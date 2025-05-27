Adım Adım Anlatıyoruz: Herkesin Deli Gibi Video Ürettiği Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?
Yapay zekanın daha fazla ilerlemeyeceğini ve mesleklerimizi elimizden almayacağını düşünüyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Çok kısa bir süre içerisinde yapay zeka alanında resmen çağ atlandı. Son olarak Google, video üretme modelininin yeni versiyonunu tanıttı. Google Veo 3 ile ultra gerçekçi videolar üretebilir, ayrıca videolara uygun sesler de ekleyebilirsiniz. Bu heyecan verici gelişme, Türkiye'de de kullanıma sunuldu.
Peki Google Veo 3 ile nasıl video oluşturulur? Veo 3 nasıl kullanılır?
Adım adım anlatıyoruz!
Kaynak: Webtekno
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nur topu gibi Google Veo 3'ümüz hayırlı olsun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?
Google Veo 3 Ücretli mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın