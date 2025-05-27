Adım Adım Anlatıyoruz: Herkesin Deli Gibi Video Ürettiği Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Yapay zekanın daha fazla ilerlemeyeceğini ve mesleklerimizi elimizden almayacağını düşünüyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Çok kısa bir süre içerisinde yapay zeka alanında resmen çağ atlandı. Son olarak Google, video üretme modelininin yeni versiyonunu tanıttı. Google Veo 3 ile ultra gerçekçi videolar üretebilir, ayrıca videolara uygun sesler de ekleyebilirsiniz. Bu heyecan verici gelişme, Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Peki Google Veo 3 ile nasıl video oluşturulur? Veo 3 nasıl kullanılır?

Adım adım anlatıyoruz!

Kaynak: Webtekno