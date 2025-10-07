onedio
Kemal Sunal'a Benzerliğiyle Hayrete Düşüren Genç Yapay Zeka Çıktı

Kemal Sunal'a Benzerliğiyle Hayrete Düşüren Genç Yapay Zeka Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.10.2025 - 17:52

Eskiden gerçek olmayan görüntüler belirli program veya uygulamalarla montajlanırdı. Dikkatli gözler de bunun 'şoplu' veya 'şopsuz' olduğunu anlardı. Ancak hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka araçları pek çok kişinin gerçeklik algılarını yitirmesine neden oldu.

Özellikle hemen hemen herkesin kullanabildiği yapay zekayla görsel ve video üreten araçlar o kadar gerçekçi çizimler ortaya koymaya başladı ki internet alemi kendi yapay zeka fenomenlerini doğurdu. Bunlardan biri de Doğu Türkistanlı Kemal Sunal'dı. Birkaç gündür gerçek olduğu düşünülen görüntünün yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Türk sinemasının efsane aktörlerinden Kemal Sunal sadece ülkemizde değil Türki cumhuriyetlerde de sevilen bir figür.

Türk sinemasının efsane aktörlerinden Kemal Sunal sadece ülkemizde değil Türki cumhuriyetlerde de sevilen bir figür.

Tabii durum böyle olunca Orta Asya'daki Kemal Sunal hayranlığına dair emareler de görebiliyoruz. Tabii tüm bunların arasında Kemal Sunal'a benzeyen adam olarak ortaya çıkan TikTok fenomeni dikkat çekti.

Videoları sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

Ancak şahsın bu görüntüleri yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu ortaya çıktı.

En son geçtiğimiz aylarda "uçağa alınmayan kanguru" videosuyla tüm dünya adeta trollenmişti.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
