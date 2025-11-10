Kapadokya’da Tüyler Ürperten Sürpriz! Kırmızı Bir Balonda "O" Ortaya Çıktı!

Derry kasabasının lanetli atmosferine geri dönmeye hazır olun! “IT: Welcome to Derry”, Stephen King’in klasikleşmiş IT romanından yola çıkarak, Pennywise’ın doğuşunu ve kasabayı ele geçiren korkunun köklerine inmeyi hedefliyor.

Andy Muschietti’nin yönettiği IT ve IT: Chapter Two filmlerinin öncesinde geçen bu dizi, hem hayranlara hem de yeni izleyicilere gerilim dolu bir hikaye sunuyor.

Sekiz bölümden oluşan bu karanlık seride, Bill Skarsgård yeniden Pennywise olarak karşımızda. Dizinin oyuncu kadrosunda Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe ve Rudy Mancuso gibi dikkat çekici isimler yer alıyor.