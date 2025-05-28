Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran "Uçağa Alınmayan" Kanguru Yapay Zeka Çıktı!

Yapay zeka videolarının yapay olduğunu tek bakışta anlayabiliyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise henüz Google Veo 3 ile tanışmamış olabilirsiniz. Google'ın yeni güncellemesiyle videolar artık hiç olmadığı kadar gerçekçi. Öyle ki gerçekçi bir kanguru videosu, sosyal medyada viral oldu.

Elinde biletiyle uçağa alınmak için bekleyen kanguru, herkesi kandırmayı başardı.