Kemal Sunal'a Benzerliğiyle Hayrete Düşüren Genç Yapay Zeka Çıktı

Eskiden gerçek olmayan görüntüler belirli program veya uygulamalarla montajlanırdı. Dikkatli gözler de bunun 'şoplu' veya 'şopsuz' olduğunu anlardı. Ancak hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka araçları pek çok kişinin gerçeklik algılarını yitirmesine neden oldu.

Özellikle hemen hemen herkesin kullanabildiği yapay zekayla görsel ve video üreten araçlar o kadar gerçekçi çizimler ortaya koymaya başladı ki internet alemi kendi yapay zeka fenomenlerini doğurdu. Bunlardan biri de Doğu Türkistanlı Kemal Sunal'dı. Birkaç gündür gerçek olduğu düşünülen görüntünün yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı.