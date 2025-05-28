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Yaşam
Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran "Uçağa Alınmayan" Kanguru Yapay Zeka Çıktı!

Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran "Uçağa Alınmayan" Kanguru Yapay Zeka Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 13:51

Yapay zeka videolarının yapay olduğunu tek bakışta anlayabiliyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise henüz Google Veo 3 ile tanışmamış olabilirsiniz. Google'ın yeni güncellemesiyle videolar artık hiç olmadığı kadar gerçekçi. Öyle ki gerçekçi bir kanguru videosu, sosyal medyada viral oldu. 

Elinde biletiyle uçağa alınmak için bekleyen kanguru, herkesi kandırmayı başardı.

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Masum bir kanguru, elinde biletiyle uçağa alınmak için bekledi.

Masum bir kanguru, elinde biletiyle uçağa alınmak için bekledi.

Uçuş görevlisi ve kangurunun sahibi, kangurunun uçağa alınıp alınmayacağı konusunda hararetli bir tartışma içerisindeydi. Kanguru ise bu tartışmanın ortasında, elinde biletiyle masum masum bekledi.

O video, sosyal medyada viral oldu.

Kanguruya dünya çapında milyonlarca kişiden yorum yağdı.

Kanguruya dünya çapında milyonlarca kişiden yorum yağdı.
twitter.com

Uçak biletini mi tutuyor o?

X'teki meşhur video, yalnızca tek bir hesap üzerinden 27 milyon kişiye ulaştı.

X'teki meşhur video, yalnızca tek bir hesap üzerinden 27 milyon kişiye ulaştı.
twitter.com

Ne kadar masum değil mi?

Ne kadar masum değil mi?
twitter.com
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Vicdanlı olduğu belli.

Vicdanlı olduğu belli.
twitter.com

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twitter.com
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Açıklamak istediğimiz bir şey var!

Açıklamak istediğimiz bir şey var!
twitter.com

İzlemiş olduğunuz video, yapay zekadan başka bir şey değil :(

İzlemiş olduğunuz video, yapay zekadan başka bir şey değil :(
twitter.com

Yapay zeka kanguru videosu, farklı tarzlarda yapay zeka videolar oluşturan bir Instagram sayfası tarafından paylaşıldı.

Yapay zeka kanguru videosu, farklı tarzlarda yapay zeka videolar oluşturan bir Instagram sayfası tarafından paylaşıldı.

Yaklaşık 300 gönderisi bulunan bu sayfanın en çok izlenen ve ses getiren videosu ise bu masum kanguru oldu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Nur Mengen

Bu yapay zeka olayı hiç iyi değil yahu. Neyin gerçek neyin sahte olduğu anlaşılmıyor 🤔😬

futboltopu20

köpek sandım ilk bakışta

cyber boy

ben ilk gördüğümde dedim zaten daha neler çıkacak yapay zeka