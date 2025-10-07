Kemal Sunal'a Benzerliğiyle Hayrete Düşüren Genç Yapay Zeka Çıktı
Eskiden gerçek olmayan görüntüler belirli program veya uygulamalarla montajlanırdı. Dikkatli gözler de bunun 'şoplu' veya 'şopsuz' olduğunu anlardı. Ancak hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka araçları pek çok kişinin gerçeklik algılarını yitirmesine neden oldu.
Özellikle hemen hemen herkesin kullanabildiği yapay zekayla görsel ve video üreten araçlar o kadar gerçekçi çizimler ortaya koymaya başladı ki internet alemi kendi yapay zeka fenomenlerini doğurdu. Bunlardan biri de Doğu Türkistanlı Kemal Sunal'dı. Birkaç gündür gerçek olduğu düşünülen görüntünün yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı.
Türk sinemasının efsane aktörlerinden Kemal Sunal sadece ülkemizde değil Türki cumhuriyetlerde de sevilen bir figür.
Videoları sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.
Ancak şahsın bu görüntüleri yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu ortaya çıktı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
