Kırılan Makyaj Ürünlerini İlk Günkü Gibi Yapan Basit Hile!

ITV’de yayınlanan This Morning programına katılan güzellik uzmanı Nadine Baggott, kırılan toz makyaj ürünleri için uygulanabilecek yöntemi paylaştı. Özellikle pudra, allık ve far gibi preslenmiş ürünler dağılsa bile içerik çoğu zaman kullanılabilir durumda kalıyor.

İlk adımda palet içindeki tüm parçalar dikkatlice çıkarılıp kilitli poşete alınıyor. Ardından iri kalan kısımlar tamamen ezilerek ince toz haline getiriliyor. Topak kalmaması önemli. Ne kadar homojen yapı elde edilirse sonuç o kadar pürüzsüz oluyor.