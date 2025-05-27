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Adım Adım Anlatıyoruz: Herkesin Deli Gibi Video Ürettiği Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Adım Adım Anlatıyoruz: Herkesin Deli Gibi Video Ürettiği Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 11:52

Yapay zekanın daha fazla ilerlemeyeceğini ve mesleklerimizi elimizden almayacağını düşünüyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Çok kısa bir süre içerisinde yapay zeka alanında resmen çağ atlandı. Son olarak Google, video üretme modelininin yeni versiyonunu tanıttı. Google Veo 3 ile ultra gerçekçi videolar üretebilir, ayrıca videolara uygun sesler de ekleyebilirsiniz. Bu heyecan verici gelişme, Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Peki Google Veo 3 ile nasıl video oluşturulur? Veo 3 nasıl kullanılır?

Adım adım anlatıyoruz!

Kaynak: Webtekno

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Nur topu gibi Google Veo 3'ümüz hayırlı olsun.

Nur topu gibi Google Veo 3'ümüz hayırlı olsun.

Yapay zeka alanında kendisini kanıtlamaya hazır olan Google, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği I/O etkinliğinde yapay zeka geliştirmelerinin de müjdesini vermişti. Video oluşturma modeli olan Veo'nun yeni modeli Veo 3 de kısa süre sonra aramıza katıldı!

Her anlamda büyük yenilikler sunan Veo 3, video üretme alanında yeni bir çağ başlattı desek yanlış olmaz. Veo 3 ile sesli videolar üretebilir, istediğiniz dilde diyaloglar ekleyebilir, 'fotogerçeklik' ile 4K'ya kadar çıkan yüksek çözünürlükte videolar üretebilirsiniz.

Peki nasıl?

Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Google Veo 3'ü kullanmak için 'Google AI' paketlerinden birine sahip olmanız gerekli. Daha sonra izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

  • Google hesabınıza giriş yapın.

  • Google AI Pro aboneliği alın.

  • Buradaki bağlantıdan veya direkt Gemini üzerinden Veo’yu denemeye başlayın.

  • Metin olarak ne istediğinizi yazın ve istediğiniz tarzda videoyu oluşturun.

Google Veo 3 Abonelik Gerekir mi?

Google'ın yeni yapay zeka modelini kullanmak için abone olmanız gerekiyor. Buradan veya Gemini'a girerek Veo'yu denemeye başlayabilirsiniz.

Google Veo 3 Ücretli mi?

Google Veo 3 Ücretli mi?

Google Veo 3 ücretlidir. Veo 3'ü kullanmak için Google'ın AI Pro veya Ultra aboneliklerinize ihtiyacınız var. Fakat Google'ın AI Pro aboneliğii 1 ay ücretsiz deneyebilirsiniz.

Peki Google Veo 3 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

  • Google AI Pro

  • 719,99 TL (1 ay ücretsiz)

  • Google AI Ultra

  • 8.999 TL (3 aylığına 4.499,99 TL)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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