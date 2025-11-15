Kendinin Bile Farkında Olmadığın Tarafını Ortaya Çıkarıyoruz!
Hepimiz kendimizi tanıdığımızı düşünürüz… Ama bazen davranışlarımız, tepkilerimiz ya da seçimlerimiz bize bile sürpriz yapabilir. Bu test, senin bile farkında olmadığın yönünü ortaya çıkaracak! Belki bastırdığın bir özelliğini, belki de hiç aklına gelmeyen bir gücünü fark edeceksin. Hazırsan iç dünyana doğru küçük bir yolculuğa çıkıyoruz.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Boş zamanında ne yapmayı daha çok seversin?
4. İnsanlar senin hakkında genellikle ne der?
5. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
6. Geçmişin seni etkilediği anlar olur mu?
7. Yeni tanıştığın insanlara karşı tavrın nasıldır?
8. Son olarak en çok hangi durum seni zorlar?
Yalnızken mutlu olan sen!
Göründüğünden daha az neşeli
Geçmişten vazgeçemeyen sen!
