Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran "Uçağa Alınmayan" Kanguru Yapay Zeka Çıktı!
Yapay zeka videolarının yapay olduğunu tek bakışta anlayabiliyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise henüz Google Veo 3 ile tanışmamış olabilirsiniz. Google'ın yeni güncellemesiyle videolar artık hiç olmadığı kadar gerçekçi. Öyle ki gerçekçi bir kanguru videosu, sosyal medyada viral oldu.
Elinde biletiyle uçağa alınmak için bekleyen kanguru, herkesi kandırmayı başardı.
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Masum bir kanguru, elinde biletiyle uçağa alınmak için bekledi.
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O video, sosyal medyada viral oldu.
Kanguruya dünya çapında milyonlarca kişiden yorum yağdı.
X'teki meşhur video, yalnızca tek bir hesap üzerinden 27 milyon kişiye ulaştı.
Ne kadar masum değil mi?
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Vicdanlı olduğu belli.
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Açıklamak istediğimiz bir şey var!
İzlemiş olduğunuz video, yapay zekadan başka bir şey değil :(
Yapay zeka kanguru videosu, farklı tarzlarda yapay zeka videolar oluşturan bir Instagram sayfası tarafından paylaşıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Bu yapay zeka olayı hiç iyi değil yahu. Neyin gerçek neyin sahte olduğu anlaşılmıyor 🤔😬
köpek sandım ilk bakışta
ben ilk gördüğümde dedim zaten daha neler çıkacak yapay zeka