmasına ve kuruyan dudakları nemlendirerek korumaya yardımcı oluyor. 

Blistex MedPlus Nemlendirici Dudak Koruyucu 4.25 gr

Bioderma Atoderm Lip Stick 4 Gr

Bioderma Atoderm Lip Stick 4 Gr

Kuruluk belirtisi gösteren ve yaz-kış demeden neme ihtiyaç duyan dudaklar için özel geliştirilmiş bir lip balm. İçeriğindeki mineral yağlar ile dudakların nemlenmesine katkıda bulunuyor. 

Bioderma Atoderm Lip Stick 4 Gr

Nuxe Reve de Miel Dudak Balı 10 ml

Nuxe Reve de Miel Dudak Balı 10 ml

Lip balm dedik ama lip balm ballı olur mu? Elbette olur! Dudaklarda yapışkan bir his bırakmayan ve besleyici bir görev gören kamelya yağı içeren Nuxe dudak balı ile dudaklarınızı soğuklara karşı koruyabilirsiniz.

Nuxe Reve de Miel Dudak Balı 10 ml

Sebamed SPF 30 Üçlü Etkili Dudak Kremi 4.8 gr

Sebamed SPF 30 Üçlü Etkili Dudak Kremi 4.8 gr

Sadece kışın değil, aynı zamanda her mevsim kullanılabilen Sebamed dudak kremi, dudakların kaybettiği nemi geri kazanmasına katkıda bulunuyor. Çatlamış ve kuruluk belirtisi gösteren dudaklar için bire bir.

Sebamed SPF 30 Üçlü Etkili Dudak Kremi 4.8 gr

La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi 7,5 ml

La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi 7,5 ml

Kurumaya başlayan dudakları şahane bir şekilde beslemeye and içmiş olan La Roche Posay, Cicaplast Levres ile dudakların çevresel faktörlerden dolayı kaybettiği nemi geri kazandırmasına katkıda bulunuyor.

La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi 7,5 ml

Cosmed Atopia Lip Balm 15 ml

Cosmed Atopia Lip Balm 15 ml

Besleyici bileşenleri ile dudakları korumaya yardımcı olan Cosmed, dudak yapısına uygun bir şekilde besliyor ve nemlendiriyor. Dört mevsim kullanılabilir.

Cosmed Atopia Lip Balm 15 ml

Caudalie Vinoterapist Soin Des Levres Dudak Bakım Kremi 4.5 g

Caudalie Vinoterapist Soin Des Levres Dudak Bakım Kremi 4.5 g

Hafif vanilya ve portakal notaları içeren Caudalie dudak bakım kremini kullanırken yanlışlıkla yemek isteyebilirsiniz. 😅 %99 doğal türevli içerikleriyle dudakların daha sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor.

Caudalie Vinoterapist Soin Des Levres Dudak Bakım Kremi 4.5 g

Cream Co. 3in1 Lip Balm 10 ml Original

Cream Co. 3in1 Lip Balm 10 ml Original

Yoğun nemlendirme sağlıyor, dudakları parlak bir görünüme kavuşturuyor ve hyalüronik asit, seramid ve besleyici yağlar barındırdığı bileşeni ile dudakları besliyor. Ucundaki aplikatör de dudak şekline uyum sağlıyor ve kolaylıkla uygulanmasını sağlıyor. Daha ne olsun!

Cream Co. 3in1 Lip Balm 10 ml Original

Burts Bees Pomegranate Dudak Balmı 4.25 g

Burts Bees Pomegranate Dudak Balmı 4.25 g

Nar özlü dudak balmı gördünüz mü daha önce? Şimdi gördünüz! İçeriğindeki ayçiçeği ve hindistan cevizi yağları dudaklarınızı yumuşatmaya yardımcı oluyor. İster tek başına dudak koruyucu olarak ister rujun altına baz olarak kullanabiliyorsunuz.

Burts Bees Pomegranate Dudak Balmı 4.25 g

Soltis Renkli Dudak Nemlendiricisi SPF50+ 5 ml - Karadut

Soltis Renkli Dudak Nemlendiricisi SPF50+ 5 ml - Karadut

İçeriği %100 doğal olan Soltis dudak nemlendiricisi, yağlı bir his bırakmıyor. Güneşe karşı büyük ölçüde etki sağlayan yapısıyla dudaklarınız hem kuruluk hissinden hem de güneşin zararlı etkilerinden kurtuluyor.

Soltis Renkli Dudak Nemlendiricisi SPF50+ 5 ml - Karadut

