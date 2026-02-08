onedio
Kendi Enstrümanlarını Tasarlıyor: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.02.2026 - 13:01

Biz sana birkaç bilgi verelim sen de bu sanatçının kim olduğunu tahmin etmeye çalış. Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz. Sonucu yorumlara yazmayı unutma!

Müziğini doğa yasalarıyla kuruyor.

Björk için müzik bir duygu alanı değil yalnızca; fizik, biyoloji ve astronomiyle iç içedir. Ritimleri ay döngülerine, melodileri DNA yapısına ya da volkanik hareketlere bağladığı besteleri vardır.

Klasik enstrümanları yetersiz bulduğu için müzik yaparken teknolojiye yöneliyor.

  • Piyano veya gitar yerine, sesin henüz keşfedilmemiş alanlarını arar. Bu yüzden MIDI sistemleri, özel yazılımlar ve deneysel elektronik düzenekler onun müziğinin temel parçasıdır.

Sesini bir doğa olayı gibi kullanıyor...

Cokali klasik şarkıcılık kurallarına asla uymuyor. Fısıltıdan çığlığa, kırılganlıktan vahşiliğe geçen sesi bilinçli olarak “kusurlu” ve ham bırakılıyor. Gerçekten de eşsiz bir sesi var!

Klipleri moda, sanat ve performansın birleşiminden oluşuyor.

  • Alexander McQueen, Iris van Herpen ve Matthew Barney gibi sanatçılarla çalışarak kliplerini birer sanat eserine dönüştürüyor ve klipleriyle öne çıkıyor. Onun için klip, şarkının görsel devamıdır.

Geleneksel pop endüstrisini reddediyor.

  • Hit listeleri, radyo uyumu ya da algoritmalar onun üretim kriteri değil. Kariyeri boyunca ana akımdan uzak durarak tamamen kendi estetik evrenini kurdu. Pop endüstrisinden oldukça uzak bir isim diyebiliriz.
Eğitim, teknoloji ve sanatı birleştirerek projeler üretiyor.

Özellikle bir projesi bazı ülkelerde müzik ve fen derslerinde eğitim materyali olarak kullanıldı. Kendisi pop müziği bir “öğretme aracı” olarak kullanan nadir sanatçılar arasında yer alıyor.

Kendi enstrümanını kendi tasarlıyor.

Bir albümü için yalnızca müzik yazmadı sesleri üretmek için özel enstrümanlar da tasarladı. Bunlar arasında yerçekimiyle çalışan bir arp ve devasa bir müzik kutusu mekanizması bulunuyor...

Peki kim bu sanatçı?

