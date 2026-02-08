Kendi Enstrümanlarını Tasarlıyor: Kim Bu Sanatçı?
Biz sana birkaç bilgi verelim sen de bu sanatçının kim olduğunu tahmin etmeye çalış. Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz. Sonucu yorumlara yazmayı unutma!
Müziğini doğa yasalarıyla kuruyor.
Klasik enstrümanları yetersiz bulduğu için müzik yaparken teknolojiye yöneliyor.
Sesini bir doğa olayı gibi kullanıyor...
Klipleri moda, sanat ve performansın birleşiminden oluşuyor.
Geleneksel pop endüstrisini reddediyor.
Eğitim, teknoloji ve sanatı birleştirerek projeler üretiyor.
Kendi enstrümanını kendi tasarlıyor.
Peki kim bu sanatçı?
