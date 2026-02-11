onedio
Kırılan Makyaj Ürünlerini İlk Günkü Gibi Yapan Basit Hile!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.02.2026 - 13:02

Makyaj ürünleri çoğu kişi için ciddi yatırım anlamına geliyor. Özellikle yeni alınmış far paleti ya da kompakt pudranın yere düşüp dağılması moral bozuyor. Çoğu kişi o an ürünü çöpe atmayı düşünüyor. Oysa evde uygulanabilecek pratik yöntem sayesinde kırılan toz formüller kurtarılabiliyor. Üstelik işlem için karmaşık malzemelere gerek yok.

Yere düşen palet tamamen kayıp sayılmıyor

ITV’de yayınlanan This Morning programına katılan güzellik uzmanı Nadine Baggott, kırılan toz makyaj ürünleri için uygulanabilecek yöntemi paylaştı. Özellikle pudra, allık ve far gibi preslenmiş ürünler dağılsa bile içerik çoğu zaman kullanılabilir durumda kalıyor.

İlk adımda palet içindeki tüm parçalar dikkatlice çıkarılıp kilitli poşete alınıyor. Ardından iri kalan kısımlar tamamen ezilerek ince toz haline getiriliyor. Topak kalmaması önemli. Ne kadar homojen yapı elde edilirse sonuç o kadar pürüzsüz oluyor.

İzopropil alkol ekleniyor, gece boyunca dinlenmeye bırakılıyor

İnce toz tekrar orijinal kabına aktarılıyor. Ardından yaklaşık bir tatlı kaşığı izopropil alkol ekleniyor. Amaç, ürünü geçici olarak ıslatıp bağlayıcı yapıyı yeniden aktive etmek.

Karışım spatula ya da makyaj fırçasının arka kısmıyla ezilerek macun kıvamına getiriliyor. Yüzey eşit şekilde bastırılarak düzeltiliyor. Sonrasında kap açık halde, sıcak ve kuru ortamda gece boyunca bekletiliyor. İzopropil alkol uçtuktan sonra ürün yeniden sertleşiyor ve eski pres formuna yakın yapı kazanıyor.

Kurtarılamayan allıklar farklı formüle dönüştürülebiliyor

Uzmanlar, presleme aşamasında fırça arkasıyla yüzeye baskı uygulanmasını öneriyorlar. Ancak formül toparlanamayacak kadar dağılmışsa alternatif yol devreye giriyor.

Az miktarda kalan allık, nemlendiriciyle karıştırılarak renkli krem formuna dönüştürülebiliyor. Oran genellikle 1’e 1 şeklinde ayarlanıyor. Karışım küçük kaşık yardımıyla homojen hale getiriliyor, pürüz kalmamasına dikkat ediliyor. Böylece kullanılamaz gibi görünen ürün günlük makyaj rutininde değerlendirilebiliyor.

