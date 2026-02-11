Kırılan Makyaj Ürünlerini İlk Günkü Gibi Yapan Basit Hile!
Makyaj ürünleri çoğu kişi için ciddi yatırım anlamına geliyor. Özellikle yeni alınmış far paleti ya da kompakt pudranın yere düşüp dağılması moral bozuyor. Çoğu kişi o an ürünü çöpe atmayı düşünüyor. Oysa evde uygulanabilecek pratik yöntem sayesinde kırılan toz formüller kurtarılabiliyor. Üstelik işlem için karmaşık malzemelere gerek yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yere düşen palet tamamen kayıp sayılmıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzopropil alkol ekleniyor, gece boyunca dinlenmeye bırakılıyor
Kurtarılamayan allıklar farklı formüle dönüştürülebiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın