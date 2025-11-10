onedio
Kapadokya’da Tüyler Ürperten Sürpriz! Kırmızı Bir Balonda "O" Ortaya Çıktı!

10.11.2025 - 13:10

Kapadokya semalarında süzülen sıcak hava balonlarından biri diğerlerinden farklıydı… Kırmızı bir balon, gökyüzünde içinde garip bir şeyle süzülüyordu. Gören herkesin tüylerini ürperten o kırmızı balonun içindeki neyin nesiydi?

İşte bu içerikte o balonun ve içindeki ürpertici sürprizin sırrını ortaya çıkıyoruz! 👇🏻

Kapadokya’da tüyler ürpertici bir etkinlik gerçekleşti!

Warner Bros. Discovery, yeni HBO Original dizisi IT: Welcome to Derry’nin global lansmanı kapsamında Kapadokya’da unutulmaz bir deneyim yarattı. Gün doğarken gökyüzünde Pennywise karakterinin meşhur kırmızı balonu belirdi. Katılımcılar dizinin atmosferine uygun alanlarda deneyimlerini yaşarken, Kapadokya manzarası bu ürpertici deneyime eşlik etti.

Korkuya hazır ol, her şey yeniden başlıyor…

Sürprizin devamında ise bu kez sadece ekranda değil, gökyüzünde de karşımıza çıkan Pennywise, Kapadokya’dan tüm dünyaya selam gönderdi!

Stephen King evrenine yeni bir kapı açılıyor!

Derry kasabasının lanetli atmosferine geri dönmeye hazır olun! “IT: Welcome to Derry”, Stephen King’in klasikleşmiş IT romanından yola çıkarak, Pennywise’ın doğuşunu ve kasabayı ele geçiren korkunun köklerine inmeyi hedefliyor.

Andy Muschietti’nin yönettiği IT ve IT: Chapter Two filmlerinin öncesinde geçen bu dizi, hem hayranlara hem de yeni izleyicilere gerilim dolu bir hikaye sunuyor.

Sekiz bölümden oluşan bu karanlık seride, Bill Skarsgård yeniden Pennywise olarak karşımızda. Dizinin oyuncu kadrosunda Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe ve Rudy Mancuso gibi dikkat çekici isimler yer alıyor.

Yeni HBO Original dizisi IT: Welcome to Derry, yalnızca HBO Max’te yayında!

Fragmanı buradan izleyebilirsin!

